Precariedad asistencial

La falta de médicos, unida al aumento de las enfermedades respiratorias e intestinales y la jornada festiva por el día del Pilar, ha derivado en que muchos pacientes, cuando van a pedir cita en su ambulatorio, se encuentren con retrasos de una semana de media.

Estas carencias en la asistencia sanitaria no son exclusivas de Zaragoza. En el Hospital de Barbastro, acaba de dimitir la jefa de Oncología porque no hay especialistas suficientes para atender el servicio. Es comprensible la dificultad para atender a una población que cada día demanda más servicios por un natural proceso de envejecimiento. No obstante, esta circunstancia no exime a los gobernantes de su responsabilidad de garantizar una prestación básica del Estado del bienestar. Es preciso pasar de soluciones puntuales a un planteamiento global.

Que en barrios como el del Arrabal, las esperas en los centros de salud se estén disparando hasta 23 días significa que muchos pacientes no son tratados cuando presentan síntomas y que no podrán disponer de la preceptiva baja laboral. Se trata de un periodo claramente excesivo e impropio de un país que pasa por contar con un sistema sanitario de gran calidad.

Entre las causas de estas injustificadas demoras destaca que no se cubren las bajas y jubilaciones de los médicos al ritmo que se producen. Y la clave no radica tanto en que no haya estudiantes de Medicina, como en que faltan especialistas que se hayan formado como MIR. Estos últimos emigran a otros países o a los centros privados en busca de estabilidad y mejores sueldos. La falta de médicos se está convirtiendo en un problema estructural que no se puede solucionar con medidas coyunturales. El sistema necesita mejor organización de los facultativos, contratos menos precarios y mejor remunerados, formar más especialistas y liberarles de tareas rutinarias.