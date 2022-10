Cartas al director de HERALDO: Investigar lo sucedido durante la pandemia

Investigar lo sucedido durante la pandemia

Todos los días es fácil encontrarnos con una noticia que origina polémica.

Por ejemplo, la investigación sobre la residencias y su actuación durante la pandemia. Lo motiva el hecho de que en ellas se produjo la muerte de 34.298 personas, cifra que impone. En toda España hemos llegado a los 114.000 defunciones, ¿cuántas de ellas se han producido en los hospitales? ¿Se van a investigar y tomar declaración a los familiares de los fallecidos? En el fondo la Fiscalía General ha recuperado una idea marginada que planteó estudiar y analizar todo el proceso de la enfermedad. Por ese camino, por ejemplo conoceríamos cómo la OMS iba comunicando día a día su avance mundial, comentando el riesgo de los países, graduando su riesgo de menos a más, de leve a alto: a principio de marzo en España ya era alto. La OMS informa, pero no dice a cada país lo que tiene que hacer, en todo caso recomienda. Se supone que los gobiernos tienen capacidad de prever lo que puede pasar: aquí se ignoró. El 10 de marzo de 2020 se celebró un partido de fútbol con un equipo italiano que aportó buen número de espectadores: Italia ya vivía en propia carne los efectos de la covid. También en este proceso general repasaríamos los medios con que contaban los hospitales, cómo se protegían los sanitarios abandonados a su imaginación y, de paso, recordar el sacrificio de cuantos cayeron en la refriega. Al mismo tiempo se podría hacer una comparación con las posibilidades de las residencias. Todo muy interesante. Enhorabuena, señor fiscal, siga, siga hasta el fondo, pregunte a todos los implicados. De no hacerlo así, podría entenderse que es un acto electoralista que da protagonismo a la demanda de los familiares de los difuntos, futuros votantes, cuando está claro que esa no es su intención.

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

La calle de Cádiz

La calle Kadiz, como yo la llamo. Carismática, enigmática, magnética, singular arteria zaragozana. Linda y confluye con la plaza del Carmen y el paseo Independencia. Sus paseantes, gente variopinta, curiosa, de muy diferente pelaje, mayormente de clase media/alta pero alegremente aderezada con transeúntes de muy diversa condición: mendigos, pijos, antisistema, repartidores con patinete exprés, vendedores ambulantes, músicos... Sus negocios, en su mayoría bares, cafeterías y restaurantes con encanto, como los Espumosos, Aires del Sur o el Kadizg, contrastan con franquicias internacionales, platerías, sedes de partidos, tiendas de moda y centros de injertos capilares. En los aledaños, dos pasajes comerciales, el Caracol y el desértico Palafox. Calle Cádiz, todavía sigues siendo bonita, me sigues evocando alegres momentos de la lejana infancia y viejos amores pretéritos.

Miki Romanos Mur. ZARAGOZA

¿Cuál será el próximo?

En los Monegros ha sucedido: el puente de Sijena, como la Torre Nueva, se ha caído. Como el de Aviñón de la canción «on y dance”, «sobre el puente de Aviñón / todos bailan, / todos bailan / sobre el puente de Aviñón». Dice el responsable de Vertebración que se trata de una vía agrícola usada sobre todo para el acceso a fincas. La hundió un camión. El de Santa Eulalia de Gállego también se hundió, hace poco. Allí, para evitar un rodeo de hora y media, el Ayuntamiento alquiló una furgoneta de siete plazas que funcionaba como una lanzadera desde la población hasta el puente. También hace pocos años se fue abajo el tramo central del puente entre Deva y Motrico, en la carretera costera entre San Sebastián y Bilbao. Tenía protección oficial por estar en el Camino de Santiago. El derrumbe más espectacular últimamente ha sido el del puente Morandi, cerca de Génova, un desastre urbano de autopistas y carreteras, cerca de Génova. Nos preguntamos a qué se está esperando con el puente sobre el pantano de la Peña, requetepodrido y estrechísimo, que incluso cuando no se corta Monrepós no es precisamente una vía agrícola, sino el cruce de caminos (y de camiones) más evidente de toda la provincia de Huesca. Caminos hacia Pamplona por Santa Bárbara, hacia Francia por Oroel y el Somport, hacia Huesca y el Mediterráneo, hacia Zaragoza y abierto, desde Ejea, al centro y el noroeste de España.

Carlos García Martínez. JACA

Centenarias de Valdehorna

Al leer el artículo "El bilbilitano Mariano Ruiz cumple 100 años con un homenaje en la residencia San Íñigo de Calatayud", no puedo por menos que recordar que mi señora suegra, hospedada en la residencia santo Tomás de Aquino, de Daroca, cumplirá 103 años el día 29 de este mes de octubre. Sorda como una tapia, lúcida según el día y válida para comer por sí misma. Y cuando se le desata la lengua, relata con pelos y señales, hechos vividos durante toda su vida. La poesía de Lorca, "ayer me la llevé al río...", aprendida en la escuela, la recita de memoria. Y tiene una hermana a cumplir 102 en diciembre. Nacidas en Valdehorna.

Delfín López Hernández. ZARAGOZA

El chocolate del loro

Algunos españoles, que ven con sorpresa cómo el Gobierno se muestra magnánimo con determinados grupos, escuchan como respuesta que se trata del ‘chocolate del loro’: "Ahorro insignificante en relación con la economía que se busca”, según la Academia. Pero en no pocas ocasiones el chocolate viene acompañado de churros y porras en abundancia. Por ejemplo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para "actividades de interés general" ha incrementado el presupuesto inicial, pasando de 21 a 60 millones de euros, es decir, hay más churros que chocolate. El resultado es que el loro padece obesidad mórbida, y es urgente un régimen de adelgazamiento.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

Una entelequia

Los requisitos iniciales para acoger la Agencia Espacial Española, en los que se tenía en cuenta la despoblación y la cohesión territorial, han cambiado radicalmente, al priorizar ahora a las ciudades con AVE y vuelos internacionales. Así, a la tan pequeña como encantadora provincia de Teruel –con el triste récord de poblaciones españolas deshabitadas– las posibilidades se le reducen casi a cero. Por ello, más de uno piensa en aquella popular expresión, surgida en la Edad Media y aplicada por el mismísimo Quevedo, que reza "dar gato por liebre", la cual, aparte del engaño culinario, supone una auténtica entelequia. Y es que cuando hay votos en el horizonte político solo un tonto puede confiar plenamente. Las promesas se las lleva el viento.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

