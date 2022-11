Cartas al director de HERALDO: Nuestra carrera contra la Naturaleza

Nuestra carrera contra la Naturaleza

Huelga comenzar aludiendo al cambio climático, al calentamiento global, o a la capa de ozono; no merece la pena abundar en las manidas teorías acerca de la destrucción del ecosistema, de manera directa o indirecta, pero a manos del ser humano.

Esto ya lo hacen los expertos. Sin embargo, sí que cabe reflexionar acerca de lo que la evolución, en tanto que emancipación de la naturaleza, sobreviene tornándose en agresión hacia esta.

El filósofo de las paradojas, Zenón de Elea, nos sirve para ilustrar lo descrito. En una de estas aporías nos presenta al bravo y rápido guerrero Aquiles intentando dar alcance a una vetusta tortuga, diez veces más lenta que él, en una carrera. Obviamente, esta no es rival para el veloz héroe de Troya, sin embargo la tortuga termina imponiéndose, llegando primera a la meta, ya que aun concediéndole al animal una ventaja de cien metros, cuando Aquiles ha cubierto esa distancia, la tortuga ha cubierto diez metros más, cuando este ha cubierto esos diez metros el entrañable quelonio ha cubierto otro metro, y así sucesivamente. En definitiva: se nos presenta un planteamiento con una premisa en principio coherente, cuya conclusión es evidentemente falsa.

Pero extrapolemos, en suerte de analogía, esta paradoja a nuestra relación como individuos y sociedad con nuestro entorno natural, a la postre, la casa de todos que nos ha sido concedida, y comprenderemos cómo a nosotros y a nuestra civilización antropocéntrica, en la que la naturaleza es algo a superar, y no a convivir, se nos cierne el peligro de convertirnos en el Aquiles perdedor de esa carrera contra la lenta pero segura tortuga, llamada Naturaleza.

Fernando Belenguer Aina. ZARAGOZA

Me pone de mal genio cuando oigo a un político o a una política emplear esa frase de «los ciudadanos quieren, piensan, etc.". ¿A cuántos de ustedes les ha llamado un partido político para realizar una encuesta sobre el tema que a ellos les interesa? Ni a mí ni a mi entorno nunca jamás lo han hecho. En mi caso sí puedo decir que el CIS, en mis 76 años de vida, lo ha hecho dos veces, en llamadas aleatorias, entrevista de diez minutos sobre todos los temas de interés y actualidad. Pero a lo que iba, en los políticos es habitual eso de ‘todos’ los ciudadanos quieren, o piensan, o lo que sea, cuando lo correcto sería algo como "yo, mis correligionarios, mis amiguetes y mi familia pensamos…". Pero no les autorizo a que utilicen lo que yo pienso o quiero sin previa consulta, eliminen el plural o exclúyanme a mí.

Luis Antonio Vallés Gascón. ZARAGOZA

Celebro con alegría que se vayan a construir viviendas para jóvenes en distintos barrios de Zaragoza y muy especialmente en Ranillas, en la zona de la Expo conocida como los cacahuetes, donde por fin se han puesto de acuerdo DGA y Ayuntamiento. Todos sabemos que para emanciparse se necesitan dos cosas: trabajar y poder acogerse a un piso de alquiler social a un precio asequible. Todas las personas aspiramos a tener un proyecto de vida independiente y sin estas ayudas es casi imposible planteárselo. Por cierto, algo parecido podría llevarse a cabo también para personas ya jubiladas que se han quedado solas o en pareja y se valgan por sí mismas, estableciendo una zona residencial tipo apartamentos, con espacios comunes como lavandería, enfermería, comedor, salas multiusos, gimnasio, etc. Esto no es una ocurrencia, ya se gestiona en algunos lugares de España con éxito, tanto sea de iniciativa pública como privada o concertada. Ojalá los diferentes departamentos y autoridades vean tan claro como yo los beneficios que produce esta forma de vivir y de convivir.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Hace unos días, me levanté con la sonrisa puesta y al abrir la ventana, no pude evitar dar un grito. ¡Campeones ! Tal era mi satisfacción que no dudé en ojear los periódicos deportivos y ¡vaya desilusión!, ninguna reseña ni un mínimo comentario. La sonrisa se fue tornando en un gesto serio de desagrado. ¿Qué tiene que pasar para darles el reconocimiento que merecen? Ellos nunca van a pedir ese reconocimiento, nunca se van a ver como deportistas de élite... y lo son; son felices haciendo lo que les llena y siempre están dispuestos a representar a su país desplegando una silla de ruedas para desde ella encestar tantos puntos como les sea posible. Su ejemplo de superación nos debería enorgullecer a todos, ganen o pierdan, y deberían ser noticia en todos los medios. Puede ser que con el tiempo y gracias a su esfuerzo consigan que vean esos ojos que ahora parecen no ver. Mientras esto ocurre, los muchos ‘don nadie’ que somos seguiremos dando voz a sus logros y seguiremos enorgulleciéndonos de todos ellos. ¡Bravo, campeones! España ganadora del torneo Copa de Naciones de baloncesto en silla de ruedas.

Fernando Marcén Letosa. LECIÑENA (ZARAGOZA)

En ocasiones utilizamos desafortunadas metáforas para ilustrar lo que queremos decir. Josep Borrell dijo que Europa es un jardín y el resto del mundo, una jungla. En cierta manera, el símil funciona bien si ponemos a Joe Biden como jardinero. Pero no creo que Borrell haya querido decir esto, sino que sospecho que quiso comparar el jardín con el orden y la jungla, con el Oeste americano. Según dice la Wikipedia, un jardín es un terreno cultivado (sometido) de vegetales que, según el criterio (dictadura) del floricultor, busca embellecer un determinado lugar. Y una jungla es un lugar muy poblado, donde predomina la ley del más fuerte. Si tenemos en cuenta que todo jardín es un espacio subyugado por la fuerza. No encuentro la diferencia entre estar bajo la ley del más fuerte o estar dominado por la ley de la fuerza. El denominador común entre los dos es la violencia. Por otra parte, tanto al jardín como a la jungla les atacan las plagas, se ven oprimidos por los agresivos condicionantes medioambientales y humanos. La única diferencia destacable que encuentro entre uno y otro es la luchada libertad en la que viven y se desarrollan los seres vivos en la jungla, con la oprimida paz en el jardín. Según lo veo yo, con esta metáfora Borrell consiguió definir la situación real, aunque no pretendida. Y esta es que el jardinero, Joe Biden, cultiva sus tubérculos en el jardín europeo.

Venancio Rodríguez Sanz. ZARAGOZA

