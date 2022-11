Cartas al director de HERALDO: Pidiendo cita en la ‘Inseguridad Social’

Pidiendo cita en la ‘Inseguridad Social’

Hace un mes, tuve que ir a realizar unas gestiones en el INSS de la calle Doctor Cerrada.

Lo más llamativo eran varios carteles de "no se admite a nadie sin cita previa". Te remiten a tres teléfonos, uno de ellos un 976, al que decidí llamar, por ser el prefijo de Zaragoza y gratis desde mi teléfono móvil. Lo hice durante esa mañana no menos de 42 veces, contadas, si no me dejé ninguna. La respuesta, siempre fue la misma "nuestra línea se encuentra ocupada". No te mantenían en espera para no dilatarse y faltar a la nueva legislación, te daban los otros dos números, curiosamente, de pago, y una página web, a una velocidad difícil de copiar e incluso difícil de entender. Me pregunto si es que tuve mala suerte al marcar o si nos toman el pelo en esta ‘Inseguridad Social’ que ya no nos asiste ni escucha. Proseguí y me seguí chocando con lo mismo. Además, no conseguí encontrar nada en la web, ni con ayuda de mi familia. El lenguaje resultaba incomprensible para un profano en esa materia. La llamada 62 fue fructífera y pude hablar, y posteriormente otra vez. No obstante, en esa oficina no quedaban huecos para una cita. La atención personal fue muy correcta y me ayudaron buscando en otra oficina. La cita era para tres semanas más tarde. La atención fue cordial y amable, solucionando el problema en poco tiempo. Después de esta atención, me surge otra pregunta. Si las personan no son el problema, ¿por qué nos ponen problemas para conseguir una cita con teléfono o internet? Y si ya no estamos en alerta sanitaria e incluso en casi ningún sitio es obligatoria la mascarilla, ¿por qué tenemos que pasar por la cita previa obligatoria para entrar en el INSS y otras entidades? La cita previa es una forma de organizar el trabajo, pero no tiene que ser la única y casi imposible.

Luis Miguel Ferrer Mayayo. ZARAGOZA

El premio a Luz Gabás

Siempre es un placer que a alguien de tu tierra le den un premio importante, y más tratándose de una vecina de Benasque, pueblo muy cercano a donde yo nací. Allí Luz Gabás, ganadora del premio Planeta 2022, desempeñó el cargo de alcaldesa durante unos años. La conocí cuando publicó su primera novela, ‘Palmeras en la nieve’, cuya fuente de inspiración fueron los españoles que emigraron a la isla de Fernando Poo, ahora conocida como Bioko. El tema despertó mi interés, debido a que personas de esa parte de Aragón, algunas son familias conocidas, estuvieron en esta antigua colonia española. En algún sitio leí que desde finales del siglo XIX hasta los años 70, unas 200 personas del valle de Benasque se fueron allí a trabajar. Los recuerdos que Luz Gabás transmite de las relaciones entre colonos y nativos son exóticos y evocadores. Describe el contraste entre el vergel exuberante de esa isla y la dureza de la nieve y la montaña en el Pirineo aragonés. Refleja perfectamente el amor a la tierra de quienes tienen que dejarla, de las distintas posturas ante la vida y de las pasiones, miedos y deseos de los personajes.

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

El arte y el clima

Con el pretexto de luchar contra el cambio climático, se han producido diversos ataques en museos del Reino Unido y Alemania contra obras allí expuestas. Se ha hablado mucho del tema y todos hemos visto las imágenes en los informativos, pero se han dado pocas cifras al respecto. En un tema donde debería primar la ciencia, los datos son importantes. El Reino Unido y Alemania ocupan los puestos 18º y 7º respectivamente en la lista de emisores de CO2 a la atmósfera. El número uno de la lista es China, con 11,68 millones de toneladas al año. Por sí sola, emite la misma cantidad de CO2 que Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Irán, Alemania y Corea del Sur juntos. Estos siete países ocupan los puestos del 2º al 8º en el ranking de emisores, de acuerdo con los datos de 2020 según la web ‘worldpopulationreview.com’. España está en el puesto 28º, superada por Pakistán, Tailandia, Kazajistán, Vietnam o Turquía entre otros. Una reducción del 10% en las emisiones chinas, tendría el efecto equivalente en nuestro planeta a que Japón no emitiera nada. Estoy totalmente en contra del vandalismo contra el arte, pero si esos ‘valientes’ activistas piensan que ese es el camino correcto, ¿por qué no lanzaron el tomate a alguno de los Guerreros de Terracota en el museo de la ciudad de Xi’An, en China?

Francisco Javier Serrano Ballester. ZARAGOZA

Un derecho cercenado

Viendo la televisión hay momentos en los que siento un poco de rabia por el engaño al que nos someten: no paran de decir que, si eres un trabajador próximo a la edad de jubilación ordinaria, y si quieres prolongar tu periodo laboral, lo solicites, que te incentivan con unos complementos económicos, poco menos que te ponen un puente de plata para que sigas. Mi mujer es enfermera, ha solicitado continuar desempeñando su trabajo... y se lo han denegado. Según se desprende de la publicidad, este sería un derecho ejercido por el trabajador y bendecido por la Seguridad Social. Pero a ella se lo han cercenado. Reclamaciones al maestro armero, ¿dónde acudir? ¿Dónde está la realidad? ¿Quién decide, y con qué criterios, excluir a mi mujer de ese derecho? La política tiene esto: promete, hace publicidad... y luego no cumple. Nos tratan de tontos. ¡Qué lástima!

José Miguel Zamora Vayá. ZARAGOZA

Los que son recuerdo

Como dice la canción, hoy puede ser un gran día. Hoy el día es vuestro. Las zonas comunes hoy están ornadas con los vivos colores de flores con fecha de caducidad. El mármol pulido y limpio, los dorados bruñidos, las identidades brillantes. Un tibio sol se asoma entre las nubes sumándose a la fiesta, y aunque hoy la música no procede, los escasos pájaros que quedan canturrean. Ataviados con las mejores galas de fondo de armario, algunos con el mejor traje, el de su boda, ese que tanto costó pagar. La camisa, un día blanca, abotonada hasta el último botón. Los bolsillos que un día cargaron tantas ilusiones hoy vacíos. Noto el tironeo en mi bocamanga mientras camino entre vosotros. Todos queriendo contar su historia. Vidas de sufrimiento, trabajo y dolor, a veces, de bellos y momentos felices. No pareceré irreverente si os digo que no es necesario que os levantéis por mí. Yo os atiendo y visito con gusto y aprecio vuestras sonrisas, tal vez, desproporcionadas. Prometo que sacaré tiempo para todos, gozamos de una eternidad. Y al final del día un mortecino atardecer encenderá la célula que activa la luz que ahora alumbra vuestros sueños eternos. Esperaré, con melancolía, todo un año para gozar, otra vez, de vuestra tranquila compañía. Para los que fueron recuerdo y aún lo son.

Nacho Barranco Sos. EL RUN (HUESCA)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es