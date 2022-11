Cartas al director de HERALDO: ¿Moderado o de derechas?

¿Moderado o de derechas?

Nací en la posguerra y nunca escuché a mi padre hablar de política, su partido político era su familia.

Más tarde D. Emilio Moliner Tarragó, con ocasión de haber sido admitido como vendedor en la tienda del antiguo Palacio de los Pardo, me dijo: "En esta casa se habla de usted hasta a los niños de pecho, se viene con chaqueta y con el periódico leído y nunca se habla de política, ni religión, porque si el cliente advierte que usted no es afín a sus ideas, la venta la tiene perdida". Lo más chocante fue lo del periódico leído; era importante conocer las noticias para poder entrar en conversación, pero siempre dentro de la norma. Por mi formación siempre pensé que no soy de izquierdas ni de derechas pero hace unos años, cuando Josep Borrell apareció en Zaragoza compitiendo en las primarias del PSOE, en mi condición de amigo de la infancia me acerqué al Auditorio, y en la conversación le dije que si ganaba le votaría porque conocía su aptitud pero que yo no tenía filiación política; y me dijo, si no lo sabes es que eres de derechas. No creo que sea tan fácil catalogar a una persona políticamente, pero si ser de derechas es ser moderado y ser de izquierdas agresivo, lo compro. Hoy, no pasa día que no me entre una noticia que tenga que ver con la política: buena, mala, regular, falsa, y, quizás porque tengo mucho tiempo para perder, me he dado cuenta de que tenemos teléfonos móviles que se preocupan de tenernos informados. El otro asunto es saber quién nos (des)informa. Los que yo conocía antes se llamaban abuelos y algunos eran tan nocivos como los móviles de hoy, tanto los de un bando como los del otro. Imagino que nuestro presidente tuvo un abuelo, algo cascarrabias, que lo modeló para haber llegado donde ha llegado. Todo un triunfo, porque pocos llegan a donde este ha llegado solo con los consejos de su yayo.

Pedro Calvet Gutiérrez. ZARAGOZA

Generación muda

Se llama ‘generación muda’ a la de los ‘millennials’, personas nacidas entre 1980 y 1999, porque han cambiado sus hábitos de comunicación. Las personas mayores considerábamos el teléfono como una oportunidad de conectarte con quien quisieras; la llegada de los móviles, primero, y de los ‘smartphones’ con videollamada, después, constituyó un gran avance para nosotros. Sin embargo, esta generación prefiere el uso de las redes, como Twitter, Whatsapp, Tik-Tok, Telegram, Instagram, etc., al uso de teléfono. Según un estudio de Bank my Cell estas personas consideran las llamadas telefónicas como una pérdida de tiempo, se sienten molestados por ellas cuando están haciendo otras cosas, dicen que al realizarse en entornos en los que hay otras personas se pierde intimidad, y muchas veces estos jóvenes generan ansiedad por todo ello. Lo peor es que están perdiendo en ocasiones la capacidad de relacionarse y hablar cara a cara con otras personas. Por este motivo, desde distintos ámbitos, como la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, el Colegio de Psicología de Aragón o la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, estamos promoviendo la formación en competencias emocionales y sociales que les permitan recuperar la conversación presencial o telefónica como una relación llena de matices y de oportunidades. De no conseguirlo, tendremos más generaciones de personas mudas.

Carlos Hué García. ZARAGOZA

La leyenda del mazapán

El mazapán, uno de los productos estrella de nuestras fiestas navideñas y con gran reconocimiento internacional, tiene un origen controvertido. Al entremezclarse la leyenda y la realidad se hace difícil establecer de forma rigurosa el momento en el que este sabroso y delicado producto empezó a endulzar nuestras vidas. Cuenta la leyenda que, debido a las incursiones de los moros, parte de la población del sur de Castilla se refugió en Toledo, donde la situación ya era delicada por la falta de alimentos. Lo que unido al aumento de habitantes produjo una gran hambruna. Así que se decidieron a mezclar almendras con azúcar, obteniendo un producto de gusto agradable y alta capacidad alimenticia, con el que se palió el hambre. Por eso, este tan exquisito como típico postre, fabricado con mimo por los artesanos, no podemos dejar de comprarlo en estas próximas fechas navideñas. ¡Que aproveche!

Casilda Sánchez Calderón. Zaragoza

El IVA y la factura de la luz

¿Cómo puede decir este Gobierno que trata de abaratar el precio de la luz al ciudadano medio? Sí, baja el IVA al 5%, pero un poco más arriba en la factura te suma los conceptos de: Financiación del Bono Social más Regularización Financiación BS y más Coste Tope del gas RDL. Estos tres conceptos te aumentan la factura de la luz tanto como la bajada del IVA. ¿A qué juegan estos dirigentes? No hace falta ser muy inteligente para sacar las cuentas.

Luis Antonio Grima Lausín. ZARAGOZA

Infraestructuras viarias

Se supone que de los impuestos que pagamos al Ayuntamiento de Zaragoza una parte es para reparaciones de las infraestructuras viarias: baldosas rotas en las aceras, socavones en los viales, señales de circulación que algunos han arrancado y han continuado tiradas en la acera, sin inmutarse la Consejería de Movilidad. Y entiendo que es un tema de seguridad vial que también es competencia de la Policía Local, que ha de comunicar las incidencias que puedan afectar a los viandantes y a los conductores. Lo más importante es evitar accidentes. Así como las vallas protectoras de las aceras que delimitan la zona de los peatones y la del tráfico. Puesto que he observado que en la esquina de paseo Sagasta con la plaza de Diego Velázquez, algún vehículo las arrancó y no han sido repuestas, con el peligro que con lleva para los peatones.

Pascual Enrique Gimeno García. ZARAGOZA

El recibo del ICA de 2021

La DGA ha girado el recibo del ICA del año 2021, teniendo pendientes de cobro años anteriores. Y se anuncia un nuevo impuesto para 2023. Este galimatías se podría evitar hasta que no esté todo aclarado, porque tantas personas sin pagar es un trabajo luego ímprobo para la Hacienda. En período electoral el giro del recibo va a enardecer a los contribuyentes. Y es que el ICA salió viciado por el pago de la depuradora en la época de González Triviño y así seguimos. Es conveniente que el ciudadano vea con claridad los cargos que se le imponen para evitar tantas consultas, visitas y enfados innecesarios. Por eso digo que no era el momento, de pasar este recibo de 2021.

Antonio Rodríguez Cabello. ZARAGOZA

