Cartas al director de HERALDO: Yo, robot, he venido para quedarme

Yo, robot, he venido para quedarme

Isaac Asimov, con ‘Yo, robot’ ( 1950) ya predijo mi presencia en la sociedad.

En ese libro estableció las tres leyes que rigen el comportamiento moral de los robots en la interacción con los humanos, por lo que se podría considerar a Asimov como el padre de la robótica. Mi vida, hasta ahora, se ha limitado a las empresas, encerrado en fábricas, desarrollando mi labor, incansablemente y de una forma monótona, viendo siempre el mismo paisaje, entre cuatro paredes. Pero ahora estoy empezando a salir a la calle y para asombro de muchos transito de un lugar a otro por las aceras, cruzo cuando el semáforo se pone verde y me detengo cuando está rojo. Emito destellos y así me hago más visible, a veces tengo que zigzaguear y salvar obstáculos. Yo, robot, funciono a través de un control humano remoto que me da las órdenes y estoy a su servicio. Me siento como un esclavo, no protesto, no exijo nada, hago mi trabajo, no pido sueldo ni propinas. Da igual que haga frío, calor, que llueva o nieve. Intento confundirme con la gente aunque es difícil y es cierto también que puedo contribuir a que haya más atascos y que la convivencia con transeúntes, bicicletas y patinetes pueda resultar complicada. De momento, mi labor es la de hacer servicios a domicilio, algún trabajo en hostelería, también me he metido ya en los quirófanos y en un futuro mi radio de acción será mucho más amplio, ya veréis. Hay personas que me miran con asombro y admiración, otras con recelo, y lo entiendo. No tengo claro si he venido a salvar el mundo o a destruirlo, esto se lo preguntáis a mis creadores. Quiero ocupar un puesto racional en esta sociedad, un lugar justo, alejado de idealizaciones. Quiero deciros que estoy aquí, que antes era una ficción, que soy una realidad, de momento, con muchas imperfecciones, pero que he venido para quedarme.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

¿Toldos en la calle San Miguel?

La calle San Miguel de Zaragoza tienen orientación, casi perfecta, este-oeste, lo que implica 15 minutos de sol al amanecer desde la plaza San Miguel y otros 15 minutos de incidencia directa, al ocaso, desde el paseo Independencia. El resto del día, debido a la altura de los edificios y la anchura de la calle, no hay absolutamente nada de insolación a pie de calle que justifique unos toldos. A no ser que la justificación sea otra, ahí lo dejo...

Fernando Palacio Bañeres. ZARAGOZA

Maquillaje de las listas de espera

Es increíble lo que se llega a hacer en el Salud de Aragón para no generar listas de espera, o por la pereza de los especialistas. Cuento el caso. Me derivan el 31 de octubre con preferencia al oftalmólogo (me toca el Pablo Remacha). A 9 de noviembre no sale ni en la ‘app’ que esté esperando por mi cita, así que llamo (muy amable quien me atendió). Con sorpresa, lo que escucho es que las citas las solicita el médico de cabecera y las valida el especialista para que pasen a citación, pero que, como van con mucho retraso, no están validando y por eso no estoy ni siquiera en la agenda para ser citada. ¡Y eso es lo preferente! No quiero pensar qué hacen con lo ordinario. Me parece de vergüenza que maquillen así los datos de las listas de espera. Ojalá se hiciera algo para investigar estos temas, ver quiénes acumulan mayor retraso, ver el motivo real (si los médicos cumplen su horario, por ejemplo) y sacaran a la luz estos chanchullos. A más de uno se le iba a caer la cara de vergüenza.

Nuria Valdés. ZARAGOZA

Ayudas que no se solicitan

El Estado pone recursos económicos para favorecer al estrato social con menos ingresos, pero una gran parte no participa de estas ayudas. Así, el 13,5% de las familias con rentas bajas desconocen cómo solicitar una beca de comedor. La cuarta parte de las personas que podrían acceder al ingreso mínimo vital no lo han solicitado. El bono cultural para jóvenes ha tenido solamente un 58% de solicitudes. El bono social eléctrico cada vez tiene menos usuarios. Y el desempleo se ceba en las personas sin estudios o con estudios primarios. Tenemos por consiguiente un problema de desconocimiento y falta de formación que impide a estas personas salir de la pobreza. Las administraciones deberían crear programas transversales para formar a estas personas y que puedan solicitar las ayudas que les correspondan y disminuir la brecha social.

Manuel Vargas Ramírez. ZARAGOZA

Ante la enfermedad mental

Cada día es mayor el número de personas con enfermedades mentales. El estrés, la depresión y la ansiedad han aumentado mucho, sobre todo a partir de la pandemia. Hay estudios que señalan que en el año 2030 la depresión será la mayor causa de baja laboral e incapacidad. Asimismo el suicidio es la primera causa de muerte no natural, especialmente en personas jóvenes. Está por encima de los accidentes de tráfico. Afortunadamente, cada vez se visibilizan más este tipo de afecciones y la sociedad cada vez responde mejor a las mismas. No obstante, aún hay muchas barreras y resistencias que hay que vencer y que llevan a los afectados a sufrir aún más y llevarlo en secreto, e incluso a no pedir la ayuda que tanto necesitan por parte de los profesionales de la salud mental. Escuchemos sin temor a los afectados, acompañémoslos. Que no se sientan solos y cambiemos el futuro. Estas enfermedades tienen cura.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

Luz de la inteligencia

Los animales luchan con lo que tienen, dientes, patas, uñas... El hombre, con su inteligencia, utiliza espadas, gases, bombas... Pero ha de tener autocontrol. Si tiene sentido común tratará de arreglar los asuntos sin altanería e intentando hacer las paces, tiene que tener autocontrol. Las grandes tradiciones culturales de la humanidad, desde Confucio y Sócrates, han llamado conciencia moral a ese muro de contención del mal y le han otorgado el máximo rango entre las cualidades humanas. Toda la cultura cristiana está de acuerdo en considerar la conciencia como el santuario del alma y ahí se escucha la voz de Dios. Es impresionante cómo lo define Confucio, con qué sencillez: "Luz de la inteligencia para distinguir el bien del mal", de lo justo y lo injusto, los individuos, la sociedad, pues en los tiempos que corremos a ver si como personas con sentido común tratamos de portarnos como lo que somos, no animales que solo van a lo suyo. Y ayudemos con delicadeza a los demás, así nuestra patria será un remanso de paz. Pues a por ello.

Conchita del Moral Herránz. BARBASTRO

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es