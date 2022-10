Cartas al director de HERALDO: La redacción, desterrada de la enseñanza

La redacción, desterrada de la enseñanza

La redacción de un discurso fluido debería ser uno de los objetivos, acaso el fundamental, de la enseñanza primaria y secundaria, y me temo que hasta universitaria.

No me refiero a la escritura literaria, para la que imagino que se requiere además de trabajo cierto duende, sino a la prosa con la que se redacta un examen o un trabajo. Por desgracia, la escritura no se presenta por arte de birlibirloque ni de forma infusa, la redacción discursiva fluye de la lectura comprensiva en soledad, la reflexión y la repetición consciente de textos expositivos, bien sea de los desprestigiados manuales escolares, artículos o de otros contenidos, como prensa o apuntes preparados por el profesor. Sin embargo, hoy no es la escritura la habilidad que prioritariamente se promueve en el aula, lo impiden la introducción de plataformas ‘on line’ en las que se cuelgan apuntes que son estudiados directamente de la pantalla sin imprimir en papel −que cuesta caro y al parecer promueve la tala de árboles−, la docencia simplificada con ‘power point’, apenas con espacio para la escritura de cinco adjetivos en la diapositiva, la conveniente inclusión en la docencia de alumnos que por sus características no pueden ser evaluados con la escritura, la presión del docente por la nota justa para todos, que es más fácil de obtener marcando cuadraditos o subrayando una palabra que con redacción, incluso la propia docencia de la asignatura de Lengua, más anclada en categorías sintácticas que en encontrar sistemas para promover progresivamente la escritura. Estas inconveniencias facilitan que la redacción discursiva sea hoy más una competencia que se añade por prestigio en las programaciones escolares, en las que tan bien queda citar la innovación digital, que un objetivo real de las clases.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

Llenando el cielo de color

El 31 de agosto de 2017, cesé como trabajador de la más prestigiosa empresa pirotécnica de España y (me atrevo a decir) del mundo. Manufacturaba fuegos de artificio de principio a fin, esto es: a partir de materias primas y con un concienzudo, cuidadoso y bien estudiado proceso ideado por su director general, surtía el mercado nacional e internacional (exportaba a más de treinta empresas en Europa, en EE. UU. y en Canadá). He podido disfrutar de la traca final de las fiestas del Pilar y me ha parecido excepcional, pero, pobre de mí, me ha pasado por la cabeza aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor. En China inventaron la pólvora, pero sus fuegos no tienen ni el brillo ni la duración en el cielo («medio segundo en el cielo es eterno» decía mi jefe) que los que hasta el 31 de agosto de 2015 se elaboraban en la citada pirotecnia. Mi tributo a los que perdieron la vida llenando el cielo de color y a los que siguen colmando los corazones de alegría.

Rafael Bibián Lamarca. ZARAGOZA

Impuesto equivocado

El 3 de agosto, me vi sorprendido por un recibo de IBI de la Diputación Provincial de Zaragoza por importe de 221,14 €. Corresponde a un terreno rústico en San Mateo de Gállego y pertenece al ejercicio de 2021. Este terreno lo vendí el 27 de noviembre de 2007, con escritura ante notario. Y el actual propietario me dice que pagó ese impuesto el 2 de junio y el 2 de noviembre de 2021 y me aporta fotocopia de los recibos. Soy un jubilado de 85 años, que tuve que buscar una gestoría, que tuvo que preparar una documentación, que presentó el 1 de septiembre por internet a la Diputación. Y me aconsejó pagar el recibo para no incurrir en recargos. Lo hice. También presenté personalmente en el Ayuntamiento de San Mateo de Gállego la misma documentación para que recurrieran este error. Pero volví a recibir un requerimiento de pago, más intereses de demora, que me obliga a presentar un recurso de reposición para que no me embarguen. Quiero denunciar el desbarajuste y la ineficacia de algunos organismos públicos, con muchos funcionarios y muchos jefes que cobran de los impuestos que pagamos. No es de recibo que yo tenga que adelantar 221,14 € y pagar una gestoría para estos trámites debido a un error manifiesto de la Diputación de Zaragoza. ¿Cuándo me van a devolver lo pagado? ¿Se hará cargo la DPZ del importe que me cobra la gestoría?

José Martín Escudero. ZARAGOZA

En el cabezo Buenavista

El 2 de febrero de 2021, HERALDO publicó mi carta ‘Quioscos sin música’; y la sensibilidad municipal por la cultura y la ciudadanía hizo que los domingos podamos disfrutar de un encuentro de esparcimiento, sosiego y reunión familiar. Y si de momento se reduce al quiosco del Parque Grande, no desespero de que en otros lugares veamos desarrollarse actividad musical, artística y recreativa. Estuve almorzando con mi familia en el Cabezo, a espaldas del Batallador, disfrutando de un entorno privilegiado, rodeado de césped, arbolado y de unos juegos infantiles que permitieron a la pequeña relajarse. Este otoño invita a saborear la quietud fuera del bullicio y distraerse con el revolotear de los pájaros que lo inundan todo con sus trinos. Entre la felicidad y la nostalgia, se apodera de uno la melancolía de lo que se avecina: el tiempo de una concesión administrativa termina y con él, tantos y tantos años de servicio al público por parte de la familia Laguarta; con esa amabilidad de siempre, con esa atención exquisita, con el deseo de agradar a los clientes por el ‘chatico’, con un buen humor a prueba de aglomeraciones, de prisas, de desniveles del terreno... Es lo que tiene la empresa familiar, más allá del honrado esfuerzo para prosperar económicamente. Ojalá que la concesión administrativa acierte con el nuevo concesionario; los ciudadanos agradecerán una oferta apetecible y un trato educado, cercano y amistoso.

José Javier Forcén Ruiz. ZARAGOZA

Los castillos del Aranda

Sectores de la población de la Comarca del Aranda señalan que sería necesario que en la A2 autovía de Aragón se señalizase la ‘Ruta de los Castillos en la Comarca del Aranda’, un gran patrimonio histórico desconocido para el turismo. Además, el alcalde de Illueca ha señalado que este consistorio ya lo solicitó hace unos años por la importancia informativa que tendría para el turismo de la comarca. Con la puesta en marcha hace dos años del plan de sostenibilidad para el turismo del Aranda, con una inversión de más de dos millones de euros, sectores de la población estiman que sería necesario informar del patrimonio existente en esta zona. Castillos como el de Illueca, donde nació el Papa Luna, el de Mesones, el de Jarque de Moncayo o el convento de Gotor, entre otros, forman una ruta enriquecedora y desconocida para potenciar el turismo.

Francisco Tofé Andrés. BREA DE ARAGÓN

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es