Cartas al director de HERALDO: La huelga de autobuses, conflicto insostenible

La huelga de autobuses, conflicto insostenible

Según recientes declaraciones de Avanza Zaragoza, la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano en autobús, después de más de dos años de conversaciones para acordar un nuevo convenio colectivo y de veinte meses de huelga, "el asunto está en punto muerto y pocos se atreven ahora a atisbar dónde está la salida".

Los sindicatos invocan la presencia del Ayuntamiento de Zaragoza en las negociaciones para "evitar malentendidos"; el único malentendido que estamos asumiendo los ciudadanos es la falta de capacidad que están presentando tanto el comité de empresa de Avanza como la empresa del autobús para resolver un conflicto que lleva enquistado más de dos años. Bienvenida sea la participación del Ayuntamiento de Zaragoza en este conflicto si lo hace en nombre de los verdaderos perjudicados, que somos los ciudadanos, y sirve para desatascar el conflicto, en el que curiosamente, y visto lo visto, no tenemos ninguna representación ni directa ni indirectamente. Como la incapacidad de las partes es manifiesta habría que recurrir a otras figuras legales que solucionen este problema y decidan sobre la controversia suscitada; ¿sería, de ser legalmente viable, la aplicación de un laudo arbitral que forzase la ejecución forzosa y resolviese el conflicto? La situación que estamos viviendo los ciudadanos de Zaragoza con el transporte público es insostenible, y ante este conflicto que se nos plantea como irracional e irresoluble, sería necesario que, a la vista del agotamiento de las opciones que para salir del mismo se han planteado hasta ahora en el SAMA, se explorasen todas las alternativas posibles para resolverlo, incluyendo la que se plantea en esta carta.

Julio Montañés. ZARAGOZA

Traducciones

Ha estado Irene en Frankfurt y en Göttingen y es altamente probable que los cabecillas visibles del universo no hayan escuchado su bellísimo discurso político. "Existe un Atlas, la Literatura, donde todos los territorios son mi tierra", ha empezado Irene. Más cerca, Urkullu describía al tiempo su particular atlas emocional: ‘me siento exclusivamente vasco y nacionalista vasco’. Y, a partir de ahí, reivindica derechos inalienables: jueces propios, normas propias, derecho civil propio. Continúa Irene: "Mientras rugen los discursos que nos dividen celebremos a quienes sigilosamente, en la leal penumbra, reconstruyen con los sillares de la complejidad imaginarios de esperanza compartida". El sectarismo reduccionista, que no sabe idiomas, se quedará, tan ancho, en la superficie de la belleza del texto y en la gracilidad/fragilidad de su figura.

Javier Turrión Berges. ZARAGOZA

Animalistas y cazadores

No al maltrato animal y no al maltrato a las personas, en particular a las más débiles. Maltratar es una indignidad. Los cazadores no maltratamos a nuestros perros; esos desaprensivos que ahorcan a sus galgos no son cazadores, los cazadores de verdad tenemos tal aprecio por nuestro compañero de fatigas que lo normal es que muera de viejo en nuestra compañía. Ojalá mi perra Lasi, que tiene 15 años, más vieja que yo que tengo 85, dé su último aliento marcándome un conejo como todavía hace, no la ‘eutanasiaré’. Yo no sé si castrar a un perro puede considerarse maltrato, pero seguro que muy bien no les parecerá a ellos. Y cuando un cazador o un pastor tienen un buen perro, no se les ocurre castrarlo porque lo que desean es conservar esa raza. Matar es la forma más absoluta del maltrato y en España sacrificamos más de 900 millones de animales para comérnoslos, y entre ellos están los cordericos lechales que tanto nos gustan. Y matamos millones de pollos y de conejos con el agravante de que miles de ellos se matan nada más nacer, unos porque son machos y engordan menos que las hembras, y otros porque las conejas madres no los pueden alimentar. ¿Qué es moralmente más incorrecto, matar a un animal salvaje, en plenitud de sus facultades, cazándolo, o matar a un animal indefenso, sin ninguna posibilidad de huir, en el matadero? Yo diría que matar es siempre malo, qué le vamos a hacer, o matamos y comemos carne, o no matamos y comemos otra cosa. No hagamos una religión del trato a los animales, que tan animal digno de respeto es un perro mascota como un ternero de carne, y no demonicemos a los cazadores mientras comemos un plato de costillas. No al maltrato, pero también no a la cursilería animalista. Un animal, por mucho que nos encante, no es más que un animal. No confundan el amor a las personas, a una madre, a un hijo, con lo que se pueda sentir por una mascota.

Mario Giménez Casado. ZARAGOZA

Injusta revalorización

Escuchaba a economistas hablar sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y la mayoría coincidían en que ligarlo al IPC conducía a la ruina. Ahora, con la inflación desbocada, el remedio más audaz que escucho no va más allá de poner paños calientes. No opino sobre la diferencia que hay entre los jubilados que más cobran y los que menos; supongo que cobrarán con arreglo a lo que hayan cotizado. Opino sobre su revalorización. No entiendo por qué ya jubilados y todos pagando por igual, es decir, nada, el aumento es porcentual y no lineal, resultando la pensión de los que la tienen más alta incrementada tres o cuatro veces más que la de aquellos que la tienen más baja. Y quienes nos gobiernan se llenan la boca repitiendo que su afán es la defensa de los más necesitados. Esto podría creerlo algún extraterrestre que se hubiese perdido por aquí, porque lo que es a nosotros, me parece, no pueden engañarnos. Llevamos ya unos cuantos años viéndolos caminar con las palabras por delante y los hechos por detrás.

José Luis Viñuales Echeverría. ZARAGOZA

La lista de la compra

Cuando una persona va a hacer las compras al supermercado, desde el momento en que entra ve exactamente lo que los responsables del mismo quieren que vea. Esta práctica, sumada a que a veces se compran artículos de manera no racional, provoca que se adquiera una mayor cantidad de productos, incluidos algunos en los que ni se había pensado, con el consiguiente gasto de más. Por eso es aconsejable, primero, organizarse mediante una lista de la compra, con los productos que son verdaderamente necesarios, evitando así cargar artículos innecesarios; y segundo, hacer caso omiso de los carteles de colores que te recomiendan lo que debes comprar y de las ofertas a precios ‘imposibles’, cuyo objetivo es tentar al consumidor. Solo detectando estos trucos y artificios sutiles –por otra parte, perfectamente legales– cuidaremos de nuestros bolsillos.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

