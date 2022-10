Cartas al director de HERALDO: Cincuenta años al servicio de la ciudad

Cincuenta años al servicio de la ciudad

Hemos disfrutado las fiestas del Pilar en Zaragoza con mucho sentimiento y jolgorio.

Pero hay alguien que no ha podido estar, alguien que durante casi cincuenta años estuvo trabajando en la Ofrenda, y durante todo el año, haciendo que la ciudad fuese más colorida y florida: el trabajador de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zaragoza, mi querido tío Carlos Lorente Antón. Carlos, quien entró de adolescente a trabajar para la la ciudad en los años setenta, falleció el 11 de julio de este año, a los 64, acompañado de su familia, amigos y compañeros. Una triste e injusta pérdida para quien toda su vida trabajó para la ciudad que lo vio nacer. Dentro de todos los homenajes y distinciones que se han realizado desde el Ayuntamiento de Zaragoza, creo que hubiese sido acertado, no sólo por la familia y allegados, sino como un deber en agradecimiento a sus servicios, que se hubiese homenajeado debidamente a Carlos. Y honrar su memoria, mostrando que muchos como él son quienes hacen que la ciudad siga viva. ¡Qué menos que hacer conocer a una persona que, siempre entre bambalinas, estaba detrás de tantísimos actos públicos, la Ofrenda, la bandera de flores de Independencia, el cuidado de los jardines del Parque Grande, etc.! Que se hiciese ver que él, como sus compañeros, son imprescindibles. También se hubiese agradecido una nota de pésame a su fallecimiento por parte de la institución. Da la sensación de que trabajar cincuenta años para una ciudad, si no eres alguien con cargo muy alto, es como si fueses un simple número: tu única memoria pública es tu placa del nicho. Quiero acabar agradeciendo la inmensa labor que hicieron tanto en Oncología y otras secciones del Clínico de Zaragoza como al personal del Hospital San Juan de Dios por su humanidad y cariño. Y por supuesto, a sus compañeros.

Salvador Perugorria Lorente. ZARAGOZA

Inseguridad nocturna

Deseo difundir la creciente preocupación que existe entre los ciudadanos de Zaragoza. Es ‘vox populi’ el aumento de la delincuencia nocturna los fines de semana (no me estoy refiriendo a Pilares, que me imagino que habrá sido muy complicado). Para los padres se está convirtiendo en una auténtica pesadilla. A nuestros hijos e hijas se les roba y, en el peor de los casos, se les agrede cuando salen de los bares o las discotecas de nuestra ciudad. No hace falta irse muy lejos, está ocurriendo en pleno centro: Francisco de Vitoria, Madre Vedruna, Calle Alfonso... Los delincuentes van en grupos (bandas), en busca de teléfonos móviles, tarjetas de crédito o dinero en metálico. No hay vigilancia nocturna por parte de la Policía. Es algo que el Ayuntamiento debe tener muy en cuenta o algún día lamentaremos algo grave. Recientemente estuve también hablando con un taxista sobre la falta de taxis los fines de semana por la noche, y su respuesta fue que muy pocos salían a trabajar, que no les compensaba salir, que tenían más que perder que ganar tal y como se había puesto Zaragoza por las noches con esa delincuencia. Señores, ¿no vamos a hacer nada? Estamos viviendo con miedo en una ciudad que siempre ha sido segura y ahora los delincuentes no nos dejan vivir en paz. ¡Ya está bien! ¡Cuidemos a nuestros jóvenes!

María Jesús Lahuerta. ZARAGOZA

Cuando cierra una peña

Durante cincuenta años habéis sido el faro que alumbra, la luz que guía. Vuestros primeros pasos, tozolones, fueron allá por los años setenta y hasta hoy se han quedado por el camino amigos, personas queridas que siempre van a ocupar un espacio en el corazón. Cuando algo bueno se va, se queda la huella de esos pasos que marcaron el camino, queda el recuerdo de lo vivido, quedan los momentos que con todos se han compartido. El tiempo pasa y después de años de alegrías, de sufrimientos vividos, la cuadrilla de amigos echa el cierre al garito; esa peña donde todos alguna vez nos sentimos bien acogidos. Nos regalasteis grandes momentos a los vecinos, con esas parodias que en fiestas, como verdaderos actores, nos hacían reír y nos mostraban que cuando se está unido se hacen más especiales los momentos. Cierra La Alpargata, peña que pasará a la historia de Leciñena por ser ejemplo de concordia y demostrarnos que hay un valor que nunca quedará extinguido: los amigos. La peña se queda vacía, dice adiós La Alpargata y, aunque cerrada esté su puerta, su esencia siempre será para todos un latido.

Fernando Marcén Letosa. LECIÑENA (ZARAGOZA)

Cita con la doctora

¿Alguien cree que se han solucionado las citaciones en atención primaria? Pues no. Centro de Salud Picarral, que por cierto no aparecía entre los que más demora presentaban; pido fecha para mi doctora: primer día que el sistema me ofrece, ¡8 de noviembre! ¿Quién puede prever que dentro de 14 días va a necesitar ir a su médico? Llamo al Salud y me dan la solución: que vaya a urgencias. Les digo que no, que quiero ser visitado por mi doctora. Me pasan con mi centro de salud, y aquí lo arreglan dándome fecha telefónica para mañana. ¿Y si por uno de mis problemas, por secuelas del reciente covid, fuese necesario, por ejemplo, auscultarme o mirarme la garganta, tomarme la presión arterial? Me gustaría saber qué protocolo tiene instaurado la Sra. Repollés para estos casos.

Luis Antonio Vallés Gascón

ZARAGOZA

Cien años de Atletismo en Aragón

Nuestra Federación Aragonesa de Atletismo (FAA) cumple cien años de historia en 2023, motivo por el que ha sido nombrada Hija Predilecta por el Ayuntamiento de Zaragoza en un acto celebrado el día 8 de octubre, dentro de las fiestas del Pilar. Durante cuatro años, de 2016 a 2020, he sido la máxima representante como presidenta, primera mujer en dirigir una federación de Atletismo tanto a nivel de Aragón como nacional, y vicepresidenta durante los seis años previos. Me he rodeado de gente muy valiosa, sobre todo en la cúpula directiva, con la que hemos tenido que llamar a muchas puertas para conseguir mejores instalaciones, formación para nuestros estamentos, mejores competiciones y, por su supuesto, subvenciones y ayudas, sin las cuales no podemos realizar nuestra labor. A veces se han abierto y muchas otras no. Hemos fomentando el deporte base y contribuido a que nuestros atletas consigan éxitos deportivos. Todos formamos parte de su historia. Como expresidente de la FAA, quiero exponer al responsable de Comunicación de la misma, mi malestar por no haber recibido invitación para el acto realizado en el Ayuntamiento de Zaragoza por el nombramiento de Hija Predilecta de nuestra Federación. Todos hemos contribuido a que este acto se hiciese realidad y la Federación cumpla cien años dando grandes éxitos y fomentando el deporte base. Solicito una disculpa pública por este agravio.

Susana Ochoa Linares. ZARAGOZA

