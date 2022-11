Anticipaciones

La literatura da felicidad. La buena literatura.

Es lo que sostiene el escritor Vicente Luis Mora en un artículo titulado ‘La buena poesía cambia tu cerebro’. Y es que en una época en que todo son malas noticias, algo así resulta reconfortante. Vicente Luis Mora se remite a las conclusiones a las que ha llegado Floris de Lange, un joven investigador del Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Tienen que ver con la manera en que el cerebro se adelanta a lo que va a suceder y toma decisiones. Según De Lange, el cerebro predice de forma automática los acontecimientos venideros: el final de una frase, la nota musical que viene a continuación o cómo acabará una curva de la carretera. Así es como nos preparamos para gobernar la realidad. El experimento al que alude Vicente Luis Mora es lingüístico: cuando a una persona poco leída se le ofrece un verso cuyo final no espera, se desconcierta y sufre buscando una explicación. Sin embargo, un lector experimentado disfruta cuando se produce una sorpresa verbal. "No se dispara entonces el cortisol del estrés, sino la dopamina de la felicidad". De manera que esa literatura no previsible nos entrena para enfrentarnos a lo inesperado. Nos fortalece. Es ciencia. Ahora bien, reconozcamos que para saber lo que harán Trump, Meloni, Putin, Kim Jong-un y los broncas que los imitan, fuera y dentro de nuestro país, no hace falta tener un cerebro preclaro y bien leído, basta con no ser un estúpido. Anticipémonos, pues.