Cartas al director de HERALDO: Anécdotas de un aragonés en Madrid

Anécdotas de un aragonés en Madrid

Durante una estancia en Madrid, cerca de mi residencia había una tienda muy bien surtida de embutidos, conservas y jamones de diferentes lugares de nuestro país.

Entré y pregunté por el jamón de Teruel y el empleado me respondió: "¿Cómo dice…?". Insistí y me contestó: "No trabajamos con eso…", precisamente a mí, que me gusta tanto el jamón, como la ciudad de Teruel. A los dos días, era el 12 de octubre, asistí a misa en la parroquia del distrito que me corresponde; la iglesia estaba llena de personas. El cura celebró la ceremonia y al final dijo: "Es el día del Pilar, día grande en Zaragoza, por eso les voy a cantar una jota, dedicada a todos ustedes, especialmente a los posibles asistentes que procedan de Aragón". Así pues, el cura, ya mayor y gallego, empezó a cantar la popular jota-pasodoble de Francisco de Val que empieza así: "El Ebro guarda silencio / al pasar por el Pilar…". Al final, gran aplauso del auditorio y una leve sonrisa de satisfacción y agradecimiento por mi parte. Unos días más tarde paseaba por una gran avenida de Madrid y vi, sorprendido, un cuadro colgado de una persiana. Pregunté en las tiendas vecinas y me dijeron que ese cuadro hacía varios días que estaba expuesto en plena calle y nadie se lo llevó, por lo que podía cogerlo. Me opuse, ya que no sabía quién era el dueño. Entonces el propietario de una zapatería colindante descolgó el cuadro y me lo dio ante varios testigos que asintieron tal proceder. El cuadro representa un paisaje rural de un conocido pueblo, pintado al óleo sobre tabla, debidamente conservado, firmado y enmarcado. Estas anécdotas, si hubiesen sido vividas por el turolense Teodoro Gascón, seguro que las hubiese relatado en sus populares chascarrillos, cuentos o historietas baturras, pero con más arte y gracia que yo.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

El bono social y la factura de la luz

Me dirijo a usted con la esperanza de que se oiga la voz de aquellos ciudadanos que estamos callados pagando nuestras facturas, esforzándonos por sacar adelante a nuestras familias. Me había llamado la atención estos dos últimos meses la factura de la luz porque, teniendo tarifa de mercado libre revisable anualmente, me había subido aun sin estar en casa. Revisando los conceptos, me he dado cuenta de que esa subida se debe, no solo al pago del gas, sino también del bono social, y me he indignado. Y no porque haya un bono para las personas vulnerables, con el cual estoy de acuerdo, sino porque dicho bono debería ser asumido por el Estado, al que pagamos impuestos para que asuma sus compromisos. ¿En qué se han basado para aplicarnos a los ciudadanos en general ese cargo? ¿Dan por hecho que quienes no cumplimos los criterios para ser beneficiarios del bono social podemos pagar ese sobrecoste? Pues no, no podemos. Pagamos nuestras facturas porque somos honrados y responsables, no porque nos sobre el dinero. Muchos hacemos sacrificios para salir adelante y no nos merecemos un Estado que, para quedar bien y cumplir sus compromisos sociales, nos los repercuta en la factura de la luz.

María Jesús Echeverría López. ZARAGOZA

La compensación que quiero

El incidente del tren de Ouigo parado en un túnel a la salida de Barcelona me supondrá la devolución del importe del billete, supongo, pero eso no es una compensación. Es lo mínimo que se puede ofrecer a gentes que han perdido conexiones, citas y tiempo, algo que no tiene arreglo. Sin embargo, sí que hay una cosa que Ouigo debería haber ofrecido durante ese tiempo: explicaciones. ¿Qué menos que una voz tranquilizadora a quienes se han quedado más de dos horas en un túnel y a oscuras? Algo que disuada a los pasajeros de pensar que se nos transporta como a ganado, que no importamos, que no hace falta darnos razones. Los accidentes ocurren, las averías se producen y, en ocasiones, no hay forma de preverlas o evitarlas, pero en esos momentos es donde entra en juego la faz humana de una empresa. Personas capaces de impedir que los usuarios se angustien, que sepan que se está haciendo todo lo posible para reparar el daño, que ofrezcan a los pasajeros la seguridad de que están en una compañía capaz de velar por ellos. Y esto es lo que faltó el pasado día 17 en el túnel. A posteriori, el tren reanudó su viaje y el maquinista nos presentó las excusas pertinentes, pero no estábamos ya para apreciarlas, ni para recompensar su esfuerzo.

M.ª Jesús Torreblanca Gaspar. ZARAGOZA

Hospitales privados

El nuevo hospital Quirón junto a Montecanal será un gran hospital para nuestra ciudad y el grupo Hernán Cortés va a construir otro más en Miralbueno, que es otra gran noticia. Estos centros privados llevan salvando vidas hace tiempo, con sus prestigiosos doctores. Desde aquí, mi apoyo a cuantos trabajan en ellos. Me pregunto qué hacen nuestros gobiernos para no copiar de ellos y construir nuevos hospitales públicos. Saben que la mayoría de los ciudadanos no pueden pagarse una sanidad privada. La sanidad pública hay que cuidarla invirtiendo mucho más y cuidando a sus sanitarios. Restemos gastos políticos e invirtamos en nuestra precaria sanidad. Termino con una frase de Hipócrates: "Donde quiera que el arte de la medicina es amado, también hay amor a la humanidad".

Enrique Gimeno Clerencia. ZARAGOZA

Hasta siempre, José Luis

El fin de semana pasado fallecía en Zaragoza José Luis Sáez Palacín, cofundador de Conex (Fondo de Conocimiento y Experiencia), entidad sin ánimo de lucro, ya desaparecida, que se dedicó durante más de cuatro lustros a ayudar a las personas más necesitadas del barrio de Delicias. Ha sido un privilegio para mi mujer y para mí compartir los últimos años con él y poder acompañarlo mientras se moría en el hospital a causa de su salud quebrada, a la que siempre toreaba con valentía y humor. Hemos aprendido mucho de él y de María Pilar, Cuco, Elena, Eduardo, Flori y Javier, algunos de sus grandes amigos. Durante mi vida profesional he conocido muchas oenegés y he tratado a las personas que las gestionan, pero él era diferente. Me cautivó su forma de ser: gran conversador, fino sentido del humor, listo, discreto, generoso, desinteresado, sensible, sufrido, integrador. Sentía pasión por la figura de la mujer; la admiraba. En su ‘Ave Fénix’, libro autoeditado en 2019, desnudó su alma: "Desde que probé tu boca, se acabaron otros besos. Desde que bajé a tu valle, ya no hubo más paisaje. Desde que sentí tu amor, toda mi vida eres tú". Nunca supe a quién iban dirigidos estos versos, pero me parecieron maravillosos. Te echaremos mucho de menos, amigo mío.

Juan Castiella Muruzábal. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es