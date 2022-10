Un nuevo plan de ayudas

Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación, la próxima semana, de un nuevo plan de medidas destinado a rebajar la factura energética de un 40% de los hogares del país. El Gobierno refuerza así su apuesta por el Estado del bienestar como el mejor mecanismo para hacer frente a las consecuencias del chantaje al que Putin está sometiendo a toda Europa. La cohesión social es, desde luego, un elemento prioritario en cualquier país democrático y moderno. No obstante, el bienestar de la nación no se debe fundamentar tanto en las ayudas sociales como en la creación de empleo de calidad y con sueldos dignos. Si España no sigue mejorando su tejido productivo, el de sus grandes compañías, pymes y autónomos, la base del Estado se debilitará y alimentará la brecha intergeneracional.

El nuevo paquete de medidas del Ejecutivo rebajará un 50% la factura del gas a las calderas comunitarias, ampliará las ayudas del bono social y subvencionará el recibo de la luz a 1,5 millones de hogares. Fuera del capítulo energético, el Gobierno también anuncia ayudas para las tres provincias con menos densidad de población (Teruel, Soria y Cuenca), que verán reducidas las cotizaciones empresariales en los contratos indefinidos, tanto en los ya existentes como en los que se firmen a partir de ahora. Son iniciativas que reforzarán la cohesión social y territorial.

A medio plazo, no obstante, el desafío que tiene España es hacer frente al progresivo envejecimiento de la población consolidando un Estado del bienestar que está integrado esencialmente por prestaciones como las pensiones, el subsidio del paro y servicios como la sanidad, la enseñanza y la dependencia. Para ello es imprescindible trabajar con previsión para mejorar los ingresos a través de una mayor productividad de la economía nacional, reducir el fraude fiscal y ganar eficiencia en el gasto público.