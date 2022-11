Cartas al director de HERALDO: Un conflicto laboral difícil de entender

Un conflicto laboral difícil de entender

Llevamos meses sufriendo una huelga del transporte público debido a que los trabajadores no están conformes con los salarios y condiciones que la empresa mantiene con ellos.

Entiendo que todos queremos mejorar nuestro nivel de vida y laboral. Lo que no entiendo es por qué se hace una huelga que perjudica a los usuarios y no a la empresa contra la que están protestando. Los usuarios no tenemos claro qué es lo que quieren, porque si piden subida salarial, ya se ha ofrecido. Les han ofrecido una subida que cualquier obrero estaría deseando en su trabajo. ¿Quieren quizás ser parte del funcionariado del Ayuntamiento? Mejor decir las cosas claras y todos entenderemos hacia dónde quieren ir. Deben darse cuenta que trabajan en una empresa privada, los servicios que realice esta o las concesiones que adquiera no implican derechos atribuibles a personal funcionario. Están fastidiando al obrero bastante más que al empresario. ¿Tienen derecho a hacer huelga? Sí y los usuarios tenemos derecho a utilizar el transporte público que pagamos en condiciones normales. ¿Qué derecho está prevaleciendo? Sin duda el de los trabajadores de Avanza, pisoteando los nuestros. Yo como trabajadora no podría permitirme esta pérdida de ingresos durante tanto tiempo, por lo que todavía entiendo menos todo. Claro, seguir esta huelga quizás no es agradable para los trabajadores de Avanza, hay que seguir trabajando, pero deben de saber que este conflicto empieza a ser ya muy pesado y que si tenían apoyos entre el resto de los zaragozanos los están perdiendo a pasos agigantados. Un saludo de una trabajadora harta de perder su tiempo en las paradas de autobús desde hace meses.

Beatriz Rodríguez Anchuela. ZARAGOZA

Necesita insulina

Estoy ya cansado de escuchar en los medios de comunicación afines al Gobierno atacar, día sí y día también, la sanidad de la Comunidad de Madrid, como si solo ‘la mala’ de Isabel Díaz Ayuso fuese insensible con la sanidad pública y no le dedica recursos. Y aquí en Aragón, ¿quién habla de la sanidad pública gestionada por el Sr. Lambán? Mi hija es diabética desde los 5 años, insulinodependiente, se pincha seis veces al día todos los días, y he pasado dos semanas para tratar de concertar una cita para conseguir agujas. Ahora estamos sin insulina basal de noche. No me llaman para activar la receta y poder comprarla. ¿Dónde están aquellas mareas en favor de la sanidad pública? Como Lambán no es Ayuso, ¿quién pone el acento en la mala gestión de esta Comunidad? ¿O es que las mareas solo apoyan a las personas diabéticas de izquierdas? Para reflexionar.

Francisco Peña Ardid. ZARAGOZA

Los trabajadores con discapacidad

En relación a un anteproyecto de ley del Ministerio de Trabajo, referente a la eliminación de las bonificaciones de las empresas para personas con discapacidad: Soy una persona con una discapacidad del 45%. Las personas con discapacidad tenemos derecho a un trabajo digno, a que se respeten nuestros derechos y por supuesto a ser escuchados y querer progresar en la vida. Si este anteproyecto de ley sale así del Congreso, cientos de miles de personas nos veríamos sin remedio sin un futuro, sin vida. Aquí no hay colores políticos, estamos hablando del riesgo que corremos miles de personas. Los trabajadores, aunque sea con discapacidad, también contribuimos, con nuestro trabajo y cuando compramos. Nosotros podemos trabajar y prosperar. A causa de esta medida, más de 1,9 millones de personas están en riesgo. De 72.000 personas que trabajan para la ONCE, el 70% son personas con discapacidad. Que el Gobierno cambie el rumbo, aún está a tiempo de enmendar este tremendo error. Espero que rectifique su política.

Juan Mira Lorente. ZARAGOZA

La ilusión del reencuentro

Siempre se dice… "ya nos veremos", "quedaremos seguro, te llamo o me llamas", pero lo cierto es que el tiempo pasa y, por mil circunstancias, ni unos ni otros mueven hilo para encontrarse. Eso ha ocurrido con un grupo de primos. Después de varios años sin juntarse, y podría decirse que sin hablar, y no es por nada en particular, simplemente la vida que se nos echa encima y corre y corre sin freno, volvieron a encontrarse. ¡Cuántos recuerdos salieron a flote…! No importa la razón, lo importante es que, por fin, pudieron verse de nuevo las caras y compartir recuerdos, risas y mesa. Ahí estaba yo, disfrutando de todos ellos y saboreando cada minuto de aquel día. Es sorprendente cómo cambiamos, pero en nuestras retinas seguimos viendo a aquellos chiquillos con los que de niños jugábamos juntos, nos pegábamos, nos enfadábamos y luego nos abrazábamos. Los años pasan, pero cuando echamos la vista atrás volvemos a sentir que somos pequeños. De nuevo aparecen en nuestras vidas nuestros padres, que ya no están, los abuelos, tan importantes en nuestra infancia, las historias que nos contaban a su manera, pero que nos embelesaban alrededor del fuego, mientras la abuela nos deleitaba con sus cuentos, que nunca nos cansaba escuchar. Hoy soy yo quien cuenta cuentos, inventa historias, anécdotas y mil y una aventuras que deseo de todo corazón que se guarden en los corazones de mis nietos y mis oyentes, para que, en un futuro, sigan la rueda de la vida, pasando el testigo. Sería un gran propósito que cada uno de nosotros no pierda sus orígenes, creo que es simplemente querer y desear hacer un esfuerzo para que nuestras raíces sigan vivas para generaciones venideras.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

¿Hace falta una huelga de usuarios?

Ni Zaragoza ni sus ciudadanos merecemos esta última huelga de transporte urbano (ya hemos perdido la cuenta de cuántas llevamos) que dura ya más de 600 días. Seiscientos días causando problemas a ciudadanos que, además, pagan su billete religiosamente. Si la huelga se recrudece dentro de unos días, va a hacer la vida y la movilidad de los ciudadanos de esta ciudad insostenible. A lo mejor los ciudadanos deberíamos unirnos y plantearnos responder con nuestra propia huelga. ¿Qué pasaría si decidimos subir todos los ciudadanos negándonos a pagar el billete? ¿Un servicio que no se tiene por qué debemos pagarlo? Es una reflexión que deberían hacerse también todos los que están abusando de la paciencia y la buena fe de los ciudadanos de Zaragoza. Los herederos de quienes resistieron frente a los franceses en los Sitios no merecen esto.

G. J. Gonzalvo. ZARAGOZA

