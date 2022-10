Cartas al director de HERALDO: El placer de buscar setas y de compartirlas

El placer de buscar setas y de compartirlas

En esta época del año es embriagador meterse por los bosques y sentir el aroma de la gran variedad de setas, y resulta gratificante contemplarlas para luego ir seleccionando.

Personalmente, conoceré unas diez o doce variedades. Siempre me gusta ir acompañado, por si acaso, y porque también es agradable hacer un alto a media mañana y dar cuenta del almuerzo, echando unos tragos de vino de la bota. La clase más popular es el níscalo, seta anaranjada, muy bonita. Cuando se corta, desprende un látex de color sanguinolento, que pasa a verdoso. Culinariamente se considera buena. Al igual que el resto de las setas, si la época ha sido lluviosa, es muy abundante, por lo que no resulta difícil encontrarla. Claro está, los lugares para mucha gente suelen ser secretos y particulares. Es muy habitual preguntar dónde las has cogido, y recibir siempre la misma respuesta, por ahí, en el monte… En mi caso, no lo voy pregonando, pero siempre digo dónde las he cogido, todos las podemos disfrutar. El níscalo en Aragón se llama rebollón, en Cataluña, ‘rovelló’. Existen muchas clases de setas, algunas de difícil localización, como el boletus, la amanita caesarea, la seta de cardo, el champiñón silvestre, rebozuelo, colmenilla, macrolepiota, senderuela, negrilla… Todas estas son otoñales y alguna es primaveral. Y también es primaveral, muy buena y muy buscada, la seta de San Jorge, usones o isones, perrechicos, muchardones… dependiendo del lugar. En muchos casos las isoneras pasan como herencia de padres a hijos. La actividad micológica me encanta, es un placer, pero el mayor placer es cuando, al llegar con la cesta a casa, hago diez o doce lotes, les pongo a cada uno el nombre de las personas queridas, llamo por teléfono y al día siguiente acuden raudos y veloces a buscarlas. Entregarlas es el mejor momento.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

Atesorar relatos

Algunos seres humanos, de especial sensibilidad, tienen el don de saber transformar en literatura lo que viven en su día a día. Hay quienes escuchan con profundo respeto la tradición oral que les llega y son capaces de convertirla en relatos para que sus descendientes tengan el privilegio de conocer la historia, ahora viva, de sus familias. Otros escritores gritan al mundo lo que en silencio callan y sus textos son el refugio para sus corazones heridos. Para todos y cada uno de estos seres maravillosos, mi más sincero reconocimiento y que nunca nos falte la fantasía, la visión histórica de los hechos, la curiosidad por saber y leer todo aquello que narran sus libros. La gran alegría sentida al ver a la altoaragonesa Luz Gabás recibir el Premio Planeta es hoy honda admiración, siendo ella claro ejemplo del buen hacer, de la capacidad, talento y tesón de esta clase de escritores, que convierten en relatos, de mágica narración, las vivencias de sus seres queridos. Y ojalá que todo a nosotros nos suceda, sin reblar, el término aragonés, usado por la escritora al recoger su bien merecido Planeta. Sigamos su ejemplo y ¡adelante! Son tiempos difíciles, tiempos para algún día narrar....

Carmenchu Landa Pérez. ZARAGOZA

Símbolos del Estado

Ningún partido político debería intentar apropiarse de la idea de Constitución, democracia… ni de los símbolos del Estado. Ni siquiera el Gobierno de turno; y menos el partido en la oposición. Esto le ha ocurrido al PP en la sesión plenaria del Congreso del pasado día 13 de octubre, y salió trasquilado en la réplica del portavoz del PSOE, Patxi López. Si acaso, estos símbolos son patrimonio de todos los españoles. Soplan malos vientos para el Gobierno y rara vez, y menos en los países del sur de Europa, revalidan su mandato si es la economía la que está en entredicho. Pero parece que no todo lo malo acontece en nuestro país. A día de hoy, tenemos una inflación ‘menos mala’ que la media europea. Los precios han crecido, sí, pero menos que en Alemania, Países Bajos, Francia, Italia. Y algunos de estos países están pagando la energía el doble que en España. Y por otra parte, en la Unión Europea están promoviendo medidas que en nuestro país llevan tiempo implementadas. Sean medidas electoralistas, como la oposición critica, o no, sigan con ellas y auméntenlas si el presupuesto lo permite, tratando de que alcancen a la mayor parte de los ciudadanos para que el impacto de todos estos dramáticos acontecimientos que estamos viviendo tengan para todos el menor coste posible.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

Utebo, con los mayores

Siempre demuestran estar ahí, con todos nosotros, los jubilados. De todos los eventos nos hacen destacar la comida realizada el 1 de octubre, implicado nuestro Ayuntamiento y nuestro concejal de Cultura, Melchor, con su presencia, entregando premios a los mayores de 90 años. Había de 101 años, de 100, y los demás de 94, 93, 92... Y su empeño en nuevos proyectos pendientes que se espera conseguir. Hay que destacar también a Jesús Robles, Néstor Jarabo y todos los voluntarios que colaboran con ellos para que las cosas salgan bien. Me atrevo a dar las gracias en nombre de todos, un ejemplo a seguir. Utebo lo merece.

Rosa Morlas Lobera. UTEBO (ZARAGOZA)

Abrir la puerta grande de la vida

Sábado, 15 de octubre. Penúltima corrida de toros de la Feria del Pilar. Era el quinto toro de la tarde para el diestro Ginés Marín. Los espectadores, atentos a la faena que se estaba realizando en el ruedo. Iba el torero a ejecutar la suerte suprema cuando, en ese mismo momento, en el tendido cuatro fila quinta, un aficionado se desvanecía y se veía que algo grave pasaba. El destino es caprichoso y delante de él se encontraban dos médicos jóvenes, que rápidamente actuaron practicando un masaje cardíaco, pues la situación se veía muy crítica. Si el diestro Ginés Marín realizó bien la suerte suprema y fue premiado con dos orejas, saliendo por la puerta grande del coso de la Misericordia, la doctora Clara Marín, anestesióloga, y el doctor Daniel Chaverri, traumatólogo, abrían al mismo tiempo la puerta grande a la vida del citado espectador. Los profesionales de la medicina que, estén donde estén, realizan las mejores faenas se merecen el reconocimiento y el aplauso del público por su labor y entrega diariamente. No me cabe ninguna duda de que estos dos grandes profesionales seguirán abriendo las puertas grandes a la vida. Con toda mi admiración y cariño, enhorabuena. Ambos doctores prestan sus servicios en el hospital MAZ de Zaragoza.

María Esperanza Martínez Tomás. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es