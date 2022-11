Prevenir o curar

Un gran avance realizado por científicos españoles podría representar un antes y un después en el conocimiento y tratamiento del cáncer de colon.

Han identificado unas "células de alta capacidad de recaída" que son responsables de desarrollar metástasis. Han determinado sus rasgos genéticos, lo que permitirá desarrollar nuevos métodos de diagnóstico y tratamientos.

La investigación de hoy es la medicina de mañana. Estamos consiguiendo avances en oncología con los que no podíamos ni soñar hace unos años. Sin embargo, estamos sufriendo un retroceso que, como sociedad, no nos podemos permitir. Durante el VII Congreso de Personas con Cáncer y sus Familias, el Dr. Lanas alertó de que los cribados para la detección temprana del cáncer se han "covidificado". Calculaba que unos 346 tumores de colon no han sido detectados en Aragón durante la pandemia, debido a que la participación en el cribado de sangre oculta en heces ha caído. Estos tumores no se han prevenido o curado y llegarán al hospital como formas más agresivas en los próximos años. Para que estos cribados tengan éxito debería alcanzarse al menos el 70% de participación y apenas llegan al 30-50% en las diferentes áreas sanitarias. Es vital promover la participación en estos cribados así que, por favor, si está en la edad diana (50-70 años) cuando reciba la carta acuda a su centro de salud. Le explicarán todo, es sencillo. Le darán un kit, tome una muestra de heces y llévela al centro de salud. Le puede ir la vida en ello.