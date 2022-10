Los misterios de la felicidad

Hoy el autobús del colegio de mi hija no ha llegado a la parada en su horario habitual.

Conforme se acumulaban minutos de retraso, los ojillos de la chavalería se iban iluminando y la marquesina se ha convertido en la fábrica de sueños de Willy Wonka. "Nos perdemos por lo menos las dos primeras clases", decía uno con excitación. "¡Qué broma de Halloween tan guay nos han montado los profesores!", exclamaba otro. "El bus no se podrá reparar", vaticinaba una tercera, "vamos a jugar a la casa del que viva más cerca". "No, vamos a esperar a que llegue el bus", pedía otro mientras le hincaba el diente a un bocadillo de fuet recién preparado, "seguro que dentro hay un superhéroe de Marvel y nos cuenta cómo ha arreglado la avería con sus poderes".

Conforme vamos cumpliendo años deberíamos ensoñar con creciente obstinación

La capacidad de la infancia para elucubrar a velocidad e intensidad ascendentes me ha recordado que desde hace unas semanas tengo entre manos un ‘pequeño misterio cotidiano’. Me gusta denominar así a situaciones que me sorprenden, me intrigan, y sobre las que me divierte pensar de forma errática y desestructurada. Mi actual misterio tiene lugar cuando, antes de comenzar la jornada laboral, bajo a hacer deporte a un parque. En la zona de juegos infantiles siempre hay un bulto de gran tamaño columpiándose plácida y rítmicamente. Hasta el momento tengo escasísimas certezas en torno al ‘okupa’ del columpio, aparte del chiste fácil de que no debe sufrir de nomofobia. El tiempo no parece ser un factor relevante para ese grandullón que ha conseguido encajar su cuerpo en el asiento de un diminuto columpio. Siempre soy yo la primera en abandonar el parque, pendiente del móvil que empieza a acumular mensajes. Él, en cambio, sigue impulsándose con brío, elevando las piernas hacia el cielo para continuar con su danza pendular. Con las cadenas metálicas del columpio bien asidas por sus antebrazos, el hombre del columpio vuela en silencio entre las copas de los árboles.

El extraño del columpio, una silueta no del todo nítida desde mi ubicación, me ha inspirado múltiples elucubraciones. A veces pienso que es un joven que quiere reunir el valor suficiente para dejar de hacer pellas en el instituto. Otros días me pregunto si no será un exultante padre primerizo que, al compartir la baja de maternidad con su pareja, puede bajar al parque a relajarse. En ocasiones he conjeturado con que sea personal sanitario intentando armarse de valor para el día que le espera o incluso un parado sobrellevando sus particulares lunes al sol. Al menos, he podido descartar la hipótesis de que el hombre misterioso sea Boris Johnson planteándose reconquistar el liderazgo tory. Otra opción que, en cambio, aún es plausible es que el misterioso hombre-columpio se termine convirtiendo en una estatua que, como la de la plaza San Felipe, mire eternamente hacia el cielo.

Frente a la marea de realidad, hay que buscar estrategias creativas para seguir a flote

Como bien preveíamos los padres allí reunidos, un vehículo de reemplazo ha llegado en tiempo y forma a recoger hoy a los ingeniosos náufragos de la parada del bus. Ese sentido común que presuntamente aportan los años también debería hacerme ver que es muy poco probable que la auténtica vida y circunstancias del hombre del columpio casen con los millones de hipótesis que yo puedo llegar a esbozar. Pese a ello, no creo que el hecho de no acertar con este tipo de conjeturas sea algo negativo. Y menos aún considero que barajar múltiples presagios sea un ejercicio fútil. Al contrario, me parece que conforme vamos cumpliendo años deberíamos ensoñar con creciente obstinación. Frente a la marea alta de realidad que anega nuestras playas infantiles, hay que buscar recursos y estrategias creativas que nos permitan mantenernos a flote. Parecen bastante convincentes los argumentos de Rosa Montero alertándonos sobre el peligro de estar demasiado cuerdos.

El psiquiatra Luis Rojas Marcos, al hilo de la presentación de su nuevo libro ‘Estar bien aquí y ahora’, afirma que la felicidad puede estar en un plato de croquetas. Efectivamente, la felicidad es una especie de plastilina transparente que a veces se amolda a nuestras manos. Así, un día cualquiera, un potrillo de felicidad nos espera acurrucado en la parada del bus. Otro, una brizna de felicidad se posa silenciosamente en una espaldera o en un columpio del parque. En ocasiones, un relámpago de felicidad se cuela también en la pantalla de ordenador de quienes se afanan por desentrañar los misterios de la felicidad.