Cartas al director de HERALDO: La visita al monasterio del Santo Sepulcro

La visita al monasterio del Santo Sepulcro

El primer fin de semana de octubre disfrutamos, asesorados por Sara Hurricha y Mayte Andreu, de las visitas guiadas a ‘Los Pasetes’, zona hasta ahora inaccesible para el público, en el monasterio del Santo Sepulcro, entre la iglesia de San Nicolás y un fragmento de la Muralla de Cesaraugusta.

Una joya de nuestro patrimonio desconocida. ¿Cuántos zaragozanos han tenido el placer de andar por los espacios de un monasterio, mayormente mudéjar del siglo XIV, que fue declarado Monumento Nacional en 1893, desde 2001 forma parte del listado de monumentos mudéjares protegidos por la declaración de la Unesco como patrimonio de Aragón y que la DGA reconoce como Bien de Interés Cultural en 2002 encargándose la Comunidad autónoma de las obras restauradoras y de conservación más apremiantes? Lamentablemente somos pocos los que hemos podido recorrer sus estancias: en la cripta del Santo Sepulcro se venera una imagen posiblemente del siglo XVI, capiteles con hojas de penca de la sala capitular que podrían haber estado en la mezquita mayor de Zaragoza, documentación de hace más de ochocientos años, innumerables piezas de cerámica, metal, madera o vidrio… Existe una buena página web cuya lectura abre la curiosidad por acudir a las rutas guiadas por el monasterio de las Canonesas del Santo Sepulcro. El recorrido es enriquecedor y muy recomendable si se quiere conocer bien la ciudad, pero también conmueve ver que se precisan obras de urgencia a las que no se llega con los recursos existentes y que podrían ser subvencionadas. Seamos conscientes de nuestra riqueza patrimonial y mantengámosla en buen estado. Visitemos y pongamos en valor lugares como este remanso de paz en el centro de la ciudad. Que corra la voz de lo que tenemos. Porque lo que no se conoce no se valora.

María Teresa García Roigé. ZARAGOZA

¿Qué es democracia?

Es pertinente que abordemos este término que nos suena tan cotidiano; y cabe acudir al concepto más que a su significado lingüístico. Lo haremos definiéndolo como: una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales, es decir, de esta suerte se abarcará lo que se entenderá como democracia en el sentido amplio, aplicando la expresión no solo a las decisiones estrictamente políticas sino a todos los ámbitos de actividad colectiva en los que los miembros son libres e iguales, tomando como ‘núcleo’ del concepto de democracia: igualdad de derechos y participación conjunta en la toma de decisiones. Esta acepción es la que más se acerca a la originaria ateniense, en la que todos los ciudadanos participan activamente en las tomas de decisiones. Nada parecida esta ‘democracia directa’ a nuestra democracia contemporánea o representativa, en la que la participación se reduce a votar cada ciertos años a quien nos va a representar, sin demasiadas garantías de que se vean satisfechas nuestras necesidades. La igualdad de oportunidades para cada individuo y la decisión, que debe ser tomada entre todos confiriéndole aquiescencia, el hecho de que juzguemos que es la mejor en virtud de la información que poseemos, son los cimientos que necesitamos.

Fernando Belenguer Aina. ZARAGOZA

El trabajo bien hecho

¡Qué importancia tendrá la economía en la civilización del amor que viene! ¡Cuánto recorrido que hacer en este aspecto esencial de la vida social! El sindicato Solidaridad provocó la revolución del trabajo. Veamos sus principios cristianos, que este sindicato polaco aplicó a finales de la década de 1980 en un sistema económico socialista, que decía respetar la dignidad del trabajador. El trabajo bien hecho nos perfecciona. El obrero por cuenta ajena siente que trabaja en la empresa como si ella fuera algo propio y participa en la gestión de la misma en decisiones primordiales. Estaría bien que se desarrollara la vocación profesional y el trabajo no fuera un castigo, sino una oportunidad de crecimiento, algo humano y no alienante, porque ante todo el trabajador –sea o no directivo– es persona, no fuerza de trabajo explotable. El trabajo tiene una dignidad superior al capital y los derechos de los trabajadores deben ser respetados. ¡Cuántos derechos laborales perdidos por políticas liberales! El hombre tiene la tarea-deber de cultivar y custodiar la tierra para las nuevas generaciones, porque su trabajo debe respetar la ecología humana y de la creación. ¡Cuánto papel se tira en las grandes empresas debido a una errónea mecanización de las tareas! Esperemos que en el futuro se humanice el trabajo y los economistas ‘inventen’ formas nuevas para que ello sea posible, como las cooperativas, los microcréditos, la economía de comunión, etc., contribuyendo a llevar a cabo un desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres.

Javier Pueyo Usón. ZARAGOZA

Teruel y la Agencia Espacial



Mucha ilusión se ha depositado en que Teruel sea sede de la Agencia Espacial Española, lugar idóneo con un gran desarrollo de su aeropuerto y un espacio limpio, pero el Gobierno ha puesto unos requisitos imposibles, dirigiendo claramente la candidatura hacia Sevilla, que sí los cumple. A Teruel se le negó la línea de alta velocidad en su momento, el corredor Cantábrico-Mediterráneo es solo un proyecto._Resulta decepcionante, porque cualquier medida debería servir para fijar la población en una tierra despoblada. Me pregunto de qué ha servido el apoyo de Teruel Existe al Gobierno en estos tres últimos años. ¿Qué beneficios ha supuesto para la provincia? La central de Andorra no existe, la Agencia Espacial Española no existe, el aragonés es leal, pero basta de que nos tomen el pelo.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

¿Los animales antes que las personas?

Ahora les ha dado por la ley de protección animal, que eso es lo que demanda la sociedad y de lo que se habla en todos los corrillos. El gas, la luz, la cesta de la compra, la inflación, etc., son tonterías, lo que nos quita el sueño son los animales, que parece ser que están por encima de las personas. Hasta un cursillo habrá que hacer para tener un perro, y resulta que para tener un hijo no hace falta. Hay ya más manifestaciones contra el maltrato animal que contra el maltrato a las personas, y no seré yo quien lo critique, pero sí que tengo mis prioridades. Seguro que a estas alturas tienen más simpatizantes las asociaciones a favor de los animales que Unicef, por poner un ejemplo, pero es lo que se lleva ahora. Mientras, pasamos de puntillas por las guerras, el hambre, etc. Me parece que necesitamos un diluvio.

Mariano Martínez Beltrán. GALLUR (ZARAGOZA)

