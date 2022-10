Trabajo en una mesa humilde, un tablero de madera de pino sostenido por dos caballetes.

Antes tuve una heredada de mi amigo Javier Horna y todavía antes, desde que tenía ocho o nueve años, la que mis padres compraron para la habitación en la que yo dormía. Ya hace un cuarto de siglo que trabajo en esta mesa humilde. Es grande, pero a veces se queda pequeña para todas las cosas que necesito tener cerca: el plato de cerámica de Muel, regalo de mis amigos de Langa de Castillo, donde fui un maestro joven y feliz, sobre todo feliz; las pajaritas de hierro que hizo para mí Luis Albiac en su fragua de Caspe; mi último libro, que acaricio de vez en cuando; anotaciones y borradores sobre los asuntos que tengo entre manos; las plumas que recargo con tintas de varios colores como recargaría mi pistola; un vaso de la escuela Jerónimo Zurita de Zaragoza, recuerdo de mi participación en su grupo de lectura al que me invitó José María Sanmartín; la fotografía en la que Paco Ponzán se lía un cigarrillo; unos folios donde escribo frases que, a veces, son hilos de los que tiro para contar historias o se pierden por el sumidero de la vida, siguiendo el mismo camino que toman algunas ilusiones. He caído en la cuenta de que paso más tiempo en mi mesa que en ningún otro lugar del mundo. En esta mesa tomo el primer café del día, mientras leo la prensa, contesto algún mensaje, hago planes y formulo buenos propósitos. Aquí sentado, pienso, sueño, escribo y, sobre todo, sorteo la tristeza cuando me ronda.