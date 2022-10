Cartas al director de HERALDO: Llevar gente a las salas de cine

Llevar gente a las salas de cine

Hoy en los cines de estreno escondes la soledad, de lo vacíos que están, y eso que este verano han echado buenas películas.

Como ‘Maigret’ con un inmenso Depardieu. O la luminosa ‘La isla de Bergman’, donde Vicky Krieps encuentra la inspiración rememorando su amor de juventud. O ‘La fotógrafa de Monte Verità’, que nos muestra que la realización personal a través de la fotografía puede curar una disfunción mental; deliciosa es la escena de Hermann Hesse en lo alto de la montaña, mirando al valle y con los brazos extendidos, contando la historia de Siddharta. El fenómeno de los cines vacíos también pasa en Cataluña. He estado en los cines de Salou-Vilaseca viendo el estreno de ‘Los renglones torcidos de Dios’ y estábamos seis personas; es una buena película, que gustará a todo el mundo. Pero en Zaragoza, hace unos días, las salas se vistieron de primavera con ‘La fiesta del cine’, en la que por tres euros y pico podías ver una buena película. Estas salas se llenaron de gente, sobre todo gente joven. Yo vi ‘Fuego’, donde su directora, Claire Denis, renueva el lenguaje cinematográfico a través de primeros planos. Y también vi ‘Alcarrás’, el heroísmo ejemplar del agricultor. No sé si las empresas propietarias de salas de cine están en crisis o no, pero hay que luchar por el cine. Este Gobierno se ha puesto las pilas y las ayudas al cine con el nuevo Presupuesto del Estado aumentan un 63%, van a pasar de 65 millones de euros a 106 millones de euros. Es de suponer que el talento sabrá estar a la altura, y que parte de esta subvención también llegará a los distribuidores. Recordad cuando nuestra vida giraba en función del cine, cuando esperabas la aparición semanal del ‘Fotogramas’, o cuando ganabas al Trivial por tus conocimientos de cine. El cine es arte y tenemos que combatir por su supervivencia.

José Vicente Domeque Goya. ZARAGOZA

Concierto entre humos

Les voy a contar una historia de indefensión. Hace casi tres años escribía frustrada que se había vulnerado la ley y el derecho a un concierto sin humo de muchos asistentes al concierto de El Barrio, en el Auditorio de Zaragoza. Además de hacer pública mi protesta, la trasladé al promotor del concierto, al responsable del Auditorio e incluso a la Subdirección de Salud Pública de Zaragoza (Gobierno de Aragón). El promotor no se molestó ni en responder, el responsable del Auditorio echó balones fuera y el Gobierno de Aragón me escribió una amable carta en la que me notificaban que habían recibido mi reclamación y la tendrían en consideración. Hoy escribo de nuevo porque la situación el 11 de octubre fue idéntica en el concierto de Camela, en el mismo recinto (Auditorio de Zaragoza). Mi actitud esta vez fue de resignación, debía intentar disfrutar en lo posible del evento que había pagado. Pero me niego al silencio. La ley me ampara, aunque no me acompañe el respeto de mis congéneres, ni de los los artistas y promotores a quienes pago para disfrutar de un espectáculo sin humo, ni de los responsables de un recinto que creen que cumplir la ley es poner un letrero de prohibido fumar, ni de los responsables del Gobierno de Aragón, que permiten que se repita esta situación. No sé a quién me tengo que dirigir para no pasar por lo mismo en el próximo concierto. Estaré indefensa, pero nunca callada.

Patricia Gracia García. ZARAGOZA

Peligro, bridas sin cortar

En Zaragoza hemos podido ver en muchas obras, tanto públicas como privadas, numerosas bridas colocadas sin cortar, con lo cual el sobrante de la bridas es un gran peligro para niños y mayores. Debería ser obligatorio cortar el sobrante y que nunca esté en dirección a las personas. Un niño puede lesionar sus ojos fácilmente.

Antonio Mingotes Gasca. ZARAGOZA

Casa en El Castellar

Todos tenemos ese amigo que en verano se va al pueblo, se pasa tres meses allí y luego vuelve a la gran ciudad renovado. Yo nunca he ido al pueblo. Mis padres decidieron que no tendrían tiempo ni ganas de ir, y yo siempre me he muerto de ganas de saber qué es eso de reunirse con los amigos del pueblo cada verano y vivir mil aventuras. Ahora estoy reformando una casa, pero no cualquier casa, la que dejó mi abuela en el Castellar, donde los dinosaurios dejaron huesos, huellas y mucha historia que contar. ¡Qué ganas de aprenderlas, vivirlas y aprender en el pueblo! Porque yo tengo pueblo.

Andrea Villarroya Morales. MOLLET DEL VALLÉS (BARCELONA)

Adiós al merendero del Cabezo

He paseado esta mañana por el parque Grande y me he acercado al Merendero del Cabezo, que es un lugar que me gusta mucho. Como había oído que lo iban a derribar, he preguntado y justo hoy, domingo 16, era su despedida. ¡Cuántos recuerdos! He estado allí tantas veces, con familia, con amigos, y siempre contentos con la comida y el trato recibido. He recordado a mi padre, que era un asiduo. En fin, me ha dado pena y he pensado: y ahora qué será de Dionisio y familia y qué será de mí, sin las costillicas, los huevos fritos, las patatas fritas de las de verdad, las ensaladas... y ese entorno del parque tan bonito. Los paseos por el parque con ese final eran la mejor recompensa. Gracias, familia, y esperemos que no se pierda esa tradición de comida tan nuestra, y que con tanto cariño hacíais. Os echaré mucho de menos.

M. Purificación Ramón Fernández. ZARAGOZA

Esquí de alto rendimiento

Tengo un hijo de 11 años, amante del esquí, que cursa sus estudios en el Instituto Domingo Miral de Jaca. Su progresión deportiva llamó la atención de la Federación Navarra de Deportes de Invierno, que lo ha incorporado a un programa de alto rendimiento. Esta buena noticia nos ha provocado, sin embargo, un serio problema: nuestro instituto carece de un plan de estudios vespertino, que es el que, naturalmente, precisan estos deportistas para poder entrenar por la mañana. En Jaca, sólo imparten clases por la tarde los Escolapios, que creía que debería ser el centro que atendiera las necesidades educativas de mi hijo. Pero para mi sorpresa, la propuesta es que mi hijo –de 11 años– realice el primer trimestre en el instituto, pase a los Escolapios –con nuevos textos, profesores, compañeros...– en el segundo trimestre, durante el tiempo en el que llevará a cabo sus entrenamientos, y vuelva al instituto para los últimos tres meses de curso. ¿No sería mucho más lógico que ese deportista de alto nivel pudiera hacer compatible su puesta a punto con los estudios en un mismo centro durante todo el año? Sólo su enorme ilusión puede hacer superar unos obstáculos que para mí resultan desde todo punto de vista incomprensibles.

Marta Remón Esteban. JACA (HUESCA)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es