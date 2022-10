Cartas al director de HERALDO: Ascensión al pico Musales

Ascensión al pico Musales

Una hoja de haya, amarilla, navegaba a la deriva balanceada por el viento.

En ocasiones, según le daba el aire, realizaba cabriolas y así se iba internando en el embalse de La Sarra hasta que besó los carnosos labios de ésta. Justo entonces aparcamos en la orilla de la presa y nos preparamos para iniciar nuestro periplo al pico Musales en Sallent de Gállego. Humedecimos la punta de las botas en la pista para empezar a escribir en la hoja en blanco allí encadenada. Mientras con buena letra lo transcribía en sucio, sentía en mi cara el frescor de la tinta de la mañana y pensaba: "¿Acabaré mi relato? Y, para terminarlo ¿me alcanzarán las fuerzas?". Algunos pájaros ponían los puntos sobre las íes, sobre los suspiros y los descansos. El aroma de la tierra recién lavada me inspiraba. Setas con uniforme de ambos bandos custodiaban los folios mojados. Cosimos las hojas del sendero con un hilo sin torceduras. Aunque el bosque con su mano los ojos me tapaba, me daba cuerda para seguir describiendo. Después de sentar las bases de la fábula, ya el nudo se trazaba por sí solo. Salimos tanto de la espesura como de las ideas que se entrecruzan y levantamos la cabeza para juzgar el argumento que íbamos urdiendo; cuando llegamos al lago Ibonciecho. Para nosotros, el sol dibujaba en el firmamento saltos mortales y se tiraba de cabeza en el charco en un ¡splas!, apoteósico. Desde allí, solo quedaba redactar la pala final hasta el collado. De forma sangrienta, me peleaba con los párrafos. Hurgaba en la herida para encontrar el desenlace. Me hacía daño. Y por fin, llegamos al collado y por la cresta al pico y una vez allí, para los anales, en la última página rubricamos nuestra quimera.

Venancio Rodríguez Sanz. ZARAGOZA

El cambio de España

En España hemos transitado desde una época, no tan lejana, en la que todo se podía a otra, la de ahora, en que los ciudadanos estamos con el agua al cuello. En la no tan lejana época de José María Aznar ser mileurista era considerado como ser pobre, el dinero iba y venía al socaire de la burbuja inmobiliaria, cuando los bancos concedían hipotecas en cantidad sin importar el riesgo de los tipos variables, quien quería estudiar podía aspirar a una carrera universitaria y quien quería trabajar lo hacía ganando bastante para comprarse casa y coche. Pero vino la crisis del 2008 y la de ahora de la pandemia, la cesta de la compra está por las nubes debido a la inflación, junto al gas, luz y gasolina, los jóvenes están en desempleo o en trabajos en los que cobrar mil euros se considera una pasada, muchas personas y familias no llegan a fin de mes y hasta recurren a ayudas para comer, los impuestos ahogan a las clases media y baja. Y muchas cosas más. Así ha cambiado España en apenas veinte años.

Jaime Blasco Oíz. ZARAGOZA

Impuestos e inflación

El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en la primera mitad de 2022 se situó en el 2,30% del PIB. La positiva evolución de la economía ha repercutido en un excelente comportamiento de mercado laboral, lo que está propiciando una fuerte elevación de la recaudación por impuestos directos (IRPF) y cotizaciones sociales, a la que se suma la excepcional marcha de la recaudación por impuestos indirectos (IVA), magnificada por la alta inflación. Respecto al IVA, el alza de precios está teniendo un efecto que podríamos llamar de ‘impuesto a la miseria’. Supongamos que una persona consume un producto que costaba 100 euros antes de la escalada de precios, a los que había que añadir 21 en concepto de IVA. Si el precio antes de impuestos de ese producto se ha incrementado en un 10%, hasta 110 euros, el consumidor pagará: 110+21% por IVA, 133,1 (precio final). Desglose del precio final: 100 (precio inicial) + 21 (IVA) + 10 (inflación) + 2,1 (impuesto a la miseria). Lo llamo impuesto a la miseria puesto que no tiene una base real (sino nominal) y que, aunque afecta a ricos y pobres por igual en términos absolutos, es más dañino para las rentas más bajas. El alza de la recaudación por IVA puede ser causada por la elevación del tipo impositivo o de la base imponible, que es el trabajo que la inflación le ha hecho al Gobierno. Así, la recaudación por IVA hasta la mitad de este año es superior a la del mismo periodo de 2021 en 9.016 millones, de los que alrededor de 8.000 millones pueden atribuirse al consumo privado, con un reparto entre su crecimiento real y el aumento de precios de 2.300 y 5.700 millones, respectivamente. Es decir, extrapolando a todo el ejercicio, la inflación tendrá un efecto recaudatorio por IVA sobre el consumo privado de cerca de 12.000 millones. En base a los anteriores razonamientos, me parece muy razonable reducir el tipo impositivo de productos básicos del 10% al 4%. Esto me resulta más ecuánime que aplicar la ‘recaudación procedente del infierno’ a recuperar el poder adquisitivo de ciertos colectivos como pensionistas, empleados públicos o cualquier otro grupo social a costa de la pérdida inflingida a todos, incluida la etérea ‘clase media trabajadora’. Todos intuimos que la razón última de estas medidas es el clientelismo electoral. Respecto a la inflación, no queda otra que ir a un pacto de rentas (márgenes empresariales y salarios) en el que sus incrementos queden por debajo del IPC menos la inflación importada (ésta habrá que asumirla), que estaría en torno al 4,8%, según mis estimaciones. Es decir, que los beneficios empresariales y los salarios deberían incrementarse por debajo del 3,7% (con la media delos datos de mitad de año) si queremos que la espiral inflacionista (precios-salarios-precios) tenga un trayectoria centrípeta (hacia el cero) y no centrífuga (al infinito).

Enrique López Felipe. ZARAGOZA

El Estatuto de Aragón y la gestión

Vemos publicidad del Gobierno de Aragón cuyo mensaje es: «Orgullosos de 40 años de Estatuto de autonomía». Orgullosos estarán los gobernantes, muchos con sueldos superiores a su anterior actividad, el que la tuviera. El Estatuto hay que complementarlo con una buena gestión para que el pueblo también pueda estar orgulloso, pero aquí algo falla. Aragón está entre las comunidades donde más impuestos pagamos. En sanidad, la atención primaria cada vez funciona peor. Estamos entre las comunidades donde más hay que esperar para que te reciba un especialista. Y para terminar, estamos entre las comunidades autónomas donde más tiempo hay que esperar para una intervención quirúrgica. Por lo tanto, señores gobernantes, gestiones bien, si saben, en caso contrario dejen paso a otros. Estaremos orgullosos cuando nos situemos entre las mejores comunidades de España en aquellos servicios que más importan a los aragoneses.

José Salvador Bertol Deito. ZARAGOZA

