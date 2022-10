Hoy, Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico, debemos visibilizar a todos los pacientes que lo padecen.

Se describen como la cara triste del cáncer de mama, ese porcentaje que no se cura y que sufren cuando se dulcifica el cáncer y lo vestimos de rosa. Este año han lanzado el reto #laMquefalta para inundar de letras "M" las redes sociales este mes de octubre. Piden que remplacemos las "M" por una barra baja.

Al _enos por un día pongá_onos en su piel, porque sus cuerpos se desgastan por los trata_ientos continuos y sus efectos secundarios, _uchas veces, incapacitantes. Escuche_os y apoye_os sus reivindicaciones. Aunque sea de un _odo egoísta porque podría tocarnos a nosotros.

A pesar de todos los avances científicos, la _edia de supervivencia tras el diagnóstico en el cáncer de _a_a _etastásico es de 2 a 5 años, afectando sobre todo a _ujeres de 30 a 55 años. La prevención y la investigación son funda_entales. No pode_os perder ni un _o_ento. Es preciso acelerar la aprobación y financiación de fár_acos para llegar a controlar esta enfer_edad.

Una vez escuché a José Luis Sa_pedro replicar a la afir_ación "el tie_po es oro" con un contundente y rotundo "no, el tie_po no es oro. El tie_po es vida, el oro no vale nada". Esto es todavía _ás cierto en el caso de Pilar, A_paro, Laura,_ónica o Antonio (porque ta_bién nos afecta)… todos pacientes con cáncer de _a_a _etastásico ya que sin investigación se les agota el tie_po. Necesitan de la sociedad _ás investigación para _ás vida.