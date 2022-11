Se llama amistad a la afinidad entre dos seres humanos o un grupo de ellos que tienen relaciones de afecto y que mantienen ese cariño.

Probablemente sea una de las suertes del género humano, ese estar, ese compartir tiempo, risas, anécdotas y momentos de vida con los amigos. La amistad atraviesa las clases sociales, salta por encima de lo laboral, los hobbies y las edades, aunque sí que es cierto que como dice el refrán, los buenos amigos, por los caminos. Como casi todos los días acaban siendo una contrarreloj, entre trabajos, familia, obligaciones, conciliaciones y equilibrios varios a menudo te distancias o no prestas atención a la amistad. La amistad pasa a ser un asunto no prioritario. Sin embargo, hay que esforzarse para evitarlo a toda costa. Deberíamos hacer un pacto de obligado cumplimiento con nosotros mismos y realizar un seguimiento continuado de aquellas personas por quienes sentimos afecto. Llamarles, recordarles o mandarles algo tan sencillo como un whatsap o pensar en ellos mientras cantamos algunas canciones como el clásico de los Beatles, ‘With a little help from my friends’, o la de los Manolos, ‘Amigos para siempre’, o la canción de Pau Dones (‘eso que tú me das es mucho más que lo que pido’) o la de Rozalén: "Amiga mía... Qué suerte tenerte los amores van y vienen, pero lo nuestro es para siempre… Amiga mía... Qué bonito es quererte, aunque cambie todo en este mundo, brindaremos hasta la muerte". Y cuando ya no estén esos amigos, susurrar melodías al viento. Y por eso, querida amiga Nieves, seguiremos cantando al cierzo y brindando por tu maravillosa amistad.