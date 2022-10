Patriarca Kirill, Putin, Dios

Dios te puso al mando".

Creo que este sería el traslado más expresivo en español de la frase utilizada por Kirill, Patriarca de Moscú y de toda Rusia, para honrar a Putin en su septuagésimo cumpleaños; medios internacionales dan "God put you in power". Cuestión de matiz; creo que perdemos expresividad si convertimos ‘vlast’ en ‘poder’, porque no se trata simplemente de que el origen del poder esté en Dios, sino que le ha sido atribuido con un propósito: la protección del pueblo ruso que le ha sido confiado, y su cooperación en la conducción hacia la salvación.

Suena conocida. Viajamos en el tiempo al reino visigodo, a las palabras de nuestro Isidoro de Sevilla, a los concilios tercero y cuarto de Toledo, y podemos leer allí algo muy parecido. El rey visigodo es reconocido como ministro de Dios; recibe el título de rey pero con el mandato de usarlo para garantizar los bienes y las vidas de los cristianos que se le encomiendan. A cambio, obtiene la protección que la iglesia cristiana romana nicense (trinitaria; la nuestra) proporciona a todos sus ministros, sus administradores. Es el núcleo de la teoría política del rey cristiano, dominante hasta el siglo XIII y que, con añadidos procedentes de Bizancio, se mantendrá hasta las revoluciones del siglo XVIII, aunque con rescoldos que sobreviven hasta nuestros días.

La separación entre religión y gobierno había sido una de las principales aportaciones de la Roma republicana. Los visigodos, como vemos, volvieron a entrelazarlas. Las guerras llamadas de religión y otras de apariencia religiosa que sufrió Europa occidental desde el siglo XVI, dieron nuevo impulso a ese deslinde; parecía definitivo. Reyes posteriores y teóricos profundamente cristianos, sentaron las bases argumentales para esta disociación. Desde el siglo XVII la religión inspira a los gobernantes católicos pero no les condiciona con la misma intensidad. Esta disociación abre la puerta a gobiernos absolutos –liberados de la subordinación a los criterios cristianos fijados por la Iglesia– pero también es condición para el pleno desarrollo de las democracias. Sólo entonces pudo atribuirse a un sujeto como "el pueblo español" el origen y fundamento del poder de gobernar. Ya no es Dios quien transfiere al gobernante su poder.

La Iglesia ortodoxa rusa, a través del patriarca Kirill (o Cirilo), está justificando

la invasión de Ucrania



Desconozco cuáles son en este momento los teóricos del régimen ruso, si los tiene (¿Duguin?). Algo supe en su momento de los Lenin, Stucka, Pashukanis...; pero imagino que ahora estos pilares que sustentaron la teoría política y jurídica de la Rusia soviética son innombrables. Lo que nos llega del régimen de Putin es una refutación rotunda y frontal del materialismo histórico. ¡Pobre Marx! Si viera la suprema autoridad de la Iglesia ortodoxa en la región rusa sentado tantas veces a la derecha de Putin en actos institucionales.

No sé en qué categoría de la teoría política puede clasificarse la práctica de gobierno del régimen ruso actual. Creo que no la hemos formulado todavía. Las tesis del Patriarca están donde las dejamos en la Europa occidental en el siglo XV. No veo de qué manera puede compatibilizarse un planteamiento como el suyo con la afirmación de soberanía popular que desde hace algunos siglos consideramos condición de la existencia de democracias contemporáneas.

Y atribuye a la providencia divina el papel

de Vladímir Putin al frente del poder en Rusia



Los países que hemos realizado ese proceso de deslinde entre religión y gobierno tenemos dificultad para gestionar nuestras relaciones con esos enemigos teocráticos; nuestra lógica racional ya no interpreta correctamente las acciones y decisiones en que tiene tanto protagonismo el intangible de la creencia religiosa. Facciones de nuestra extrema derecha, que ahora no son laicas, quieren reavivar los rescoldos: teocracia contra teocracia. Mal asunto.

El uso de las armas con propósito aniquilador requiere lo que denominamos ‘energía criminal’. Entre otras cosas, una cobertura moral que nos protege de la conciencia del mal que realizamos porque lo convierte en acto inevitable o justo. El patriarca Kirill proporciona esta energía criminal cuando convierte en justa la agresión militar sobre Ucrania y predica la guerra santa; la expiación de todo pecado a través del sacrificio en el campo de batalla. En la confrontación retórica partimos con desventaja; a los muertos occidentales sólo podemos ofrecerles muerte; digna, honorable, pero muerte.