Cartas al director de HERALDO: Pagando en efectivo para renovar el pasaporte

Pagando en efectivo para renovar el pasaporte

Es una vergüenza lo que pasa en Policía cuando vas a renovar tu DNI y pasaporte.

Te obligan a pagar en efectivo, en los tiempos que corren, que ni siquiera en pandemia por higiene se dignaron a hacer pago con tarjeta. Soy familia numerosa y al estar caducado mi título, por retraso de la Administración, después de la pandemia, con cita desde final de año 2021, me tocó renovar a uno de mis hijos el pasaporte en marzo, y tuve que pagar los 30 euros del pasaporte (aun llevando mi título de familia numerosa caducado, no por mi culpa), a sabiendas de que estamos exentos. ¡Y en efectivo! Con tarjeta, ¡imposible! Me dijeron que una vez lo tuviese en vigor podía solicitar el reembolso. Así lo hice, una vez renové solicité mi dinero, no recuerdo si en junio o julio. Estamos a finales de octubre y aún no tengo mi reembolso en mi cuenta. ¿Me puede explicar alguien el porqué? ¿Es o no la ley del que más puede? Si no tienes el dinero en mano no te renuevan nada. En cambio, sí tenemos que esperar meses para que te devuelvan lo que tú pagaste en el acto. Me acerque un día a la comisaría y, al preguntar, me dicen que se tarda tiempo, le dije que cuánto, y me dijeron: ¡mucho! Tuve que salir de allí, sin mi dinero y muy cabreada, y ellos con la razón, por supuesto. ¡Que reclame no sé a quién en Madrid! ¿Acaso fui a Madrid a pagar? Y yo, a esperar, ¿si fuese al contrario? Ah, que nos expliquen a los ciudadanos qué hacen con ese dinero día a día. Porque no te dan ni factura ni justificante de pago, y si lo pides parece que les molesta. Como siempre, los ciudadanos estamos a expensas de que hagan con nosotros lo que quieren y les interesa. Y cómo no, siempre sometidos a perder. Gracias a quien me responda.

Cristina Mejía Piedrahita. ZARAGOZA

B Vocal no es solo lo que parece

El domingo día 16 asistí al Auditorio de Zaragoza a ver la actuación de B Vocal, con mis padres, de 85 y 90 años. Ellos no suelen ir a espectáculos, son muy caseros. Mi madre siempre dice que en su vida ha tenido que trabajar tanto que no ha tenido tiempo para disfrutar. La pandemia ha sido muy dura para ellos, puesto que tuvimos un fallecimiento en la familia de manera inesperada y vivimos todo el proceso desde la distancia y la separación física. Mi madre ha quedado con una huella de tristeza desde entonces. Cuando un muy buen amigo me comentó que iba a ir pensé: "Oye, pues a lo mejor puedo llevarme a papá y mamá a verles… No sé si les apetecerá, pero lo voy a intentar…". Así lo hice, y aceptaron. No me hubiera podido imaginar lo que iban a disfrutar: cantaron, tocaron palmas, se rieron a carcajadas… Verles así fue lo más bonito que me ha pasado en mucho tiempo; ver en ellos la alegría, la capacidad de disfrutar, la ilusión, los recuerdos entrañables… Cuando salimos, después de alabar todo el espectáculo («qué maravilla, cómo cantan, qué humor tan fantástico, qué originales y divertidos», etc.), mi padre le dijo a mi madre: "Bueno, pues como han dicho que estrenan su espectáculo siempre en Zaragoza, habrá que reservar al año que viene, si estamos aún bien, para verles ¿verdad?". No lo puedo expresar mejor. ¡Gracias, B Vocal, por trasmitir tanto! Gracias de corazón por despertar en mis padres esa alegría, esas risas, ese disfrutar del momento, ese saborear la vida. Compartir con ellos esas casi dos horas y verles disfrutando así ha sido una de las experiencias más preciosas de mi vida. ¡Gracias!

Pilar Ponce. ZARAGOZA

Parece que nos hemos olvidado

Voy andando por la calle y me voy encontrando en el suelo cercano a los colegios, administraciones y demás sitios oficiales, las marcas blancas que allá por el año 2020 nos separaban en distancia los unos de los otros al querer acceder a ellos. Esas señalizaciones que en cuanto las mirábamos sabíamos que la distancia entre uno y otro era esa delimitación. Ahora, las pisamos y pasamos tan tranquilos sin darnos cuenta ni siquiera de que están ahí, ni de que existieron un día. Pienso en todo lo que nos sucedió y la verdad… siento lejanía de todo aquello, pues la gente misma que pasa por encima de esas señales me hace pensar que ya tan solo echamos la vista atrás para intentar no recordar lo mal que lo pasamos y seguir viviendo nuestra vida como si no hubiese sucedido nada. Está bien el no recordar, pero también está bien el no olvidar. No olvidar para seguir siendo prudentes dentro de toda esta actividad de ir y venir cotidiana que te hace olvidar las dificultades, confinamientos, fallecidos y secuelas de la enfermedad que nos dejó. Y que algunos todavía siguen llevando encima sin poder superarlas y que tal vez las arrastrarán por siempre consigo. Fue muy duro. Lo que sí sabemos es que tenemos que seguir viviendo y lo haremos, por supuesto que lo haremos, porque aún seguimos vivos. Por eso hay que seguir dando gracias a la vida… por seguir estando en ella.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

Granjas y contaminación

Oigo por la radio al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Sr. Olona, apelar a la responsabilidad individual para conseguir la reducción de las emisiones a la atmósfera. No explica muy bien cómo, pero casi consigue conmoverme. Casi. Entonces recuerdo que es el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que él dirige, el que desde hace tiempo viene alentando, entre otras cosas, la expansión imparable de las granjas de porcino intensivo, responsables en buena medida del grado crítico de saturación por nitratos (véase contaminación) en tierras y acuíferos aragoneses. La alarma medioambiental ya nos la dio Europa, pero el Inaga está tardando en reaccionar y, a pesar de las advertencias, se siguen construyendo más granjas. Así que, aunque suene bien, la que intenta conmoverme, solo consigue indignarme un poco más.

María José Pueyo. ZARAGOZA

Un trato magnífico

la planta 10ª impares del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, su excepcional trato, tanto en lo profesional como en lo personal, a pesar de la precariedad laboral que les afecta. Me gustaría personalizar en Paula, Lucía, Paula, Alba, Vanesa, Begoña, Inma, Pilar, Alejandro, y otros muchos de los que desconozco su nombre, pero que me han colmado de atenciones durante mi estancia de cerca de un mes. Gracias, sois increíbles. ¡Sanidad pública!

Carlos F. Marco Pérez. ZARAGOZA

