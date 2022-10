Todo un ejemplo de ciudadanía

Manuel Murciano lleva casi 44 años como alcalde de la localidad turolense de Moscardón tras ganar "por goleada" –como gráficamente señala él mismo en la ilustrativa entrevista que María Ángeles Moreno firmó en este diario el pasado lunes– once elecciones municipales seguidas –que se dice pronto– desde aquellas primeras de abril de 1979.

Es un caso excepcional –apenas una treintena en toda España– y un modelo de tenacidad y compromiso. Tanto que durante las últimas cuatro décadas ha merecido el reconocimiento y la fidelidad de sus paisanos, que le han brindado una holgada mayoría.

Murciano tomó por vez primera la vara de mando a los 38 años cargado de ilusión pero con ningún conocimiento –"no sabíamos ni lo que era ser alcalde", confiesa–. A sus 81 años, sigue peleando ahora por su municipio y no descarta concurrir a los comicios del próximo año. ¿Cómo poner en duda el vigor de las personas mayores? Nuestro protagonista huye del victimismo, insiste en que le preocupa más "cuidar a los que están para que no se vayan" y señala con claridad el grave problema que afecta a la gestión de pueblos como el suyo, de 60 habitantes. "Un Ayuntamiento pequeño –señala– no tiene el dinero en la caja, hay que buscarlo, y eso genera muchas preocupaciones. Es muy difícil". "Impulso financiero", lo llama.

En estas poblaciones, el primer edil, que en muchas ocasiones es el único, está al tanto de los problemas y necesidades vecinales 24 horas al día en vivo y en directo, sin plasmas ni gabinetes de comunicación de por medio. No hay parapetos entre alcalde y vecino. Y en la mayoría de los casos no percibe sueldo alguno por su dedicación. Además se enfrenta permanentemente y casi sin recursos a una maraña burocrática y administrativa en la que explorar, gestionar y conseguir las subvenciones necesarias. Un trabajo que requiere tesón y experiencia, las que alcaldes como Murciano acumulan para resistir sin tirar la toalla ante la despoblación y el centralismo político. Todo un ejemplo de ciudadanía.