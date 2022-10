Adiós a Encarnación

Teatralizar la vida es una forma de vernos fuera de nosotros mismos.

Reflejo individual y colectivo, el teatro, además de una de las bellas artes, es, como espejo (cóncavo y convexo) de costumbres, una escuela de vida, una forma de conocimiento. Dicho en otras palabras, el teatro es una forma de pedagogía, de instrumento de enseñanza, que puede encontrar en la educación escolar su primer caldo de cultivo.

Esto decía Encarnación Ferré, la gran escritora aragonesa, montisonense, fragatina y zaragozana, que nos decía adiós el pasado miércoles, tras una larga, dolorosa enfermedad, que ella sobrellevó con el valor y el ánimo que han sido característicos en su vida.

Y de esa ‘brega vital’ –que no ha tenido muchos frentes, por los cuales ha discurrido con pasión–, Encarnación extrajo sus momentos felices y los no tan felices, sus luchas, podríamos decir sus éxitos y sus fracasos, para entendernos someramente, porque en la vida, en la vida más o menos verdadera que como humanos podemos alcanzar, a veces ambos conceptos, o diríamos más bien apreciaciones, se confunden, se fusionan, se solapan, se interfieren, y a la postre no podemos saber si el éxito fue un fracaso, o el fracaso, un éxito. Así de relativas son las cosas.

Porque hay muchas formas de calibrar lo que, a la postre, más nos ha beneficiado como seres humanos. Que hay éxitos que nos llevan a la inanidad y fracasos que nos conducen a nuevas luchas. Y la vida es, sobre todo, lucha.

Encarnación tipificaba los pensamientos en invertebrados, necios, asesinos. La entomología del pensamiento es infinita, pero en su reduccionismo Encarnación demostraba su capacidad de síntesis. "Porque el ‘saltimbanqui’ de nuestra condición mental no nos libra del pensamiento de clase alguna, pero yo diría que su audacia ronda peligrosamente el ‘asesino’, el que puede matar por el hecho de forjarse en nuestra mente".

Los ronda pero no cae en ellos, porque su irremisible obstinación por saber, por entender, por comprender, le lleva al borde mismo, para apurar ese conocimiento de la vida. Es el camino de la sapiencia, que se despliega igual que un abanico, dirá Encarnación. "Y ojalá no me canse de peregrinar en pos de la sapiencia".

Ese despliegue sapiencial está hecho de realidades cotidianas, pero también de una percepción que va más allá del mero acontecer prosaico. Si no levantamos los pies del suelo, solo suelo pisaremos.

Pero es tal vez el miedo el que nos atenaza al asfalto, más que la gravedad. Y se hace preciso volar, no como las águilas (a las que Encarnación se refiere en uno de sus aforismos) sino como humanos, en nuestro vuelo posible y deseable, soñador al fin.

Porque la vida está cruzada de misterios, de enigmas y de otras desazones íntimas que reclaman nuestras preguntas, las que más interrogan nuestra esencialidad última.

Y aquí Encarnación se interroga, nos interroga, y cuando sabe o intuye una respuesta la da, la ofrece. Porque era audaz, porque no tenía miedo, porque se arriesgaba. Hasta siempre, querida Tani.