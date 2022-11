Tan contentos

Es evidente que los procesos sociales y ambientales son complejos.

Por ejemplo, ¿por qué hay predisposiciones genéticas a ciertas enfermedades y no a otras?, ¿de qué depende el precio internacional de las energías?, ¿cómo controlar las ganancias exageradas de las empresas relacionadas con la energía?, ¿cómo luchar contra el crimen organizado?, ¿cómo intentar evitar la desigualdad social y económica?, ¿cómo evitar la depredación de la Naturaleza y buscar el equilibrio ecológico?... Todos esos problemas y una amplia gama de otros similares en lo biológico, médico, psicológico, económico, social y político son muy complejos.

Si definimos un problema como un conflicto entre lo real y lo deseado, la solución del problema consistirá en intentar resolver esa divergencia. Pero esto implica que toda decisión racional de acción y cambio debe hacerse siempre en función de un conocimiento profundo del problema específico, un análisis, un diagnóstico, una evaluación cuidadosa de las alternativas de solución y sus impactos. Para ello, y mientras nadie me demuestre lo contrario, hay que recurrir siempre a la ciencia, aunque hay una alternativa más facilona que por ello es habitual a la hora de resolver problemas. Es la que yo llamo buscar soluciones al estilo antiguo, que se caracteriza por el uso y abuso de la costumbre, la ocurrencia, la ideología, el cambalache, la búsqueda del voto… es decir todo lo que queda cuando hay un exceso de interés personal o de grupo y una falta manifiesta de formación y conocimiento científico.

Muchos problemas sociales son complejos, por eso para tomar decisiones con conocimiento de causa cabe recurrir a las Ciencias de la Complejidad

Desde una perspectiva histórica, los problemas enfocados por la ciencia han pasado de problemas con pocas variables, susceptibles de ser analizadas a través de laboratorio, a otros con numerosas variables, que son adecuados para el análisis mediante la estadística y la probabilidad. Pero muchos de los problemas actuales tienen un número moderado de variables e interrelaciones que no permiten ninguno de esos análisis previos.

Por ello han surgido las ciencias de la complejidad que buscan aproximaciones a esos problemas tratándolos como sistemas interactivos dinámicos que dependen de la historia previa y su contexto, son no lineales, están provistos de un sentido teleológico e intencional, con una tendencia a estructurarse en redes complejas, y suelen estar sometidos siempre a la aparición de fenómenos emergentes. Para su avance requieren del trabajo en grupo ‘inter-trans-multidisciplinar’, del uso de la computación, la simulación, la ciencia de los datos, la inteligencia artificial… Como ya se hace en biología, medicina, economía, educación, ciencias básicas de la naturaleza…

Pero estos conocimientos parecen brillar por su ausencia a la hora de que nuestros dirigentes los utilicen con conocimiento de causa como una herramienta complementaria de trabajo. La evidencia surge cuando explican las propuestas de solución a los problemas que manejan en las que muestran una insultante falta de destreza científica en el lenguaje que utilizan. Aparentemente siguen solo el estilo antiguo y se quedan tan contentos.

Lamentablemente, en general los políticos prefieren las soluciones antiguas, casi siempre ineficaces

Creo que a ningún gobernante de país, comunidad autónoma o ciudad se le ocurriría montar un equipo de gobierno sin contar con la cartera de Hacienda. Si alguno lo hiciera, produciría extrañeza y una cierta sensación de desconfianza en los resultados esperables. Pues es la misma sensación que me producen a mí esos responsables que carecen de la formación básica en el ámbito de las Ciencias de la Complejidad.

Me encantaría que esas personas que predican la bondad de la formación continua a lo largo de la vida, la capacidad de adaptación evolutiva al entorno cambiante, la plasticidad en el comportamiento espabilen, den ejemplo y no esperen a que alguien empiece antes que ellos a utilizarlas y que el paso del tiempo las haga habituales e inevitables. Alguna vez podrían empezar a innovar, que no investigar, en su forma de tomar decisiones. Por el momento dan la sensación de que se están quedando obsoletos.