Cartas al director de HERALDO: Sin transporte público para ir a trabajar

Sin transporte público para ir a trabajar

Quisiera saber por qué en Aragón estamos tan mal comunicados.

Trabajo en el juzgado de Monzón y me tuve que quedar en la zona, por Tamarite de Litera concretamente. Y tengo el problema de la comunicación. Estoy a veinte kilómetros de mi trabajo, pero no hay transporte público, si mi coche no funciona no puedo ir a trabajar, no hay ninguna comunicación para ir a Monzón, sí para ir a Lérida, pero no para ir a Binéfar. ¿Para qué sirve que pongan los bonos gratis si no hay ningún medio de transporte? Si se me estropea el coche, estando a veinte minutos, no puedo ir a trabajar, y sin embargo si me voy a Zaragoza puedo ir a trabajar. El Gobierno español y el presidente autonómico, ¿iban a arreglar lo de la España vacía o la van a vaciar? Nos quitan todos los servicios, ¿qué hemos hecho los españoles para merecer esto? Si nos llevan a trabajar nos llevan con unos trenes malísimos, que nadie los quiere, y en otros casos no ponen servicios para poder ir a trabajar. ¿Realmente quieren estos políticos que baje el paro o les importamos una mierda? La España vaciada necesita mejores servicios. Que una población aragonesa tenga todos los días un autobús a Lérida y no tenga ninguno para Monzón, o a Barbastro, donde está el hospital, y no tenga para ir a Huesca, que es la capital, ¿es normal? Por favor, digan si es normal. En cualquier país europeo tienen servicios de transporte completos. Yo estuve en Dinamarca, en un programa Leonardo, y se preocupaban de que la ciudad estuviera conectada con todas las poblaciones de su provincia o región, y luego a nivel estatal. Nuestros políticos se creen que nos importa el Consejo General del Poder Judicial, desenterrar fantasmas del pasado y volver a tiempos malos de España, en vez de ayudar al ciudadano.

Miguel M. Forniés Abadía. ZARAGOZA

Que piensen en los usuarios

Soy una trabajadora que utiliza todos los días el transporte urbano y en alguno de los horarios de la huelga me coge todos los días. Hay días, haga frío o calor, que pueden pasar más de veinte minutos para coger el bus. ¿Podrían pensar estos trabajadores de Avanza que esta huelga solo nos perjudica a los trabajadores como ellos que además tenemos un sueldo muy por debajo del suyo? ¿Podrían llevar sus reivindicaciones de otra manera que no sea fastidiándonos a los usuarios de bus? No entiendo que un comité de empresa lleve más de 600 días sin poner solución a este conflicto. Piensen un poco más en nosotros.

Adela Cardiel Cester. ZARAGOZA

Un precio prudente

El comercio nunca fue altruista, su finalidad es ganar dinero. Una política de rebajas solo puede entenderse sin traspasar ciertas líneas rojas en que de tan bajo precio se llegue a perder dinero. Hace unos días fui con mi primo Javi, para regalarle unas gafas de sol (que deberían ser gafas de sombra) por su cumpleaños y que ha encontrado trabajo de fisio. Eran gafas de marca, yo esperaba un precio en consonancia, pero para mi sorpresa me dijo un precio irrisorio, a lo que repliqué que ni me gustaba que nadie se me comiera el pan, ya tenemos al Estado, Falcon y Galapagar, pero mucho menos comerme yo el pan de nadie, por lo que le pedí me subiese el precio. A lo que él adujo: "Este es el precio al que las estoy vendiendo; este es un comercio a precio fijo, no un bazar". Para ‘desfacer’ el enroque, me subió unos euros, de modo que el precio había variado, pero continuaba siendo bajo. Solución muy salomónica, con sabiduría, prudencia y ecuanimidad. A la salida de la óptica pensé a quién me recordaba esta persona, y enseguida me vino a la mente la obra de Ramón J. Sender: ‘Mr Witt en el Cantón’. Por eso, tras comentarlo con un colega profesor, por haber usurpado tus funciones, ‘I am sorry, Mr. Sergio’. Pero, sin que nadie nos oiga ‘congratulations!’

Isidoro Berdié Bueno. ZARAGOZA

Objetividad y competencia

El Gobierno de Aragón ha publicado un concurso. En su empeño de resultar trasparente y objetivo, pide a las empresas, como condición necesaria para participar, que hayan realizado dos tipos de trabajos muy específicos en los últimos tres años. Son trabajos de muy largo desarrollo, algunos de varios años. No es una condición fácil de cumplir. Para añadir objetividad, puntúa la realización de trabajos similares en los últimos diez años. Pero resulta que los mayores trabajos de ese tipo realizados en Aragón se hicieron hace mucho más tiempo. Esos no cuentan. Nos encontramos con que, en aras a la objetividad y la transparencia, los mayores expertos en la materia tienen muy difícil la admisión de sus ofertas, y si lo consiguieran, no sería valorada su mejor experiencia. ¿Es fruto de la casualidad o de la causalidad? Da igual, con este sistema, ni se pueden retomar experiencias antiguas ni se pueden incorporar nuevos competidores. Solo pueden competir los actores presentes ahora mismo. ¿Favorece entonces este sistema la libre competencia?

José Manuel Almarza Ramírez. ZARAGOZA

Celebrar las dos

Hace año, un contacto de una red social me hacía reflexionar sobre nuestras maneras de celebrar tanto las festividades de Halloween como la de Todos Los Santos. Daba la razón a que ambas pueden estar juntas y ser complementarias. Halloween es la parte importada de una tradición celta y en la que celebramos la vida de los muertos y la del primero de noviembre honramos a nuestros difuntos en una fiesta religiosa dentro de una sociedad que cada vez es más laica. ¿Por qué no celebrar las dos fiestas? La víspera de Todos los Santos, que esté marcada por las películas de terror, los disfraces, los parques de atracciones y pasarlo tan bien como los que se fueron querrían; y al día siguiente, que sea el del silencio, respeto, acudir al cementerio a entregar flores o a contar con emoción anécdotas divertidas de nuestros queridos fallecidos. Todo es cuestión de hábitos y culturas.

Jorge Aparicio García. ZARAGOZA

Demasiado ruido

Durante el puente del 1 de noviembre nos alojamos en Graus, junto a la calle Mayor. En la noche del sábado, los gritos, los cánticos, las motos rugiendo provocaban un enorme ruido que impedía el descanso (con tapones en los oídos). Hasta las ¡seis de la mañana! La noche del lunes, más de lo mismo, esta vez bocinas de coches en lugar de motos, además de gritos, discusiones, etc. Imposible dormir. En pleno centro de la población. Increíble. Volvimos a casa para poder descansar. La gente de Graus, tanto en la calle como en las tiendas, muy amables. Una pena.

José Ignacio Ortuzar Oyanguren. GUECHO (VIZCAYA)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es