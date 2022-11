Todos morimos

Aunque es lo único que sabemos que nos va a suceder, y esta certeza es inexorable, huimos como rayos del pensamiento de la muerte.

Nos exaspera, nos desazona, nos descompone. Por eso consuela tanto aquello de Epicuro: pensar en la muerte resulta estéril, pues cuando llega ella ya no estamos nosotros, y, mientras estamos, es ella la que no está. Pero, en lengua española decimos: me muero, nos morimos… La presencia de estos pronombres reflexivos confiere gran intensidad al tema de la muerte.

Sorprende que Pascal, que vivió en un siglo tan abierto a descubrimientos científicos alentadores y fue un gran científico (y gran humanista), pusiese esta reflexión desagradable pero ineludible en el centro de actitudes humanas que aparentemente nada tienen que ver con la muerte; sin embargo, contrariamente a Epicuro, él sí incluye en la vida humana el pensar sobre la muerte. Bien sabía, como lo sabemos todos, que el ser humano es mortal, y que su vida viene marcada por ese hecho cierto que a todos nos espera. Digan lo que digan los transhumanismos y ciertas proyecciones de inmortalidad, regidas por algoritmos, a las que se acogen nuevas concepciones materialistas.

Pascal estaba convencido de que los seres humanos inventaron la caza y diversos juegos en los que hay que correr tras una pelota porque son incapaces de quedarse una tarde a solas en su cuarto y exponerse al riesgo de las grandes preguntas que surgen en soledad, entre las cuales la más incisiva es la que presenta la realidad de la muerte. El sabio francés del XVII dejó lo que hoy constituyen sus ‘Pensamientos’ en unos cuantos fajos de papeles con contenidos muy diversos; una de estas agrupaciones la dedicó al ‘divertimento’, y es ahí donde plantea la permanente huida que experimenta el ser humano ante el pensamiento de la muerte. Y hace ver que de semejante fuga tampoco escapan los reyes, pues también ellos necesitan jugar a la pelota y cazar liebres o faisanes, no tanto por capturar esas buenas piezas como por gastar su tiempo en tan provechosas persecuciones. En eso, ricos y pobres son iguales, como decía nuestro Jorge Manrique. Y es que el valor de correr tras una pelota o tras una liebre radica en el movimiento mismo, en la agitación que hace huir de pensares poco agradables. "El hombre es tan desgraciado –escribe Pascal– que se aburriría aun sin ninguna causa para estar aburrido, debido al propio estado de su complexión. Y es tan vano que, aun estando lleno de mil causas esenciales para aburrirse, algo tan pequeño como un billar y una pelota que empuja, bastan para divertirle".

No es una visión optimista la que del ser humano presenta Pascal, pero hay que reconocer que dice grandes verdades sobre la condición humana. Nos enseña sobre todo a no ocultarnos la realidad y a afrontar con valor lo que la vida nos depara. Y nos da ejemplo con su actitud vital, pues además de científico y pensador de hondura, fue un buscador inagotable de la verdad, y al mismo tiempo se dedicó a atender a sus contemporáneos más desvalidos. Esto último le llevaría, por ejemplo, a idear un servicio que se ha vuelto de primera necesidad: los transportes públicos de las ciudades, que él puso en marcha en París cuando su salud estaba muy deteriorada y le quedaba menos de un año de vida. Así nacieron las ‘carrosses Pascal’, unos carruajes que recorrían París de forma regular, con paradas establecidas a horas fijadas, y que fueron pensados por Pascal para que los pobres pudieran desplazarse a muy bajo coste; fue la primera experiencia de transporte público en el mundo. Pascal y un par de amigos la emprendieron en 1661.

Aunque el tema de la muerte le producía pesadumbre, Pascal no se encerró en ello, y le quedó tiempo para dedicarlo a las gentes más desfavorecidas, incluso cuando él estaba tan mal. Lograría abordar la muerte desde una gran esperanza: la esperanza cristiana. En este hombre de espíritu abierto descubrimos la grandeza de quienes proyectan sobre lo real una mirada muy amplia, acogiendo sin estridencias las limitaciones de la humana condición. El valor de la esperanza –la virtud teologal alentadora por excelencia– humaniza el desconcierto que desata la muerte. A esa esperanza estamos llamados, desde dondequiera que la podamos entender.