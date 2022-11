Cartas al director de HERALDO: La sonrisa del Sol en su trono

La sonrisa del Sol en su trono

Los astrónomos de la NASA han captado una imagen del Sol en la que aparece una cara sonriente.

Una cara fea, siniestra, nada que ver con la sonrisa enigmática de La Gioconda. A este fenómeno psicológico se le llama ‘pareidolia’, percibir una forma reconocible en objetos o figuras; es decir, creer que los objetos tienen rostro. En el caso de la foto del Sol, o es una casualidad o es que el Sol se ríe del universo, lo que sería muy inquietante. Tal vez el Sol conoce cuándo será el fin del mundo, que depende mucho de él, y sonríe de la ignorancia de los habitantes de los planetas, en donde los haya. Dijo Copérnico: "Como sentado en un trono real, el Sol gobierna la familia de planetas que giran a su alrededor". Dicen los científicos que no ha cambiado drásticamente desde hace más de cuatro mil millones de años y seguirá siendo bastante estable durante cinco mil millones de años más. El fin del mundo sucederá, si no antes, cuando el Sol se vuelva suficientemente grande para engullir las órbitas actuales de Mercurio, Venus y posiblemente la Tierra. Sobre los eclipses solares existen supersticiones. Hay personas que adoran al Sol (‘tanorexia’), que parecen ofrecerse en sacrificio al Sol cuando se tumban durante horas, semidesnudas, para que las cubra con sus rayos. Pero también existe la ‘tanofobia’, miedo irracional al Sol, personas obsesionadas con protegerse del Sol. Nuestro planeta se acerca (perihelio) y se aleja (afelio) del Sol en ciertos periodos, como para ponerlo a prueba. Al principio de este año una mujer española residente en Vigo, psicóloga y escritora, aseguraba ser dueña del Sol desde hacía doce años y quiso vender en varias ocasiones parcelas al precio de un euro el metro cuadrado. Mal lugar para residir allí y, aun así, recibió pedidos de 600 y 1.200 euros.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Rehabilitar al Papa Luna

Llevamos más de treinta años solicitando al Vaticano la rehabilitación del Papa Luna. En la Expo de Sevilla de 1992, Marcelino Andalud, alcalde de Illueca, lo solicitó desde el día de Aragón. Desde entonces muchas han sido las solicitudes, la Asociación de Amigos del Papa Luna de Peñíscola, nuevamente el Ayuntamiento de Illueca, hace tres años, cuando Ignacio Herrero mandó cartas a responsables de la Iglesia en Aragón, o José Javier Forcén, que en 2018 entregó al Papa un libro sobre Benedicto XIII. Hace unos días, el presidente aragonés, Javier Lambán, se sumó en su visita al papa Francisco a la petición de rehabilitación del Papa Luna. Sería un gran momento que el 23 de mayo de 2023, cuando se conmemoran los 600 años de su fallecimiento, el Vaticano se pronunciara a favor.

Francisco Tofé Andrés. ILLUECA

Dos puentes a ninguna parte

Cuarte de Huerva, dos puentes a ninguna parte. Hay un camino de piedras que une la localidad de Cuarte de Huerva con el barrio de Torrero atravesando dos puentes que cruzan la Z40 y la red ferroviaria de AVE. Se ha realizado con cronómetro y el tiempo de travesía sería de siete minutos, directo y sin atascos. Hago un llamamiento a la DGA, a la Diputación Provincial de Zaragoza, al Ayuntamiento de Cuarte y al de Zaragoza para darle utilidad a ese camino. Es un despilfarro hacer estos puentes y no darles ningún uso, cuando, por otra parte, los ciudadanos vemos que todo son excusas y solo se acuerdan de venir a pedir nuestro voto cada cuatro años. Cansados estamos de los atascos, de llegar tarde a trabajar y de poner el despertador antes.

Alberto Martín Sanz. CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

La virtud de la prudencia

Nos hemos ido acostumbrando a ciertos discursos e insultos que se lanzan algunas personas en el Congreso de los Diputados, el Senado, en plenos municipales, en programas televisivos, llamándose de todo: lamentable, el espectáculo que dan a los ciudadanos. Harían bien en utilizar frases más edificantes en sus interpelaciones en lugar de ataques personales. Se olvidan la mayoría de las veces de ser prudentes, equilibrados, sensatos, moderados y de practicar la prudencia como una de las virtudes cardinales que es. "El hombre prudente no se vale jamás de la palabra para el sarcasmo, ni para la difamación" (Benjamin Franklin), porque la prudencia es el comportamiento orientado hacia la felicidad, la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. La prudencia es una virtud muy valorada. De ahí la sabiduría popular de refranes y dichos que aconsejan practicarla, de forma justa y adecuada, con cautela, reflexión, sensatez, para evitar posibles daños, respetando los sentimientos y las libertades de los demás. Antiguamente, los egipcios solían representar la prudencia como una serpiente con tres cabezas (de león, de lobo y de perro). Se decía que un individuo es prudente cuando tiene la astucia de la serpiente, el vigor y la fuerza del león, la agilidad y rapidez del lobo y la paciencia propia del perro. "Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez" (Descartes).

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

Atención veterinaria

Este Gobierno me recuerda un anuncio que hacía la ONCE hace años para vender cupones: "Cada día un numerito". Eso parece que quiere este Gobierno que tantas carteras tiene y que, a base de no saber qué hacer con ellas, idea temas absurdos para hacernos ver que no están parados. Ahora nos han salido con eso de que los animales de compañía deben tener atención veterinaria por pequeña que sea la población y por pocos animales que tenga. A ver, en España hay 34.500 veterinarios, la mayoría, como en todo, en las grandes ciudades y en pueblos en grandes granjas. En España hay 8.131 poblaciones y la mayoría con menos de 500 habitantes y por supuesto sin veterinarios. Entonces, ¿de dónde sacamos la asistencia veterinaria para tanto animal? Y estando en esto, aparece en la prensa de Aragón que la lista de espera en sanidad se ha cuadruplicado desde el año 2018 y que esto se debe a la escasez de especialistas y quirófanos y al aumento de patologías, y su consecuencia son las 7.925 personas que hay en lista de espera. En España hay alrededor de 280.000 médicos y un buen número de poblaciones que están sin médicos y tienen que acudir a los centros de salud comarcales a los que pertenecen. Y el actual Gobierno, en vez de estudiar la manera de disminuir las listas de espera y poner mejor atención médica, se dedica a reivindicar una absoluta atención a animales de compañía, que por importante que sea sea, digo yo, más importante es la atención médica a las personas.

Francisco Javier Sierra Soria. ZARAGOZA

