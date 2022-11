Cartas al director de HERALDO: La injusticia de la crisis climática

La injusticia de la crisis climática

Nueva cumbre ante la emergencia climática, esta vez en Egipto.

Mal empezamos, no invita al optimismo convocar una cumbre mundial sobre una crisis, la del clima, en un país donde hay otra mayor, la de los derechos humanos. Sumado a la ausencia de cuatro de los países más contaminantes, oscurece la posibilidad de llegar a grandes pactos. Todo ello, agravado por el terrible historial de represión de las organizaciones de la sociedad civil y de castigo al activismo de derechos humanos y al periodismo independiente. Desde que un grupo de cien personalidades en una casa de campo en Roma, allá por la segunda mitad del siglo XX, lanzó la primera alerta, hasta el día de hoy, se han ido celebrando periódicamente conferencias sobre el cambio climático. En estos años poco se ha ido avanzando, porque el éxito siempre se debería ver desde una perspectiva global en cada asamblea, ni todos contaminamos igual ni todos sufrimos lo mismo ni todos tenemos los mismos medios para afrontar la situación. La crisis climática no es solo una amenaza para las futuras generaciones, sino que tiene desastrosas consecuencias a día de hoy para millones de personas. Pero especialmente dramáticas para quienes contribuyen con menos de un 1% del total global a las emisiones de gases de efecto invernadero. Poblaciones empobrecidas de los países en desarrollo, ya que dependen de los recursos naturales para ganarse la vida, que habitan en zonas de extrema pobreza, de infraestructuras deficientes e instituciones inestables, lo que les deja en una situación de mayor vulnerabilidad de cara a futuras crisis climáticas. Su mundo no es diferente, vivimos en el mismo planeta, cada especie, cada ecosistema, cada río, cada océano está conectado, alterarlo nos afecta a todos.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Aragonesa y cosmopolita

Aragón tiene una ‘agente secreta’ en Radio Clásica eficacísima. Se llama Marta Vela y colabora con la emisora pública realizando una serie documental para el espacio ‘Temas de música’. Este mes de octubre lo ha dedicado a la visión que los compositores clásicos de los siglos XIX y XX han tenido de la jota aragonesa y cómo la incorporaron en sus obras cuando querían ambientarlas en España, en igualdad de condiciones que el folclore andaluz; también, sobre su frecuente y apoteósica aparición en la zarzuela y sobre cómo encara el presente y el futuro nuestra danza regional. Todo ello, motivado por ese proyecto que aspira a que la jota sea reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco. A mí, la verdad, me parece algo pretenciosa esa intención y me conformaría con que la jota y los otros folclores del resto del país resistan y compitan con éxito frente al flamenco, sabiendo ser más atractivos y actuales para seducir a los jóvenes. Porque, por ejemplo, yo, que no escucho jota y a veces reniego de ella por su chovinismo que suena a impotencia y sus tópicos vetustos, no he dejado de emocionarme y sentirme orgulloso de que esos autores estuvieran fascinados por ella (aunque pienso que su conocimiento era limitado, ya que aparentemente solo sabían de una melodía o estilo, ignorando tantos otros), y he disfrutado un montón con las páginas musicales escogidas para ilustrar el programa de Marta Vela, tanto las más cultas de Liszt, Chaikovski o Mahler como las populares zarzueleras o las de los cantautores setenteros. Por cierto, que el título deja clara su intención: ‘La jota, aragonesa y cosmopolita’.

Carlos San Miguel Echeverría. TARAZONA

La magia de escribir

Él vive para escribir, escribe para enseñar y enseña para transmitir valores. Así es la vida de un amigo filósofo. Sin llegar a esa excelencia, todos los que alguna vez, con mayor o menor acierto, escribimos algo aspiramos al placer del encuentro con quien te lee y a que ese lector, al conectar contigo, sienta y se emocione con lo que uno piensa, siente, quiere, espera, sufre, goza, teme… en un ceremonial de comunicación íntima. En mi caso, escribir es un anhelo gozoso. Y donde hay anhelo no hay lugar para la oscuridad. Cuando escribo siento cómo abrazo a mis amigos. También me siento libre, pues no necesito comercializar el esfuerzo de mi pluma. Y ya no hay lugar para la vanidad, esa copa está ya colmada. Y en el arte de escribir toda mi admiración va para quienes han sido capaces de escribir un libro. El libro, para algunos el mejor amigo del hombre, compañero de viaje en nuestra vida, siempre ahí, ofreciendo esa conversación infinita y sin solicitar nada, eternamente a tu disposición para que te detengas en él cuando quieras. Indispensable para adquirir la cultura que necesitamos y encontrar el camino que cada uno ha de recorrer para llegar al conocimiento de sí mismo. Mi reconocimiento a quienes, día tras día, escriben transmitiendo la actualidad social, política, cultural y artículos de opinión sobre los temas más variados.

José Luis Romanos Marfil. Zaragoza

Más decisión

El avance inexorable del cambio climático producido por el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera se evidencia en indicios tales como la prolongada sequía en España y otros países del mundo, así como las recientes temperaturas anormalmente altas en pleno mes de octubre. Tengo la sensación de que la clase política no ha hecho todo lo posible para paliar dicho cambio climático, y que se podría frenar quizás tomando medidas más decididas en pro del medio ambiente que las adoptadas durante las tres últimas décadas.

Chuaquín Alberto Gabás Anadón. ZARAGOZA

Reivindicar la memoria

Sorprende escuchar cómo algunos se permiten poner en solfa la facultad de la memoria, hasta el punto casi de ridiculizarla, cuando bien es sabido que cumple una de las funciones más importantes en el importante proceso de nuestro aprendizaje. Porque de aquellos lejanos momentos en los que maestros y profesores nos aconsejaban estudiar las diferentes materias en pleno silencio y basándonos fundamentalmente en el factor memorístico, parece haberse pasado actualmente a las recomendaciones fundamentadas en la herramienta de la ‘comprensión’, eso sí, acompañada de móviles, tabletas, músicas, e incluso series de televisión. Ahora bien, la mayoría de los expertos en este fascinante campo coinciden en señalar que la memoria tiene una capacidad limitada, por lo que los recuerdos negativos tienden a desaparecer ante el paso del tiempo, afortunadamente. Y es que, por el simple hecho de ser selectiva, conlleva que el ser humano pueda recordar en todo momento lo que tiene mayor significación para la persona, con la consiguiente mayor calidad de vida.

Jimena Sánchez Calderón. ZARAGOZA

