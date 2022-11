Guadalaviar en Europa

Hacer el ridículo cuando se gobierna da muchos puntos para pasar a la historia.

Es de lo que más molesta a un político con ambición. Si además está gobernando, es el acabose. Y ese mérito es difícil de superar, porque más allá de "mover a risa" entra en una dimensión donde se expone "a la burla o al menosprecio de las gentes, sea o no con razón justificada", como señala el Diccionario de la RAE. Este es el horizonte al que se asoman nuestras autoridades políticas cuando les pregunten desde la Unión Europea qué está pasando en la Vega del Tajo, en los Montes Universales y en las tierras turolenses próximas a Guadalaviar.

Hace ya tiempo que venimos contando el desastre que ahí se está perpetrando. Son muchos los intereses soterrados que juegan contra la opinión de las gentes de la zona. Se desprecian sus saberes ancestrales y el legado de generaciones pasadas. Los más viejos del lugar no pueden dormir. No descansan porque están viviendo de cerca cómo –bajo capa de ordenación de montes y de silvicultura sostenida en argumentos supuestamente científicos– se agrede a sus bosques y tierras. La indignación está desbordada. Incluso quienes hace unos meses no creían en las alarmas de la asociación SOS Montes Universales están ahora arrepentidos y sintiendo que no han actuado a tiempo para frenar este desastre, camino de ser irreversible. ¡E inmensamente estúpido!

Son muchos los elementos a tener en cuenta y más los negocios de actores externos que juegan en la partida. Es difícilmente comprensible que las empresas encargadas de certificar la tala den por buenos los cortes en el cauce del Tajo. También resulta inconcebible que no se haya actuado con diligencia contra quienes cementaron el lecho del propio río en una zona de reserva fluvial, ni que se haya tolerado el uso del río como pista forestal y utilizado maquinaria pesada en las turberas. Eso, que he visto con mis propios ojos, está más allá de lo permitido. No hace falta ser un lince en derecho ambiental para constatar que se ha actuado con formas y maneras impropias e injustas a sabiendas, por eso las preguntas son más que necesarias: ¿cómo es posible?, ¿quiénes lo permiten?

La Asociación SOS Montes Universales ha presentado a la Comisión Europea una batería de preguntas sobre las talas que se están realizando, sin ningún respeto

ambiental, en la vega del Tajo, en la provincia de Teruel, cerca de Guadalaviar



Eso y más es lo que van a preguntar desde la Comisión Europea al Gobierno de España y desde ahí al Gobierno de Aragón. El Observatorio de la Sostenibilidad y la Asociación SOS Montes Universales han presentado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una batería de preguntas bien documentadas, incluyendo imágenes ilustrativas, que está en proceso de tramitación. Ahí se solicita que "se paralicen inmediatamente las acciones que se están realizando en el Alto Tajo y los Montes Universales. Se exijan las responsabilidades a que haya lugar. Se motiven las actuaciones y se desarrollen proyectos para la restauración de los impactos en la Red Natura". Cuando lleguen desde Bruselas los correspondientes requerimientos más de uno y de dos tendrán que responder. Entre las prioridades europeas está la cuestión ecológica. No se puede entender el ‘Pacto Verde Europeo’ si no se interviene y responde a asuntos como este.

El ridículo puede ser mayúsculo cuando quienes tienen responsabilidades salgan en los papeles y en los medios internacionales. A Sánchez ni le inmutará pero a Lambán y los suyos se les puede poner la cara de todos los colores. Entonces no podrán decir que no les han advertido. Entonces se va a ver con claridad que Teruel existe, pese a que quienes lideran esa bandera ni se enteran ni la hagan suya; pues lejos de encargarse de las partes vulnerables del país, se entretienen en otros menesteres. Entonces también tendrán que responder desde Albarracín y su Comunidad Histórica. ¿Cómo es posible que el pueblo más bonito de España no proteja uno de sus espacios más emblemáticos y singulares? Cualquier complicidad con estos desmanes es incomprensible. Tropelías que, en aras de no se sabe qué criterios de ordenación forestal, desprecian las opiniones de las gentes en su territorio. Pese a que el mes de mayo está lejos, estamos ya en periodo electoral. Este asunto está llamado a ser un talón de Aquiles para más de uno y de una. ¡Ya verás, dijo el ciego!