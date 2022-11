Muchos zaragozanos sentimos nostalgia de la Torre Nueva, aun sin haberla conocido.

La ciudad se dividió en Turrófilos y Turricidas, según la divertida expresión de Anselmo Gascón de Gotor, y, aunque los segundos eran menos y entre los primeros había notabilidades -como Marceliano Isábal o Juan Moneva, entre otros- ganaron la partida los Turricidas. Era el año 1893 y la historia del derribo en la primavera de ese año es bien conocida.

No lo es tanto que ese mismo año se elevara, como si de una compensación poética se tratara, otra torre que había de ser también muy simbólica para la ciudad, la primera torre de El Pilar. A menudo se da por hecho, e incluso se ha escrito, que la torre delantera del lado de San Juan de los Panetes se concluyó en 1872, con la gran reforma del templo, pero no es así, porque la edificación tenía problemas estructurales y la torre se dejó truncada sin poner el chapitel. En 1890 se recibió un donativo de 50.000 pesetas de un particular y el Cabildo encargó al ubicuo Ricardo Magdalena y a Fernando de Yarza, un proyecto de terminación de la torre, que serviría de modelo para las otras tres. En octubre de 1893 el Diario Mercantil de Zaragoza ya llevaba en su primera página un dibujo de El Pilar con su primera torre acabada. El círculo se cerró en 1907 cuando se inauguró la segunda torre, la del lado de la Seo, y se puso en ella la campana de la Torre Nueva, que se había conservado.