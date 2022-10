Cartas al director de HERALDO: ¡Benditas placas solares!

¡Benditas placas solares!

No siempre Teruel estuvo postrada como ahora.

La curva de declive de la economía turolense y el comienzo de la emigración tiene sus tiempos dibujados en el mapa de la historia. Para comprender este fenómeno, no tan raro ni exclusivo de Teruel, conviene leer algunos libros y viajar por la provincia de manera atenta. Un libro que describe la tendencia del cambio (siempre a peor) es el de Antonio Peiró Arroyo titulado ‘Tiempo de industria. Las tierras altas turolenses de la riqueza a la despoblación’. Es una radiografía de la provincia en el crítico momento de pasar de la manufactura artesanal a la industria. Sin embargo, es con la revista de Domingo Gascón y Guimbao, ‘Miscelánea Turolense’, cuando se advierte de forma práctica que estábamos embarcados en una espiral hacia la nada. Consciente, Domingo Gascón y Guimbao, diputado por Albarracín, de que la solución a los problemas de Teruel no puede venir de dentro, decide poner en su casa de Madrid una oficina para ‘vender la provincia’ al mejor postor. Así, los hierros de Ojos Negros serán para el vasco Ramón de la Sota. El carbón de piedra de Utrillas para una sociedad zaragozana y el azufre de Villel también para los zaragozanos. El carburo lo explota otra empresa catalana, lo mismo que el azúcar de Santa Eulalia. La caída de la ganadería lanar, una agricultura en el límite de los mil metros de altitud y la falta de concreción del tejido industrial, que no fue más allá de saltos de luz y molinos harineros, ha dado una provincia que es lo que se ve. Ahora el futuro sigue sin estar en manos de los turolenses y los molinos y placas solares es algo que se decide desde Madrid. Aquí, unos protestan y otros se alegran de que en su campico yermo les coloquen un aerogenerador o unas placas solares. ¡Benditas plaquicas!

Chusé María Cebrián Muñoz. ENCINACORBA (ZARAGOZA)

Legislar contra la conciliación

Se acaba de anunciar la retirada de la bonificación para las familias numerosas de las cuotas de la Seguridad Social en la contratación de empleadas de hogar. Los hogares en los que es más necesaria esa ayuda son precisamente los de las familias numerosas. Con la creciente dificultad para contratar ayuda, se empuja a las familias a tomar la decisión de que uno de los cónyuges renuncie a la carrera profesional para atender las necesidades de la casa, mucho más exigentes en un hogar numeroso. ¿Dónde está el Ministerio de Igualdad? ¿Dónde está el Instituto de la Mujer? ¿O es que las madres de familias numerosas no tienen derecho a ser defendidas como las demás mujeres?

Francisco Javier Serrano Ballester. ZARAGOZA

Deuda pública y recortes

España tiene una deuda pública de 1.475.000 millones de euros, un 116% del PIB. Como somos unos 47 millones de habitantes debemos cada españolito redondeando 31.000 euros. ¿Nos damos cuenta de lo que significa esta deuda?, ¿cómo pagarla?, ¿a quién debemos? La deuda pública es lo que debe el Estado a particulares o a otros países. Para financiarla el Estado emite letras del Tesoro, bonos y obligaciones del Estado, que compran los particulares y el Banco Central Europeo, que acumula hoy 450.000 millones de euros de deuda española. ¿Hasta cuándo? Así, aumenta la deuda interna, que no quiere decir que no se tenga que pagar en el futuro. El déficit público se da cuando los gastos del Estado son mayores a los ingresos de todas las administraciones públicas: central, autonómica y municipal. El pago de los intereses de la deuda aumenta a su vez los gastos del Estado generando más déficit público y provocando un aumento de la inflación en el futuro. En 2011 se modificó el artículo 135 de la Constitución para que España limitara el déficit anual del Estado a partir del 2020 a un porcentaje establecido por el Plan de estabilidad y crecimiento de la UE, el 0,5% del presupuesto, que hemos superado, para no gastar más de lo que se recauda, limitando el aumento de deuda pública para la sostenibilidad de la financiación pública a largo plazo. Las políticas de austeridad significan disminuir el gasto público, el rescate, los recortes necesarios para reducir dicha deuda. Las deudas no se saldan sin dolor. Con esta política de aumento desbocado de la deuda pública, ¿vamos de cabeza a los recortes?, ¿sería esta una forma de pagar nuestra deuda por habitante, los 31.000 €?, ¿qué pasará con el Estado del bienestar y con la igualdad?

Javier Pueyo Usón. ZARAGOZA

Adiós, amigo

Hace unos días nos dejó Eduardo Roldán, un gran amigo de sus amigos. Candanchú le debe mucho por su buen hacer en pro de la estación de esquí, y por su ayuda a muchas personas. Si cometió algún error, ¿quién no se ha equivocado alguna vez en su vida? Y agradecer muy especialmente a Pepi su comportamiento con él durante su enfermedad. Candanchú y muchas personas te recordaremos siempre.

María Jesús Gracia Furniés. ZARAGOZA

El éxodo médico

La atención médica es un derecho fundamental; en una sociedad en la que no se respeten los derechos fundamentales no puede haber bienestar físico, mental y social, o lo que es lo mismo, vida saludable para las personas. Pero esos derechos, ante esta falta alarmante de facultativos, se ven seriamente afectados. Conseguir cita para el centro de salud de Utebo o actualizar una simple receta es una labor harto ardua. Utebo no es un hecho aislado en esos retrasos en las consultas, otros centros se encuentran en situación similar. Imposible, solicitar un cita por teléfono, al no tener respuesta; en la aplicación no hay días libres, y acudiendo al centro, después de una larga espera en una fila interminable, la respuesta es: ¡la agenda ya está cerrada! De conseguirlo somos visitados por un profesional distinto, al parecer por falta de facultativos. Provisionalidad, que no parece ser la mejor receta ni para el paciente, que ve en su facultativo de siempre la respuesta a sus males, ni para el médico eventual, desconocedor profundo de la persona, su vida e incluso su entorno familiar y laboral. Deberíamos plantearnos como sociedad y de forma muy seria a qué se dedica y a qué no el dinero público, incrementar su presupuesto eliminando todos los gastos que realmente son innecesarios. El éxodo médico es una realidad desde hace años en nuestro país. Cada vez son más los facultativos que deciden emigrar a otros territorios por cuestiones puramente laborales. Profesionales españoles que son muy valorados en el extranjero, pero en cambio el sistema sanitario español no sabe retener el talento que estos generan.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

