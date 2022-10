Creo que no es desmesurado anunciar que vivimos un tiempo de incertidumbre: venimos de donde venimos y el escenario es todavía cambiante, por lo que a ver quién se atreve a anunciar quién será, dónde estará o cómo serán las cosas de aquí a un par de años.

Solíamos hacer y tener planes, vislumbrarnos de un determinado modo, y de pronto es como que todos esos planes son borrosos, el horizonte nebuloso y las certezas –ay, las escasas certezas– resultan ser ahora más austeras que nunca. He observado que ante esta nueva realidad nos comportamos de forma distinta: hay quien la ha aceptado y todavía disfruta, ‘memento mori’ o ‘carpe diem’ como lemas que se han hecho visibles estas fiestas –no recuerdo unos Pilares en los que la gente tuviera tales ganas de disfrutar–, pero hay otros que no hemos sabido, al menos todavía, adaptarnos: creo que somos aquellos que ya vivíamos en la incertidumbre, caminando como un funambulista sobre finas certezas, buscándonos y encontrándonos en la imaginación o en la literatura, como a contracorriente de un mundo que se aferraba a determinada estabilidad para subsistir. Ahora que el mundo, la realidad o la vida se ha alineado con nuestro estado vital (tambaleante e inestable), lo que antes era refugio ahora puede ser obstáculo, y vivimos como buscando aferrarnos a un mástil que nos recuerde lo que somos y queremos, una isla certeza, un lugar donde todo no tiemble para así poder y saber e incluso buscar a veces temblar nosotros.