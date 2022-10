Mala guerra en Casetas.

Hace unos días, HERALDO informaba de una brutal agresión que padecieron las profesionales del centro de salud de Casetas.

Y cito textualmente al periodista: "A patadas" forzó la puerta de urgencias. Logró entrar a la consulta, donde estaban atendiendo a una señora, que "salió despavorida". "Mi abuela está muerta por vuestra culpa", gritaba el joven, según apuntaron desde el centro de salud. Y, en medio de amenazas, le tiró el ordenador encima a la doctora, y posteriormente la mesa.

De este desagradable suceso me sorprendieron, y quizá hasta más, los comentarios que algunos vecinos del barrio hicieron en redes sociales, donde poco menos que se justificaba la agresión porque el citado centro de salud no ofrece una buena atención a los pacientes. Y es cierto que, desde la pandemia, la tónica general de las conversaciones que he escuchado sobre el trato asistencial que dan no son buenas: exceso de atención telefónica para patologías que, a juicio de quienes me lo han contado todos estos meses, merecerían una auscultación presencial en lugar de pedirle al paciente que tosa por teléfono. Todo ello unido muchas veces a una falta de empatía en aquello de la humanización de la asistencia sanitaria, tan llevado a gala desde la gestión política sanitaria pero que, como todo lo etéreo, se pierde en una nebulosa de esa subjetividad donde se ampara con gusto la propaganda.

Asumiendo por tanto que la cobertura asistencial y la empatía del centro de salud del barrio no son, a juicio de una notable mayoría, las idóneas, convendría en todo caso dirigir las iras que pudieran arrancar estas quejas hacia los debidos estamentos. Que Casetas carezca de una asistencia sanitaria digna y suficiente no es culpa de los profesionales sanitarios del centro de salud, a los que habría que preguntar con qué estrecheces tienen que desempeñar su trabajo, y mucho menos esta situación puede generar entre los vecinos la justificación de agresiones verbales o físicas. Sería más provechoso cuestionar a quienes gobiernan el barrio e intervienen en estas competencias: alcaldía, ayuntamiento y sobre todo gobierno, el porqué de estas míseras estrecheces. Enfrentar a pacientes, médicas y enfermeras solo es hacer una guerra inútil entre quienes se necesitan.