Cartas al director de HERALDO: Reforma de calles y plazas de aparcamiento

Reforma de calles y plazas de aparcamiento

Cada día los ayuntamientos de nuestras ciudades están por la labor, o por lo menos es lo que intentan, de dejar las calles con mejor visibilidad, más accesibles para todo tipo de peatones, más bonitas.

Puedes andar, el peatón, con más amplitud y comodidad, y te puedes sentar, cuando hay bancos, tienes sombras de árboles, casi siempre muy bonitos. Pero como en todas las cosas bonitas siempre hay un pero: la gente que trabaja. ¡La leche, se nos había olvidado! Están todos estos repartidores, técnicos, albañiles, fontaneros, electricistas, etcétera, que van por los domicilios y los locales trabajando para el menester que sea, y todos estos coinciden en una cosa, todos van en vehículo. Y como en estas calles, al hacerlas peatonales, se anulan casi todos los aparcamientos, además de las calles que hay cortadas por obras, ¡vamos!, que el circular con vehículos por las calles es una auténtica tortura y llegar hasta los domicilios de los trabajos y aparcar parece misión imposible. La consideración de los agentes de circulación es que ellos están en la obligación de imponer las normas vigentes, que vienen de los ayuntamientos y que ningún partido político pone en su programa electoral el solucionar este problema; lógico, es su labor de cumplir la ley. Así que te dicen que salgas del sitio, que estás mal aparcado, ya que si no obedeces echas el mes para pagar la multa, solo por un aparcamiento. Señores de los ayuntamientos, les pediría una cosa, que cuando vayan a hacer todas estas renovaciones de calles, las cuales quedan muy bien, antes de aprobarlas estuvieran de chófer de algún gremio de los que tienen que estar por la calle. Veríamos después si culminaban todas las obras que ellos mismos han firmado para su realización.

Alfonso Azorín Corral. ZARAGOZA

Papel en blanco

La cuartilla está en blanco, hablo con ella. Dicen que el color blanco significa pureza, creatividad, pero también frialdad. La cuartilla espera frente a mí, blanca, impoluta. Miro el periódico, las fotos no son halagüeñas. Paso las hojas buscando algo que me inspire. Guerras, bosques quemados, pateras por un mar sin horizonte, gente pidiendo comida, adolescentes sin futuro, familias sin trabajo. No me gusta lo que veo. La cuartilla sigue ahí, esperando. Deseo escribir un mundo blanco de luz transparente, de inocencia. Yo, como pintora, no deseo un color negro o azul ultramar, apropiados para la tristeza o la decepción. No me interesan. Contemplo mi paleta cromática. Me detengo en el amarillo. Su significado es de alegría, de felicidad, de optimismo, de energía positiva. Pero el mundo es gris. Me fijo en el verde, flores, plantas, árboles. Hago mi propio color, con el azul y el amarillo, que convierto en un verde esmeralda. Fresco, relajante, color del nuevo crecimiento. A mi cuartilla en blanco no la escribo, la mancho de colores, amarillo, verde, rojo, azul y también gris. Para que mi cuartilla sea un blanco luminoso que brille y dé energía positiva.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

Pruebas más duras para conducir

Debería alegrarme de haberme deshecho de mi viejo coche si no fuera porque siempre he conducido y el coche te da mucha libertad de movimientos. Pero es que la DGT ha anunciado que endurecerá las pruebas para la renovación del carné de conducir a los mayores de 65 años. Varias son las razones, entre ellas que a esas edades disminuyen las habilidades y suele haber enfermedades y medicación. Otra razón es que el 23% al año de las muertes por accidente de tráfico se dieron entre mayores de 65 años, edad que establece una especie de muro que impide trabajar, conducir y otros menesteres. A un familiar le renovaron el carné de conducir a los 82 años por dos años más, cuando era evidente su falta de vista y de reflejos. Un conductor a esa edad es un peligro. El hombre se metía en dirección contraria sin enterarse. Pero sería conveniente que la DGT también endureciera las pruebas para obtener el carné de conducir a los jóvenes, pues los hay muy locos que conducen a gran velocidad y se saltan las normas, siendo asimismo un peligro.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

La Iglesia católica y el sínodo

En octubre del año pasado, el Santo Padre abrió el melón para saber cómo camina la Iglesia de hoy; dando lugar a grandes debates y a abordar temas polémicos, complejos y de gran envergadura, con consecuencias desconocidas. Se trata de que resuene la voz del Pueblo de Dios de todas las partes del mundo. Pasado un año, el melón abierto está lleno de aristas, algunas de difícil engranaje con la doctrina tradicional de la Iglesia: los pobres y los indígenas, las familias, las víctimas de abuso o tráfico o racismo, la falta de transparencia, la liturgia, la enseñanza de la Iglesia sobre el aborto, la anticoncepción, la ordenación de mujeres, los sacerdotes casados, el celibato, el divorcio y las segundas nupcias, la posibilidad de acercarse a la comunión, la homosexualidad y las personas LGTBi. El proceso ha puesto de manifiesto una serie de tensiones. Habrá que darles respuesta, sin miedo, manteniendo firme el timón de Pedro; los puntos de vista manifestados no son un documento del Magisterio de la Iglesia. Tras este primer paso, de recensión de los diferentes asuntos que se han puesto de manifiesto en un documento llamado Documento para la Etapa Continental (DEC), los actores involucrados deberán concretar qué asuntos serán los que deban tratarse con carácter prioritario y medidas a tomar. Sobre la base de dichos documentos, se redactará el ‘Instrumentum laboris’ para junio de 2023. Todo el proceso debe abrir horizontes de esperanza para el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Ojalá que así sea. Que el Espíritu Santo ilumine a los actores del proceso, y que la barca de Pedro llegue a buen puerto.

Diego-León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

Descanse en paz la sanidad pública

¿Dónde quedan aquellos tiempos en los que conocías a tu médico y él te conocía a ti, cuando las personas mayores y los enfermos crónicos tenían un seguimiento de sus dolencias que permitía su control preventivo, cuando si tenías un problema de salud podías ver a tu médico de cabecera en uno o dos días y lo resolvía y evitaba en su caso males mayores? Todo esto pasó a la historia. Además, sin darnos cuenta y sin preaviso. Descanse en paz la sanidad pública. Y los que se queden por el camino por falta de asistencia sanitaria.

Carmen Torralba Allué. SABIÑÁNIGO

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es