Cartas al director de HERALDO: Tradición y sentimiento en la Ofrenda a la Virgen

Tradición y sentimiento en la Ofrenda a la Virgen

Unas grandes fiestas del Pilar después de dos años sin ellas.

Ni ser ateo te hace más inteligente ni católico mejor persona. Y así lo entienden los cientos de miles de aragoneses, de aquí o en la diáspora, ese Doce de Octubre, cuando año tras año vuelven con su indumentaria tradicional a ofrecer las flores a su Pilarica. Pasé mis años mozos en un pueblo en aquella España gris de hegemonía católica. Fui católico por exigencia en tiempos, cuando faltar a misa decían que era pecado. Este año, por mi condición de voluntario, me tocó estar junto a ese maravilloso e inacabable peregrinaje de oferentes ataviados en una gran variedad de trajes, algunos de antepasados en labores de siega y trilla. Mayores, jóvenes y niños, durante más de catorce horas, caminaron con sus ramos hacia esa gran estructura, diseñada por el cineasta Bigas Luna, un catalán enamorado de Aragón, para conformar un manto de millones de flores y para mayor realce a la vista de cientos de miles de visitantes en la plaza del Pilar. En ese fenómeno social en que se ha convertido la Ofrenda, solo observaba caras de felicidad y de emoción, hoy difíciles de ver en tiempos revueltos. Como anécdota, entre ese variopinto caminar de emociones, en la calle Alfonso, descubrí a un querido amigo con su traje ansotano, persona sin más religión que su familia y el trabajo y dado a soltar algún que otro exabrupto. Le pregunté: amigo mío, ¿qué haces aquí? Me respondió con cara de felicidad, amigo, esto es otra cosa, ¡esto es nuestro! Lo cierto es que, a pesar de sentirme más cercano a la ciencia que a lo divino, los aragoneses, católicos o no, tenemos una estrecha unión con nuestra Patrona ya sea por tradición o por sentimiento.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (Zaragoza)

Nuestra jota

Bajaba desde mi domicilio hacia la plaza del Pilar; plácidamente, saboreando el paseo, las plazas, la temperatura ideal de un otoño que nos brinda unos colores verdes apagados y el resurgir de los ocres dorados. Pensaba en la ilusión, en la alegría, incluso en la responsabilidad de mi nietecica, que se estrenaba como jotera, cantante y bailadora de la jota. Las calles, casi vacías, empezaban a despertar al mismo tiempo que los comercios abrían sus puertas. Elogié, en una carta anterior, a la Agrupación Cultural el Cachirulo; porque se merece estar entre las mejores de nuestra tierra empeñadas en mantener, con ilusión, esfuerzo y profesionalidad, nuestra tradición jotera, educando voces, pasos y sensibilidades. Los ojos se me humedecieron y las emociones duraron todo el día. El día del Pilar y de la Hispanidad, felicitaba las fiestas con un ‘¡Viva la Jota!’ la autora de otra carta. Televisión de Aragón entrevistaba a personalidades del mundo del arte, de la cultura y de la música. La Ofrenda de Flores transcurría bajo un sol radiante, que realzaba los mil colores de los trajes y de los mantones baturros. Volcaban la información hacia ese proyecto maravilloso de que nuestra jota sea reconocida como patrimonio cultural inmaterial por la Unesco. Hasta el 25 de octubre tenemos que empujar todos los aragoneses, sintiéndonos un pueblo alegre, unido y decidido a defender nuestro patrimonio.

José Javier Forcén Ruiz. ZARAGOZA

Vuelven las fiestas, vuelve la normalidad

La covid-19 se ha llevado una parte de nuestra vida y con ella, una parte de nuestra felicidad. La pandemia nos hizo perdernos la oportunidad de vivir muchas experiencias y emociones. Dos años después, nos hemos vuelto a encontrar, en una de las fechas más bonitas del año, en las fiestas de Nuestra Señora del Pilar. Las fechas en las que la ciudad de Zaragoza se ilumina de festividad, alegría y cultura, donde la gente sale a la calle en una nueva normalidad. La importancia de esta semana no reside solo en el pueblo, sino en el sentimiento que provoca en sus habitantes y eso es lo que lo hace bonito. Por ello, considero que es primordial recuperar todas aquellas cosas que realizábamos antes de la pandemia y que nos devuelven tradiciones y emociones que inconscientemente habíamos perdido.

Elena Gracia Fuentes. ZARAGOZA

Días lectivos durante el Pilar

Estimado consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón: ¡Felices fiestas de la Virgen del Pilar! Solicito por favor que otro año elijan mejor los días lectivos. Este curso podrían haber sido festivos el jueves 13 y el viernes 14, en vez del lunes 10 y el martes 11 de octubre. Todos los aragoneses descansarían de la multitudinaria Ofrenda a nuestra Patrona. Asimismo podrían acudir a los actos culturales y de fe de la Ofrenda de Frutos y el Rosario de Cristal. Para el desarrollo de dichos actos, numerosos aragoneses se desplazan hasta la capital a horarios intempestivos, en este caso sin desatender su actividad laboral. Los más jóvenes han tenido que acudir a clase con las correspondientes tareas y no han podido disfrutar junto a sus familias de tan rico patrimonio cultural. No encuentro en el programa de fiestas ningún acto con la relevancia de los mencionados como para haber escogido los primeros días de la semana para suspender las clases. Con la confianza de su reflexión.

Beatriz Martínez. CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)

Sin equipo de sonido

En la programación de las Fiestas del Pilar de 2022 figura la actuación de Bandas de Música del 9 al 16 de octubre. Como público asistente a dicho acto musical, quiero poner en conocimiento de la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, como organizador, que el pasado jueves día 13 de octubre actuó en la Cúpula Geodésica del Parque de la Granja la Banda de las Canteras, y mi sorpresa fue que no disponían en el escenario de actuación de un equipo de sonido: altavoz y micrófono para presentación del grupo por parte del director y presentación de las canciones a interpretar. Me gustaría saber de quién depende la disposición del mencionado equipo de sonido, si es por parte de la banda o si le corresponde aportarlo al Ayuntamiento de Zaragoza. Si dependiera de Cultura del Ayuntamiento, me parece una falta de respeto tanto al grupo actuante como al público asistente. Cuando en otras actuaciones anteriores disponían de equipo de sonido.

Pascual Enrique Gimeno García. ZARAGOZA

