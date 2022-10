Cartas al director de HERALDO: ¡Felices fiestas del Pilar y viva la jota!

¡Felices fiestas del Pilar y viva la jota!

"Qué tiene la jota, madre…".

Este es uno de los versos de una jota que a todos los amantes de este folclore aragonés les pone los vellos de punta. Después de dos años sin poder celebrar nuestras amadas Fiestas del Pilar, por fin hemos podido hacerlo. Además, con gran excelencia y homenajeando a nuestro cante más representativo y famoso de nuestra tierra, la jota aragonesa. Es inevitable escucharla en directo y, después de un tiempo sin hacerlo, derramar unas lágrimas. Son fruto de la emoción y del sentimiento que particularmente a mí me embriagan por dentro y por fuera.

Aragón, tierra noble y baturra. Sus gentes se caracterizan por la amabilidad y el acogimiento hacia todas aquellas personas que con ilusión se acercan a nosotros. Dicen que somos cabezones, pero también, y esto nos honra, se habla de que siempre vamos de frente. Me llena de orgullo comprobar la gran respuesta de todos los ciudadanos y visitantes, que hemos hecho a esta celebración tan esperada. Nuestra Ofrenda será espectacular y grandiosa. Como siempre, llena de aromas y colores naturales, gracias a los infinitos ramos de flores ofrecidos a nuestra amada Virgen del Pilar. Queridos ciudadanos, vamos a celebrar nuestras fiestas con risas y alegría, somos muchos quienes pateamos nuestras calles. Importante para todos, cuidarlas. Hay mucha basura que, si es posible, debemos arrojar a los numerosos contenedores destinados a ello. Nuestros jardines, plantas y árboles no deben ser recipientes recogedores de desperdicios. Por favor, debemos dar ejemplo de ciudadanía, acogimiento y nobleza, tal como nos caracterizan. ¡Felices Fiestas del Pilar y viva la jota!

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

Gracias, a la Pastoral Penitenciaria

Gracias, a la Pastoral Penitenciaria. Gracias, por el Camino de Santiago que han hecho con presos de diversas prisiones españolas. Gracias, por dar esa oportunidad y visibilizar a la gente joven que está por delitos menores y paga condenas bestiales. Gracias, por ese aire de libertad y que ha concluido con éxito. Gracias, a todos los que han colaborado. ¡Menos condenas y más reinserción! Y menos drogas, que son el mal de esta sociedad. Gracias.

Ángela García, ZARAGOZA

Lo que faltaba por ver

Soy usuario habitual del bus urbano y llevo más de un año sufriendo la huelga. Hasta hoy he preferido guardar silencio y aguantar. Pero hoy ya no puedo callar más. En la parada han aparecido unos carteles diciendo que la culpa de la huelga es del alcalde y de no sé quién más. Increíble. Nos llevan torturando tantos meses, y ahora echan la culpa a otros. La culpa será de quienes organizan esto y nos tienen a todos como rehenes. Ya vale. Si quieren fastidiarnos la vida, están en su derecho, pero al menos no echen la culpa a otros.

José M.ª Saldaña Medina. ZARAGOZA

En la sala de espera de Urgencias

Quisiera hacerme eco de una situación que lamentablemente hemos tenido que vivir varias veces en los últimos meses. Hace referencia a las Urgencias del Hospital Miguel Servet. Especialmente a las vinculadas a la sala de espera más interior, con muchos casos de trauma, en la que no hay ni una sola silla para los acompañantes. Es decir, no importa la edad que tengas, vas a pasarte horas de pie intentando no molestar en la sala o en el pasillo. Dada la edad de muchas de las personas a quienes se acompaña, tampoco te puedes ir, así que, te encuentres bien o mal, tengas o no tus propios problemas de salud, tengas 20 u 80 años, estás condenado a permanecer de pie soportando, además, y en ocasiones, modos bastante desagradables por parte de algunos de los trabajadores. En estas situaciones me ha surgido una duda repetida Si tanto molestamos los acompañantes que no nos podemos ni sentar, y tenemos que soportar según qué tonos, ¿por qué se nos permite estar en esa zona?, ¿no sería más fácil tener personal para atender las necesidades de las personas que allí acuden, sea ir al baño, agua etc., y llamarnos a los acompañantes por megafonía? Es bastante desesperante estar agotado, pasar tiempo esperando atención y que, encima, te hablen como si no fueras más que un estorbo.

Nieves García López. ZARAGOZA

En el paseo de los Bearneses

El pasado 16 de mayo, sufrí un síncope cardiaco en el parque Grande José Antonio Labordeta, en el paseo de los Bearneses. Fui asistido por una doctora en Medicina que casualmente se encontraba allí, y que con toda seguridad me salvó la vida. Desde estas líneas le doy las gracias. Gracias a su actuación, pude ser intervenido dos veces, y ahora me encuentro recuperado y haciendo vida normal. Gracias a Dios, hay personas generosas dispuestas a ayudar a los demás sin esperar recompensa material. Yo me encontré con una de ellas en un momento crítico. Y hoy le digo: ¡muchas gracias!

Jesús Sariñena Tremps. ZARAGOZA

Presupuestos que hipotecan el futuro

El Gobierno PSOE-Podemos ha llegado a un acuerdo para los Presupuestos del Estado para 2023. Se han tomado decisiones muy importantes en materia económica, que hacen que en estos Presupuestos se llegue a cifras de gasto muy importantes, en un entorno de inflación. El Gobierno, en un año electoral, ha decidido dotar con ingentes cantidades de dinero público a multitud de colectivos y asociaciones a costa de una economía muy deteriorada y con la deuda pública disparada. Como pensionista, puedo considerarme afortunado con el ‘regalo’ de un 8,5% de aumento en mi pensión. También los tres millones de funcionarios, a los que suben casi un 3,5%, más otro ‘obsequio’ de 1,5% en diciembre. Con España rozando la recesión, con los intereses subiendo y la grave crisis energética y de inflación, me parece una irresponsabilidad y una falta de sentido común que se hagan unos Presupuestos totalmente desfasados e imposibles de cumplir, tal como ya ha denunciado el Banco de España. Estas cuentas, manifiestamente politizadas y pensando en las elecciones, atentan contra la sociedad española, discriminando a las clases medias, pymes y autónomos, pues están basadas en un gasto social y no en solucionar los graves problemas que tienen esos colectivos, y favoreciendo a los que sí tienen ingresos garantizados. Son cuentas que hipotecan el futuro social y económico de España.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

