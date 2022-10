Cartas al director de HERALDO: El mercado laboral y una vivienda digna

El mercado laboral y una vivienda digna

España es el país en el que, durante una bonanza económica, más empleos se crean; y cuando vienen las inevitables crisis, es el que más empleos destruye.

Este estigma ningún gobierno hasta la fecha ha conseguido controlarlo, al no tener empleos estables de calidad.

Pero lo mismo sucede con la vivienda. En la década de los ochenta del siglo XX, nuestro país alcanzó los niveles máximos de vivienda social, llegando en la actualidad a mínimos históricos, a tener menos de una por cada cien habitantes, cuando la media de la UE son cuatro. La burbuja inmobiliaria desplomó este mercado al pasar de 97.617 hogares en 2006 a 11.860 en 2018. Esta situación nos lleva a que cualquier pareja que quiera crear un nuevo hogar, y pueda permitirse pagar las arras, se ve abocada a contraer una hipoteca a treinta años, lo que supone el 75% de su vida laboral. Es decir, prácticamente toda una vida, y eso si tiene la fortuna de no perder el trabajo, para pagar un alojamiento al que la Constitución lo denomina "vivienda digna". Tal vez debería cambiarse por el texto "toda una vida de trabajo, para una vivienda digna". Sin trabajo de calidad, es difícil acceder a lo que la OCDE en el pasado establecía para la clase media como era "el poder tener una vivienda y una vida confortable".

La clase política tiene que ponerse a trabajar para que este país tenga la estabilidad laboral mediante trabajos de futuro y calidad (en las economías digital y ecológica), así como el acceso a una vivienda social, que permita el acceso a las nuevas generaciones, volver a tener la definición de la OCDE como clase media. Tal vez en esas condiciones la natalidad volvería a crecer en este país llamado España.

Pedro Marín Usón

ZARAGOZA

El fracaso escolar y los chicos

En España el 17% de los chicos abandona prematuramente los estudios, frente al 9,2% de las chicas. Esta diferencia de éxito escolar la experimentamos anualmente los profesores de Bachillerato: por cada 4 chicos que llegan a la Evau llegan 6 chicas, un 50% más. Algo hay que hacer y algo sí se puede hacer. Un estudio del ‘think tank’ ‘Esade Centre for Economic Policy’ coincide con los estudios que Ursina Schaede y Ville Mankki han realizado a lo largo de veinticinco años sobre la experiencia finlandesa: la presencia de docentes masculinos en Educación Primaria, en torno a un 40%, mejora los resultados de los chicos, a la vez que aumenta, posteriormente, la elección de estudios STEM por parte de las chicas. En España tenemos actualmente un 82% de profesoras en Primaria. Si la recomendación de la Comisión Europea es que haya un 40% de mujeres en los consejos de administración de las empresas, pienso que también habría que recomendar que en la educación hubiera al menos un 40% de varones. Parece que los alumnos varones están perdiendo los referentes masculinos, lo que produce un efecto devastador en ellos. El estudio de Esade recomienda, en primer lugar, un aumento de profesores varones que actúen como referentes de los alumnos varones y, en segundo lugar, la incorporación de tutorías individualizadas para cada alumno. Durante bastante tiempo hemos puesto el foco en ayudar especialmente a las chicas; parece que ha llegado el momento de ayudar a los chicos.

Iñaki Iraola Arnedillo. ZARAGOZA

Un gesto solidario

Sirva esta carta para agradecerle a Miguel Pérez el gesto noble y solidario que tuvo con nosotros el día 2, en las cercanías del Ebro, alejados del Parque del Agua, cuando mi mujer, presa de las arritmias, en un estado muy delicado que le imposibilitaba caminar más de unos pocos metros, y encontrándose él con su rebaño de ovejas, nos ayudó con su todoterreno a llevarnos al asfalto para coger un taxi e ir al hospital. No conformándose con ello, nos llevó él mismo a Urgencias. Como era un asunto grave, seguro que superó los límites de velocidad. Gracias, Miguel Pérez, personas como usted nos hacen confiar en el género humano. Si le llega alguna multa, nosotros estaremos encantados de pagarla, es de justicia.

Pedro Mir Tierz. ZARAGOZA

Dramatización de las noticias



Aunque no soy asiduo espectador de los Telediarios de TVE, recientemente vi un fragmento. Hubo algo que me sorprendió. Desconozco si llevan mucho tiempo haciéndolo o es una novedad. Durante varias noticias, se escuchaba una música de fondo. Y no me refiero a la sintonía del Telediario. Era un música dramática y triste, intentando enfatizar el contenido de la información que, por otro lado, eran sucesos totalmente reprobables, aunque muy pobremente contados. No ofrecían apenas datos. En el cine, el guion y la imagen te cuentan lo que debes saber y la música, lo que debes sentir. En una película, ese recurso es muy apropiado. Pero en un informativo, no. El espectador es un ser racional que debe conocer la información y sacar sus propias conclusiones. Pretender apelar directamente al sentimiento sin pasar por el raciocinio es una forma de menospreciar al televidente. Que sienta pero que no piense. Aunque me temo que eso está muy de moda.

Francisco Javier Serrano Ballester. ZARAGOZA

La radio de antes

En las casas de los años sesenta la radio era todo un acontecimiento. El aparato era grande, se enchufaba a la corriente general por un cable. En mi casa lo teníamos en la cocina, en un rincón, sobre una mesa pegada a la pared. Se conectaba por la mañana y, tras una música patriótica, se daban las noticias del día. La sirvienta de casa, que procedía de un pueblo de la provincia de Zaragoza, no conocía la radio. Los primeros días pegaba la oreja en el aparato o con el puño cerrado le daba golpes, sin creerse que el aparato sonase. Sonaban el Dúo Dinámico, Luis Aguilé, Raphael, Carmen Sevilla, Lola Flores y otros. Series de novelas, Matilde, Perico y Periquín, anuncios del Cola Cao y consejos sentimentales. En torno a la radio nos reuníamos la familia. La radio sonaba en los talleres de artesanos y en las porterías de las viviendas. Los domingos por la tarde se oía el fútbol. Posteriormente apareció el transistor a pilas, que se transportaba por toda la casa. Nuestra sirvienta se lo metía en el bolsillo del delantal y canturreaba las canciones que oía mientras realizaba las faenas. Por la tarde escuchaban las amas de casa las novelas. Ahora la radio compite con la televisión, pero se sigue escuchando mientras se trabaja.

Pilar Valero Capilla

ZARAGOZA

