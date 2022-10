Sin límites casi

Me gustaría que fuera mañana para no ser tanto hoy.

El día pasa volando y el año más aún, pero mientras este minuto dura, manda: no hay quien se lo salte, hay que pasarlo. Y no digamos esta hora, este [fin de] mes, etc. Lo que sí podemos hacer es pensar o inventar un minuto futuro. Ahí sí que somos los amos y las amas del universo puesto que ese tiempo imaginario –y su espacio correspondiente–, no existe. Y no existirá nunca aunque es de suponer que habrá otro –en eso confiamos–, pero no será ese. ¿Y si se pudiera pensar el futuro sin espacio, solo el tiempo? Es cuestión de probar. A lo mejor esa es la fórmula para esquivar la tiranía del presente y su manido ‘carpe diem’. Pensar el futuro sin espacio, solo el tiempo, puede ser un buen ejercicio para refrescar la madeja de neuronas enjauladas en el calendario. Vamos a hacer una probatina: imagina este minuto en el mes o el siglo que viene, piensa solo en el tiempo, sin espacio… Es difícil, eh. Pero, si lo consigues… qué vertigo. ¿No es maravilloso? Es como ir en moto pero sin autovía… ni moto… ni piloto. Quizá es raro porque al no haber espacio tampoco estás tú, al menos en cuerpo. Pero lo estás creando… Luego estás… en modo creador. ¿No será una herejía? Pensar el tiempo solo, sin espacio, da mucha velocidad, no puedes quedarte dentro del minuto: vas a mil años luz y vuelves. Fiuuu. Einstein dijo que nada es más rápido que la luz, pero quizá el pensamiento sea la excepción. Este ejercicio aumenta la productividad y la empatía (es lo mismo) y es ideal para descansarse del móvil… por un minuto.