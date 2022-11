Cartas al director de HERALDO: La odisea de aparcar junto al Royo Villanova

La odisea de aparcar junto al Royo Villanova

Tuve que ir al hospital Royo Villanova, en el barrio de San Gregorio, donde nací, para una revisión.

Me encontré con viejos vecinos, con amigos, con la vieja torre que me vio nacer, y que sigue en pie lindando tapia con tapia con los pinares del hospital. Todo muy parecido a mis recuerdos. Todo, menos el dislate de una infinidad de vehículos aparcados en cualquier sitio, en el corral de la casa familiar, incluso sobre el aljibe donde se guardaba el agua, con el riesgo de que algún día se derrumbe. Es el comentario de la vecindad: «No se meten en casa porque no les dejas", "los tractores a veces tienen difícil transitar", "¡con el aparcamiento que saldría en el viejo campo de fútbol!". Y efectivamente, allí está el campo de tierra donde jugó –jugamos– el Rayo Cascajo. Allí permanece, inútil, salvo para los recuerdos, a expensas de que a alguien se le ocurra hacer un aparcamiento digno del tercer hospital de Zaragoza, pues el actual se ha quedado pequeño. No sé si es negligencia de las autoridades, pero el despropósito sigue día tras día. Y me temo que esto no es más que un botón de muestra de otras tantas dejadeces por parte de esos que dicen estar para servir al pueblo, que al fin y al cabo es quien les paga. Supongo que ni el presidente de la Comunidad ni el alcalde de la ciudad son atendidos en el viejo sanatorio –hoy hospital–, porque, caso de que fueran allí una sola vez, les resultaría dantesca la imagen de una larga fila de coches mal aparcados en un camino vecinal, que de seguir así algún día llegará hasta San Juan de Mozarrifar, otro barrio rural situado a casi cuatro kilómetros, y a buen seguro que lo solventarían con rapidez. Si fueran, los coches oficiales no soportarían codearse con la vulgaridad del ciudadano de a pie. Excesiva mundanidad sin réditos políticos.

Juan Luis Encuentra Calvo. SOS DEL REY CATÓLICO

La responsabilidad de los irresponsables

El Diccionario recoge las siguientes definiciones de irresponsable cuando se refiere a una persona: 1. A quien no se puede exigir responsabilidad. 2. Que adopta decisiones importantes sin la debida meditación. Cuando los primeros adoptan decisiones sin la debida meditación que acaban deviniendo una gran irresponsabilidad, ¿quién asume la responsabilidad? Es muy difícil hacer recaer responsabilidad sobre los poderes ejecutivo y legislativo de los Estados por acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Vemos cómo nos adentramos en una guerra, a base de discursos poco meditados e impropios de dirigentes que en ningún caso contribuyen a crear un clima de distensión y diálogo. Unas arengas de las que después lloraremos las consecuencias, pero no busquen a los responsables, no los habrá.

Luis Tobeña Fillat. CASTIGALEU (HUESCA)

Agradecer, un verbo lleno de significado

En unos meses llegará el primer aniversario sin ti. Todavía nos cuesta entender el sábado y el domingo como un fin de semana cualquiera. Cuando estabas con nosotros, esos eran los días en los que uno de tus hermanos o hermanas de Zaragoza preparaba con tanto amor tu merienda favorita (chocolate a la taza) y te visitaba en la residencia en la que tanto te cuidaron. Podríamos llenar muchas líneas expresando todo el amor que nos diste, lo mucho que te echamos de menos y el vacío que, junto a tu hermano, has dejado en nuestra familia. Pero eso ya lo sabes de sobras. Hoy sacamos las fuerzas necesarias para agradecer. Un verbo cargado de significado y muy necesario. Agradecer a tu otra familia, aquella que sin ser de sangre lo hizo todo por ti. La residencia CAMP (Centro de Atención Disminuidos Intelectuales) de la avenida Academia General Militar de Zaragoza. Una gran familia que te acompañó hasta el último momento. Aquella que te llenaba de abrazos y besos cuando nosotros no podíamos hacerlo. Aquella que te cuidaba, te afeitaba y te ponía tan guapo para verte el fin de semana. Tu compañía en los tiempos de pandemia, tu bastón en los momentos difíciles y tu risa cuando más necesaria era. Palabras que se quedan cortas para expresar nuestro agradecimiento y que tú, si hubieses podido, hubieras gritado a los cuatro vientos. ¡Gracias, CAMP, nunca olvidaremos a esta gran familia!

Eva Laborda Herranz, en nombre de los hermanos y de la hermana de Adrián Herranz. ZARAGOZA

¡Fuera mandamientos!

El Papa Francisco, próximo a cumplir diez años al frente de la Iglesia católica y como Jefe del Estado vaticano, ha publicado una serie de ruegos, sobre diversos temas, para que los sigan los católicos. En esta ocasión, no son mandamientos, a los que la Iglesia tan acostumbrados nos tenía. Si ahora su estilo es el de ‘aconsejar’, ¿a qué viene seguir manteniendo mandamientos y prohibiciones, cuyo no cumplimiento sigue acarreando penas eternas? Que Francisco deje de ser ambiguo. No condena a homosexuales, como Jesús tampoco hizo, pero no les deja casarse religiosamente. Al principio de su pontificado, le dijo a un periodista que el infierno no era un castigo eterno, sino la muerte eterna. Teniendo en cuenta que su Iglesia ha cimentado su poder, entre otras cosas, en la ‘amenaza capital’ y el miedo atávico que ha generado en los fieles, que no guarde por más tiempo ese secreto. Juan Pablo II dijo: «Las ideas se proponen, no se imponen». Así que sobran todo tipo de mandamientos. Jesús dijo que nos amáramos todos al máximo, pero su estilo fue animar y estimular, y sólo fue duro con las autoridades judías, por su desprecio del pueblo sencillo con el que Él vivió. Vivir y amar no son obligaciones, sino la más bella posibilidad. Fuera mandamientos, sabemos andar solos y hacer camino al andar.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

Plutocracia inglesa

Desde que se consolidó la monarquía parlamentaria tras la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra el sistema de representación quedó en manos de terratenientes o lores y florecientes burgueses o comunes. Dejando el poder del legislativo en manos acomodadas. Lo mismo en Estados Unidos, donde hay que saber mucha o ninguna historia para conocer un presidente que no disponga del dinero por castigo. Esta realidad se repite con Rishi Sunak. Habrá quien lo vea como un soplo de aire fresco por ser hijo de inmigrantes, pero es otro millonario, otro de los de siempre. Esto no es una crítica. En la Europa continental tenemos funcionarios que no saben vivir fuera de su burocracia o personajillos que sólo saben medrar al calor de un partido clientelar. He aquí el quid de la cuestión. La democracia no debe temer un enemigo externo. El problema somos nosotros que aceptamos el falso dilema entre plutocracia o clientelismo burocrático. El voto útil es dejar de votar a lo de siempre para salvar la democracia.

Fermín J. Gracia. ZARAGOZA

