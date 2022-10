Cartas al director de HERALDO: Una exposición que no hay que perderse

Una exposición que no hay que perderse

He tenido ocasión de visitar la exposición dedicada a Goya y Zuloaga en la Lonja.

Debo reconocer que ha sido un gran acierto el programar dicho evento, que muestra algunas de las obras más importantes de ambos pintores y su relación pictórica. Gran parte de los cuadros expuestos están dedicados a retratos de personajes célebres, especialmente a mujeres conocidas, de la nobleza o de la familia. Entre todas las obras expuestas solo hay una dedicada a un niño; se trata del retrato del nieto mayor de Zuloaga, de 9 años, Ramón Suárez Zuloaga, titulado ‘Mi nieto Ramón de cazador’. Es un retrato de cuerpo entero y de pie, en donde se observa al pequeño con su escopeta. Se trata de una excelente composición al óleo sobre lienzo, fechado en 1943. Está firmada y dedicada "por su abuelito Zuloaga" en la parte inferior izquierda de la tela. Me gusta recordar que Goya fue uno de los pintores españoles que más veces representó al niño de todas las edades. Lo pintó como niño de la calle, pordiosero, de la nobleza y de la realeza, de su familia; lo pintó como niño Jesús y ángel y en varias ocasiones, incluso, como enfermo, deforme y muerto. También Zuloaga retrató a muchos niños, a pesar de la crudeza y el dramatismo que muestra gran parte de su obra. Pintó varios niños en la obra ‘La fuente de Éibar’ (1888), uno en ‘El reparto del vino’ (1900), realizó varios retratos a la duquesa de Alba niña, entre ellos un magnífico ‘Retrato ecuestre de doña María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva’, XVIII duquesa de Alba (1930), pintó también un logrado ‘Retrato ecuestre de la duquesa de Montoro’ de niña (1939) y, naturalmente, no podían faltar retratos de algunos de los niños de su familia, como los dedicado a sus nietos María Rosa y Ramón. Amigo lector, no olvide visitar esta exposición.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

Vivienda de desprotección oficial

Hace diez años que, a través de una cooperativa, conseguí una vivienda. Calificada de VPO, no fue sencillo recabar el dinero de la entrada. El esfuerzo merece la pena después de años de alquiler, me decían. Desde entonces la situación de los vecinos ha cambiado de manera desigual. Constantemente debemos hacer derramas para satisfacer las ‘necesidades’ de la mayoría. Ahora, con el precio del gas disparado, nos vemos obligados a asumir una derrama, un aprovisionamiento y una subida de cuota durante el otoño y el invierno, que aún siendo legal, es inmoral solicitar en una vivienda protegida. Se conoce que la vivienda sigue siendo protegida pero sus moradores no. Veremos cómo pasamos el trago.

Mar Marqueta Escuer. ZARAGOZA

El zumo de naranja

Teníamos unos siete años y mi amiga me dijo que tomaba zumo de naranja para desayunar que le preparaba su madre. En aquel tiempo me pareció algo innovador, naranjas como soles brillando en el gris de la mañana. En casa tomábamos café con leche, con galletas o pan con mantequilla. No me sentaba muy bien y hasta después del recreo no levantaba cabeza. Cuando le propuse a mi madre lo del zumo, se me quedó mirando pensativa y dijo que sí. A menudo mi madre decía que sí cuando en el fondo era que no. Supongo que la infancia termina entre otras cosas cuando dejas de pedirle a tu madre imposibles. La madre de mi amiga se peinaba con un moño hábilmente colocado en la nuca, elegante, digno de una novia. Mi amiga era hija única de apariencia muy ‘comme il faut’ pero valiente persiguiendo a los gatos callejeros. Cuando pasaba su madre por la calle atraía las miradas. Me imaginaba a mi amiga degustando el néctar cítrico antes de ir a la escuela e intuía que exprimir las naranjas y confeccionar ese moño llevaba tiempo. Algo de lo que mi madre andaba escasa porque trabajaba. Mi madre llevaba su bonito pelo suelto. Con el tiempo entendí que su pelo también debía de llamar la atención. Se le lleno de canas muy pronto. De vez en cuando por la mañana preparo un zumo para todos, por las vitaminas. Cuando el olor del café invade mi hogar me acuerdo de mi madre y del mal que le daba con el dichoso zumo. Puedo prescindir de ese aditamento en el desayuno, pero nunca podría hacerlo del café que tomo con un poco de leche descremada.

Sonia Santibáñez Mombiela. ZARAGOZA

Talonarios olvidados

El domingo 9 de octubre un socio de la peña zaragocista La Copeta olvidó en su localidad de La Romareda dos talonarios de lotería de Navidad, con el con el consiguiente disgusto. El lunes por la mañana, como presidente de la peña, recibí una llamada del Real Zaragoza notificándome que un empleado de la limpieza del graderío los había encontrado y entregado al club. Quiero agradecer a este trabajador su acción, demostrando que es una persona integra y honrada. Su jefe puede estar satisfecho. Muchas gracias.

Carlos López Mingueza, presidente de la peña zaragocista La Copeta. ZARAGOZA

La negociación de los Presupuestos

Siento que en mi compra de cada día me quitan una importante cantidad de dinero, todo se ha encarecido. Está claro que al existir ese encarecimiento todos acabamos pagando lo que llamaré ‘más impuestos’, que engordan las arcas del Estado. Por cierto, que esos impuestos no los pagan las rentas más altas, fundamentalmente repercute en ese grupo de ciudadanos que simplemente no pueden acceder a ayuda alguna y sí deben cumplir con todas sus obligaciones tributarias. Me hubiera gustado que los nuevos Presupuestos, «los más sociales de la historia», se acordaran de este amplio grupo de ciudadanos, pero no parece que vaya a ser así. Puede entenderse, porque en la actual composición del Gobierno hay distintos intereses y se permite intercambiar ‘cromos’ (una modificación en la regulación del género, un artículo en la ley de vivienda o un aumento de los impuestos) con tal de conseguir unos Presupuestos totalmente partidistas. No quedará aquí ese intercambio de ruedas por molinos, porque en su tránsito por el Congreso también hay intereses variopintos, todos muy legítimos, que ‘obligarán’ a modificar delitos como el de sedición, mantener en el gobierno a partidos independentistas, trasladar presos terroristas, proponer la retirada de la Policía y la Guardia Civil de determinados lugares o modificar sus competencias. Todo para que esos Presupuestos de una minoría parlamentaria salgan adelante y se impongan a toda España. A este proceder algunos lo llamarán ‘política’, pero se trata de un trágala que se repite. ¿Y el resultado quieren que sean «los más sociales de la historia»? ¿No será un conglomerado de imposiciones que poco o nada tiene que ver con el Gobierno de la mayoría?

Luis Vernet Gómez. ZARAGOZA

