Cartas al director de HERALDO: José Requena Nozal y el arte en Zaragoza

José Requena Nozal y el arte en Zaragoza

El centro cultural Casa de Vacas, en Madrid, ha acogido una muestra antológica del aragonés José Requena Nozal.

Y ha sido un éxito, magníficas críticas y más de 32.000 visitantes. La exposición resume su trayectoria siempre en búsqueda, siempre atropellada de color y luz, siempre emocionante. Se trata de un artista total –también músico– que ha pintado en mil lugares y a quien la necesidad de pintar le sigue devorando con 75 años. La obra de José Requena Nozal se encuentra hoy en prestigiosos museos y colecciones de todo el mundo, pero él sigue siendo muy aragonés. Zaragoza, en los últimos años, está haciendo un esfuerzo enorme por el arte y por ofrecer exposiciones magníficas. En estos días el Museo Goya nos ofrece una impresionante muestra de la obra de Botero –también lo fue la anterior de El Greco– y, simultáneamente, la Lonja acoge ‘Zuloaga, Goya y Aragón: la fuerza del carácter’. Es mucho, muchísimo para cualquier ciudad y está pasando en Zaragoza. Recientemente hemos podido disfrutar también de exposiciones de enormes pintores aragoneses como Eva Armisén, que inundó de ‘Alegría’ la Lonja. Pero también Dino Valls en su inquietante y perfeccionista ‘Scientia Pictoris’ en el Paraninfo o las emotivas ‘Semejanzas’ de Pepe Cerdá, recién pasada la pandemia, también en el Museo Goya. Los aragoneses respondemos con entusiasmo al regalo que supone que nuestros pintores expongan en nuestra ciudad y así poder contemplar su obra sin desplazarnos, visitando las exposiciones una y otra vez, incluso haciendo pacientemente colas en las que te das cuenta de que el arte no distingue o diferencia, sino que une, emociona y enriquece. Por eso, creo que merecemos que nuestra ciudad, que es la suya, acoja pronto una exposición de Requena Nozal como la que han podido disfrutar en Madrid.

Carmen Gay Cano. ZARAGOZA

Demoras en Atención Primaria

Los servicios de Atención Primaria no pueden cubrir la demanda. En este sector la demanda es infinita mientras que los recursos son limitados. Por mucho que se aumente el número de profesionales o las horas de trabajo de los mismos cualquier medida será insuficiente. Las demoras seguirán sin resolverse. No es buena idea poner a disposición del usuario todas las citas, ya que se llenarán de demandas de menor gravedad y los casos graves seguirán sin poder acceder. En algún momento algún político debería plantear esta situación a la población. Todo lo demás son medidas de ‘hay que hacer algo urgentemente para que todo siga igual’.

José Galbe Sánchez Ventura, pediatra de Atención Primaria. ZARAGOZA

La verdad es lo que importa

Al sector de la ciudadanía que se sobrepone a todo acontecimiento para ir sobreviviendo no le encrespa la inmoralidad que se está imponiendo; prohibido el alcohol a menores de 18 años pero permiso paterno obligado para abortar a los 16. Alcohol no, muerte sí. Tabaco sí, muerte para el que no fuma también. Preguntémonos: ¿me importaría tener un hijo en la Administración gracias al cuñado de un amigo, o una información privilegiada sobre la intimidad de un famoso que desvelar por una sustanciosa paga? Dado el ambiente actual, ¿por qué voy a ser yo el tonto que paga, sufre y calla, cuando por fin me llega la oportunidad del pelotazo? Sí, esa es la gran pérdida, el desmadre con premio que ataca la reserva moral de una parte de la sociedad. Si ese sector que aún se resiste a ser desprovisto de unos valores heredados no reacciona en defensa de lo que realmente importa, entonces estamos abocados al implante de las estrategias de quienes parecen conocer la ignorancia y la debilidad humana. Tras ellas puede llegar la pérdida del control individual de la vida, la perversión de la historia, o peligrosos dominios. La verdad puede salvarnos; pero ¿estamos dispuestos a luchar por la verdad? Jesús dijo, «conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Tengamos en cuenta que la verdad denuncia a la mentira y esta puede estar arraigada ya por siglos, puede estar en la médula de nuestros sentimientos, enroscada en la tradición, laureada en viejos y nuevos ídolos, mamada en el seno de la sociedad, defendida por los ilustres. Intuimos adónde va este país o este mundo, y no tanto por culpa de los políticos –la mayoría ni se ponen la piel de oveja porque el vulgo ya está entregado–, sino por no defender la verdad con el coraje que merece.

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

Corregir a los hijos

Hasta 2007, la redacción del artículo 154 del Código Civil permitía a los padres, en el ejercicio de la patria potestad, corregir "razonable y moderadamente" el comportamiento de sus hijos. Explicaba el Juez de Menores Emilio Calatayud que es un deber de autoridad, es decir que por ser autoridad tiene potestad sancionadora. Si los padres no corrigen el comportamiento de sus hijos, podemos decir que los hijos son unos consentidos y que reciben una mala educación. Este precepto legal conecta con la eximente del artículo 20.7 del Código Penal, que prevé el obrar en cumplimiento de un deber, ello constituye una justificación y comporta que esa acción quedaría impune al quedar amparada por el ordenamiento jurídico. Pero, ¿qué limites tiene el deber de corrección? Actualmente únicamente quedan justificadas pequeñas privaciones de libertad o coacciones (grave error del legislador tanto español como internacional, ya que los castigos físicos están penados además por la ley). En los colegios a los niños se les enseña educación en valores, se ponen en marcha campañas contra el acoso, se enseña compañerismo; pero ello no evita que cada vez haya más víctimas de acoso escolar, incluso niños que por haberles quitado el mando de la consola se convierten en parricidas. No quiero decir que se deba recurrir a la fuerza física para corregir el comportamiento de un menor, ni muchísimo menos, pero desde mi experiencia personal diré que un pequeño cachete me servía para no repetir ese comportamiento nunca más.

Alejandro Garijo. ZARAGOZA

Por la acera

Desde hace mucho tiempo y antes de que comenzarán las obras de reforma de la calle de San Miguel, observo que por la acera de la calle Arquitecto Magdalena (esquina con la plaza de Los Sitios), tanto las bicicletas como los patinetes no respetan a los peatones; y lo peor es que no se apean del vehículo de movilidad personal y lo llevan sujeto del manillar por la acera. Desconozco si la Consejería de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza tiene constancia y si la Policía Local toma cartas en el asunto. Lo más importante es la seguridad de los peatones, por eso se creó la acera.

Pascual Enrique Gimeno García. ZARAGOZA

