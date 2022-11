Precauciones

Ver la televisión, para algunos, es igual que tomar una pastilla.

Por eso, ciertos programas deberían llevar un prospecto. Como las aspirinas. Como los antigripales. Y ser conscientes de los efectos secundarios, adversos, que puede producir escuchar al torero que banderillean en los platós, a la cursi, al chiflado sin matices, a la que lleva agua bendita en un espray, al que peina a raya sus ideas o a los que usan la palabra como pala de enterrador en una película de Hitchcock.

Después de ver algunos programas uno debería, por si acaso, evitar conducir y no estar solo en el baño por si te invade un mareo. La Sexta, qué pena, es demasiadas veces Manolo el del Bombo de la izquierda, ofreciéndonos socialismo en salmuera y marxismo ahumado. La 1 de TVE apena con sus refritos, que saben a calamar cocido. Telecinco, olé, aloja el analfabetismo arrogante, como dice Carlos Boyero, ese crítico de cine que estima a Jorge Javier Vázquez, un presentador que adopta gestos de Sissi o de atracador de banco según le conviene. Y Cuatro, enorme con su First Dates nocturno, cuánto aprendo ahí, aunque me dan ganas, con frecuencia, de llamar al psicólogo de guardia.

Dios santo, qué cosas se ven y se escuchan en la televisión. ¿Somos así? ¿Nos gusta mostrar el mechero junto a una lata de gasolina? ¿Se usa el protagonismo de la escoria? ¿Buscaremos la relajación en un documental sobre caimanes?

Ver la televisión, a veces, significa chutarse sustancias poco aconsejables con una jeringuilla. Cuidado, pues. Que lo que importa es no acabar lelo.