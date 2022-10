Cartas al director de HERALDO: Un ruido insoportable e innecesario

Un ruido insoportable e innecesario

Ya en 1993 el Consejo de las Comunidades Europeas se refería al ruido como uno de los problemas ambientales más urgentes en las zonas urbanas.

Les puedo asegurar que este estío he sido perseguido por ese instrumento maldito: el soplador de aire. Por la mañana, a media tarde, al atardecer, en zona urbana, en un paseo marítimo, en zona montañosa, el ‘soplillo’ estaba siempre allí, con su ensordecedor ruido. Ni un día de descanso. Pensé que me aclimataría, pero no. La Directiva europea 2000/14/CE, de 8 de mayo, sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre, busca proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos mediante la reducción de los niveles acústicos aceptables. Y dicha directiva tuvo su acomodo legislativo en España. Desde hace años, ayuntamientos, comunidades de vecinos y particulares se han sumado a la moda de hacer ruido para quitar un puñado de hojas. Estos aparatos se deben usar con cascos anti-ruido y mascarillas anti-polvo pero… ¿alguien piensa en los vecinos y en los transeúntes? Quizás debería limitarse el uso de aquellos que exceden el umbral de ruido (los de combustión) y permitir tan solo los eléctricos. La ley del ruido de 2003, atribuye a los ayuntamientos la aprobación de las ordenanzas para regular el mismo. Casi veinte años más tarde, el ruido que generan es insoportable. Y contaminan el mismo aire. Antes eran los barrenderos con la suave música de sus escobas y rastrillos, hoy los hemos sustituido por máquinas, esa es la pena. Así se conduce en ocasiones el ‘progreso’. No puede ser que en el siglo XXI se utilice un artefacto que en vez de recoger las hojas sin estruendo no hace más que moverlas de un lado para otro, provocando un ruido innecesario, insoportable y evitable. Ya lo dijo Giuseppe Verdi: "Torniamo all’antico, sarà un progresso".

Diego-León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

Pensar en el ciudadano

Aquí, con la huelga de autobuses urbanos enquistada desde hace más de año y medio, nadie piensa en el ciudadano, sino en sus propios intereses particulares e individuales; y cito los tres culpables: La empresa no está sabiendo negociar de forma inteligente y se está jugando su nueva concesión si no se aviene a seguir intentando un acuerdo de mínimos con sus trabajadores. Los trabajadores, especialmente algunos sindicatos más radicales por todos conocidos, que piensan que esta guerra solo la pueden ganar ellos, manteniéndose firmes en sus exigencias sin ceder un ápice. Si ha habido avances dejen que la asamblea vote y cecida. Y no menos culpable, el gobierno del Ayuntamiento, por no querer mediar en un tema clave para la ciudad como es la movilidad y todas las consecuencias negativas y de imagen que se transmite al exterior. Señores, basta ya de tener secuestrada a la ciudadanía tanto tiempo, es hora de encerrase en una sala y no salir hasta que firmen la paz de una vez. Se lo pedimos encarecidamente.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Maltrato presupuestario

Es lamentable cómo tratan siempre a Aragón en los Presupuestos del Estado (me da igual sean partidos de derechas o de izquierda); nos tratan como una región de tercera. Leo con sorpresa que lo poco que falta de A-23 de Lanave a Sabiñánigo se retrasa al 2027, un pequeño tramo muy necesario de terminar, en especial en época de la nieve, al que acuden miles de personas a esquiar a los valles del Aragón y de Tena. Por no hablar de otras autovías tan retrasadas en los años, como terminar la A-21 en su tramo aragonés hasta Jaca, y su interminable debate sobre por dónde debe ir su muy necesaria circunvalación (norte-sur), que ahora mismo está paralizada porque debe de haber personas a las que no les guste ese trazado. Pero supongo que si lo cambian por otro volverán a estar en contra los del otro trazado, etc. Y con ello ¿qué se consigue? Pues retrasar las obras años y años, lo cual les viene de maravilla a nuestros maravillosos políticos, y desviar esos dineros a otros lugares. Señores políticos de Aragón, creo que se deberían esmerar mucho más por esta preciosa región que es Aragón y conseguir mucho más para ella. Estamos en un lugar privilegiado de España pero aquí nos tratan todos los gobiernos centrales muy mal.

Enrique Armingol Lalaguna. ZARAGOZA

El ser humano

En la inteligencia lleva las sombras, en su corazón lleva los quebrantos, en su voluntad lleva los desfallecimientos, en su cuerpo lleva las enfermedades, en su vida lleva la muerte. Y tiene un alma. ("Sí, Platón, dices bien: nuestra alma es inmortal", Voltaire, primer verso de ‘L’immortalité de l’âme’). Así que el ser humano tiene un no sé qué de divino. El ser humano puede ser un Abel o un Caín: dos nombres que se dan en todas las épocas y en todas las sociedades. Horrible sería un país en que todos sus miembros merecieran llamarse Caín. ¿Cuándo dejarán de existir en España los asesinatos? Y ¿desaparecerá el terrorismo mundial lo antes posible? Feliz y dichosa una sociedad en que todos sus ciudadanos merecieran llamarse Abel. Colaboremos más con Cáritas y Manos Unidas, y otras por el estilo. El ser humano que aspira a lograr una sociedad con gran desarrollo de intereses materiales, pero con el olvido más completo de los intereses éticos y morales, tal vez se convierta más en un Caín que en un Abel. "Muchas veces en mis largos insomnios, decía la Fedra antigua, he discurrido acerca de las debilidades y vicios del ser humano: vemos el bien y obramos el mal: conocemos la virtud y nos entregamos al vicio". Es positivo para toda la sociedad humana que a los progresos materiales vayan unidos los valores morales. No es bueno para el ser humano que por el utilitarismo hedonista se destruya la vida ética y moral.

Teófilo Marco Estella. ZARAGOZA

Suciedad y abandono en el paseo de Sagasta

Le pediría, por favor, al señor alcalde de Zaragoza que salga de su entorno y se dé una vuelta por su ciudad. Por si acaso no le apetece, yo le informo sobre el paseo de Sagasta. El andén central da verdadero asco. Los bordillos de los jardines están negros gracias a los perritos, el suelo está cubierto de los restos que expulsan los pajaritos, porque no ha visto un agua desde que llovió en serio. Las tulipas de las farolas están sin limpiar desde que las estrenaron. Los jardines de la parte de arriba, que tan alegremente renovaron en primavera, no han visto un cuidador desde entonces. No le pido al alcalde que me crea, sino, por favor, que se dé una vuelta por ahí. Se le caerá la cara de vergüenza. Y si un paseo tan céntrico está así, no me quiero imaginar cómo estarán las zonas más alejadas.

Ignacio Navarro Martínez. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es