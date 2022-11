Cartas al director de HERALDO: Revitalizar todo lo que Sobrarbe significa

Revitalizar todo lo que Sobrarbe significa

"Mi casa era un barco velero cada vez que madre hacía la colada…".

Desde que tengo recuerdos he estado escuchando esta frase, junto al resto de la canción. No faltaba ocasión en que sonara la Ronda por los pasillos de la casa de la abuela, en la cocina, mientras se preparaba la cena de Navidad, en cualquier celebración en que se juntaran ella y mi madre, amantes de esa comarca, Sobrarbe, a la que ahora yo miro con una nostalgia que no viene nada más que de recuerdos que ellas me han transmitido. Siendo pequeña, oía sin comprender el mensaje que esta y tantas otras canciones que los de Boltaña transmitían. No veía el significado de unas letras que ahora juzgo sobrecogedoras. No tengo raíz que me una al Pirineo salvo ese cariño que me han inculcado desde que nací, pero ese amor que mi madre y mi abuela siempre le han tenido también vive en mí. Y desde que puse un pie en Jánovas, aquella ‘Habanera triste’ que hablaba de barcos en el Pirineo y de piratas, cobró sentido. Soy joven, no he vivido lo suficiente para tener una mirada profunda en el pasado reciente de estas tierras, pero cada vez que oigo esta canción, o ‘País perdido’ o ‘Mermelada de moras’ se me encoge el corazón. Sobrarbe agoniza. Oír a gente relatar cómo fueron obligados a salir de sus pueblos y dejarlos morir me produce rabia, impotencia y tristeza. Los que amamos esta tierra aún podemos mantener vivo el Sobrarbe. Habrá muchos que sientan esa misma nostalgia y compartirán el deseo de evitar que todo esto se pierda sin remedio. Si quienes tienen poder nos ayudan, podemos repoblar y hacer allí nuestras vidas, revitalizar todo lo que esta comarca pirenaica significa. Porque, como bien dice este grupo boltañés, "tu tierra estará viva mientras viva en ti". Aunque no sea nuestra tierra, queremos hacerla nuestra y mantenerla viva.

Teresa Ramos Landa. ZARAGOZA

‘Antecessor’ y Ramiro I

Tengo que felicitar a Aragón TV por ‘Antecessor’, su nuevo programa sobre la historia de nuestra Comunidad; en concreto, sobre algunos de sus personajes decisivos. El primer capítulo estuvo dedicado al primer rey aragonés, Ramiro I, y me pareció fascinante. Aparte de lo apasionante de la investigación forense sobre los supuestos huesos del monarca, a cargo del equipo científico –del que, además, me ha encantado su sencillez y simpatía–, aún me ha gustado más el completo retrato del personaje y de su época que aborda varios aspectos, como la dieta, las armas y protecciones con las que se equipaba el rey como guerrero medieval que era, o sus costumbres y modo de vida, tan austeras en aquellos territorios tan pobres. La evocación del rey aragonés, que hasta ahora sólo era el primer nombre sin demasiado interés de una lista en la que brillaban sus herederos, lo ha dignificado y ha conseguido que aumente mi respeto y admiración por él. Por último, y esto es el gran mérito del programa, es admirable la consecuencia final de toda esta investigación: cómo se logra desmentir una afirmación histórica que sólo estaba basada en una fuente escrita por el enemigo; y es que nuestro rey no fue asesinado a traición, sino que murió en encarnizado combate; como sólo eran capaces de morir (y vivir) aquellos legendarios jefes de antaño que, buenos o malos, encabezaban sus mesnadas y campañas.

Carlos San Miguel Echeverría. TARAZONA

La fiesta en un vaso

Con la idea de celebrar la cosecha nacieron unas fiestas populares y populosas. No solo jóvenes, mayores y no tanto participan y organizan las mejores fiestas. Quizás alguién pueda no tener nada que celebrar, pero el bullicio se apodera de todos. Solos o en grupo o en peñas, se canta y se ríe, pero sobre todo se bebe con la intensidad de lo fantástico. Es en esta jarana donde aparece el ciudadano con un vaso en la mano. De plástico, grande o pequeño, de cerveza, vino o champán, pero quien se precie de divertirse va siempre con su vaso. San Fermín, el Pilar o San lorenzo, en todas las fiestas, a cualquier hora. Si se acaba un vaso, aparece otro. Si es pequeño, que sean dos. El diferente es quien no lleva su vaso de plástico con la bebida. Inevitablemente, la compañía del vaso implica un abuso de bebida. Ese es el fin. La alegría desenfrenada se celebra con ese vaso, fiel compañero día y noche. Nos proporciona fuertes emociones, euforias imparables y, también, riesgos de embriaguez. Por la calle, en ciudades y pueblos, en televisión y vídeos, todo participante de la fiesta lleva consigo un vaso, si no dos. Si se cae o acaba el líquido, se repone. Es buena la fiesta. Quizás sea necesaria porque es mejor divertirse que deprimirse. Pero ese pertinaz compañero, el vaso, es testigo de demasiado alcohol, para demasiada gente. Es mejor llevar un vaso en la mano que un fusil, pero sería aplaudible, al menos un día, llevar en la mano un libro con la misma alegría.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

Aceras dignas para la Bozada

¿Cuánto tiempo tendremos que esperar, los vecinos del barrio de la Bozada, barrio muy comercial, que abastece a vecinos de Gómez Laguna y adyacentes, para que sus aceras sean dignas, se pueda caminar en ambas direcciones sin chocar con el peatón que viene en dirección contraria, para que una silla de anciano y otro peatón puedan pasar al mismo tiempo, para que exista un espacio razonable entre una silla de niño y otro peatón, para que nuestras aceras no estén parcheadas, sucias, llenas de vados sin uso, o con uso que estrechan todavía más esas aceras que se proyectaron en los años cincuenta? Parece que en Zaragoza vivimos vecinos de primera y de segunda. Está demostrado que el pequeño comercio mejora sus ventas cuando sus aceras son amplias. Necesitamos un barrio del siglo XXI no de 1950. Mi pregunta es: ¿Hasta cuándo, Sra. Patricia Cavero, hasta cuándo?

Pilar Baranda. ZARAGOZA

Por las bisayayas

Mucho se habla del papel que hacen los abuelos y abuelas, sobre todo estas últimas, para facilitar la vida a las familias. En España, la mejor conciliación familiar es tener a tu disposición a los abuelos. Por las mañanas, sobre todo en las ciudades, es un ir y venir de niños bien arropados a casa de los mayores. Pero hoy querría reconocer el papel que muchas bisayayas hacen por sus biznietos. En mi caso, tengo la suerte de tener en casa a una mujer de 94 años y me gustaría que vieran las conversaciones que se lleva con sus bisnietos… y lo a gusto que están con ella. No solo han cuidado a unos hijos, a unos nietos, sino que desempeñan un papel maravilloso también con los bisnietos. Por ellas, por las bisayayas. Gracias.

Carlos Hué García. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es