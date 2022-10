Los problemas de la sanidad

Las dificultades a la hora de ser atendidos en la sanidad pública se están convirtiendo, y cada vez más, en una de las preocupaciones fundamentales de los aragoneses.

Y esta cuestión debe por lo tanto figurar en un lugar preferente en la jerarquía de prioridades de los dirigentes políticos de la Comunidad. El sistema da muchos signos de estar saturado y es preciso encontrar fórmulas para que los ciudadanos puedan acudir al médico de Familia o al especialista sin las excesivas demoras que se están produciendo.

La situación resulta especialmente grave porque cabe prever que, si no se toman medidas correctoras eficaces, los problemas de demoras en las consultas y listas de espera irán empeorando, ya que, por razones demográficas ineludibles, como el envejecimiento de la población, la presión sobre el sistema sanitario se va a incrementar. Ya lo está haciendo de manera notable. En los cinco años entre 2017 y 2021 las consultas ordinarias atendidas en los centros de salud aumentaron en un 10%, mientras que el número de médicos de Familia creció menos del 2%. La jubilación de buena parte de los facultativos puede complicar aún más el panorama. Algunos problemas de fondo en la gestión de las plantillas y en el acceso a la profesión médica se arrastran desde hace años y son, en buena medida, comunes a toda España, por lo que deberían abordarse desde una perspectiva nacional, para lo que el Ministerio de Sanidad debe asumir su responsabilidad. Constatar y reconocer que ‘faltan médicos’ no es suficiente, hay que tomar las medidas que sean necesarias para que esa carencia no se convierta en permanente; y, entre tanto, para que los profesionales de los que dispone el sistema puedan desarrollar su actividad de la manera que permita una mejor asistencia al ciudadano. Hay que evitar que los problemas se enquisten y que la sanidad pública entre en una espiral de deterioro.