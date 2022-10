Cartas al director de HERALDO: Los dependientes y la ‘Ley de la Silla’ de 1912

Los dependientes y la ‘Ley de la Silla’ de 1912

En los comercios en general los dependientes permanecen de pie la jornada completa.

En los supermercados, unos dependientes (la mayoría mujeres) están en las cajas y otros en puestos de venta o reponiendo productos. He visto también a cajeras que cuando no hay clientes les manda el encargado a reponer mercancía, arrastrando pesados carros. La cosa es que resulta muy raro ver a un dependiente de comercio sentado. Conozco a algunos a los que al cabo de los años les han salido varices en las piernas. Sospecho que los encargados de estos comercios piensan que hace mal efecto una dependienta sentada y por eso se le indica que si no hay un cliente a quien atender realice otro trabajo. Pero existe una ley antigua que no se ha derogado y que parece que no se tiene en cuenta, que se llamó ‘la Ley de la Silla’, que no comprendo por qué no se aplica. En un principio fue un derecho de las mujeres trabajadoras, que pronto se extendió a los hombres. La Ley de la Silla, de febrero de 1912, fue aprobada durante la reforma laboral del Gobierno de José Canalejas, justificada por la debilidad del sexo femenino. Fue la primera ley promulgada en España que protegía a las mujeres de algunos riesgos laborales. Establecía que en tiendas, almacenes, oficinas, escritorios y en todos los establecimientos habrá que tener dispuesto un asiento para cada una de las empleadas, cada asiento destinado exclusivamente a una. ¿Dónde están hoy día todos esos asientos para las empleadas? Yo no los veo. En algún supermercado raramente se ve a alguna cajera sentada. Los sindicatos deberían exigir este derecho de los trabajadores, que tiene que ver con la seguridad y la salud. En caso de incumplimiento de esta ley se imponían multas de 25 a 250 pesetas. También habría que actualizar estas cantidades para los que no cumplieran la ley.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

El Gobierno de Aragón y la discapacidad

Escuchamos al presidente del Gobierno de Aragón, en el 60º aniversario de Atades, decir que las personas con discapacidad tienen todo el apoyo del Gobierno. Mientras tanto, el Departamento de Educación los margina incumpliendo la Ley y hace caso omiso a las múltiples recomendaciones del Justicia de Aragón a la hora de adjudicar las plazas para los profesores interinos (una gran parte del personal docente). Cada veinte llamamientos, se debe hacer uno a una persona con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, atendiendo al orden correlativo de méritos, tal como establece el artículo 17 de la Instrucción de 3 de noviembre de 2008 de la Dirección General de la Función Pública, por la que se establecen los criterios de confección y gestión de las listas de espera para nombramiento de funcionarios interinos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y, por tanto, no respetando los derechos de las personas con discapacidad de cara a su inserción en el mundo laboral. A la hora de hacer declaraciones y salir en la foto se les llena la boca a los políticos. Pero son palabras que se lleva el viento. Debería el señor presidente obligar al Departamento de Educación a cumplir la Ley, a que haya legalidad y transparencia en la adjudicación de puestos al personal docente. ¡Menos palabras y más hechos, Sr. Lambán!

Nuria Lafuente de Torres. ZARAGOZA

Los consejos de Belloch al PSOE

El uno de octubre se publicaba en HERALDO que el exalcalde Juan Alberto Belloch, el presidente de la Diputación Provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, y el presidente Lambán habían arropado en un acto en la Expo a la aspirante a la alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera. Que los tres se deshicieran en elogios hacia la señora Ranera está dentro de lo esperado. «Seriedad, honradez, honestidad, rigor, capacidad» fueron las palabras pronunciadas por Belloch para describirla. Y también le dio un consejo al PSOE: que vaya a las elecciones municipales «sin arrogancia y sin descalificar a nadie». Muy buen consejo. Tan bueno que los siguientes oradores no le hicieron ni caso. Sánchez Quero dijo de Azcón que «Zaragoza tiene un alcalde interino, que está deshojando la margarita, que mira más por sus intereses particulares que los de la ciudad». Lambán, para no ser menos, calificó a Jorge Azcón y a Pedro Santisteve como dos alcaldes «absolutamente fallidos». Y para rematar la faena, la aspirante, Lola Ranera, afirmó que la ciudad ha estado sometida a «siete años de parálisis» con Santisteve y Azcón. Para ella, Azcón es «un alumno aventajado de la señora Rudi» por su «preocupación por las flores y las fotos, muchas fotos y márquetin», y que «hace política para unos pocos, para sus amigos» y deja como legado «una ciudad más sucia». Ante tal desobediencia a don Juan Alberto, caben tres explicaciones: que Belloch pinta menos en el PSOE que Pichorras en Pastriz; que Ranera, Lambán y Sánchez Quero no entienden qué significa «sin descalificar a nadie»; que en el PSOE tienen como norma decir una cosa y hacer la contraria. Estos despropósitos lo único que consiguen es desprestigiar la política.

Evaristo Torres Olivas. VILLARQUEMADO (TERUEL)

Ribera del Manubles

El río Manubles transcurre por los bonitos pueblos de Torrelapaja, Berdejo, Bijuesca, Torrijo de la Cañada, Villalengua, Moros, desembocando en el Jalón en Ateca. Se ha celebrado la feria de la huerta en Berdejo, donde los productores de esa ribera han puesto a la venta sus productos agrícolas. El Gobierno de Aragón tiene que apoyar a pueblos como estos, ya que la despoblación demuestra el empobrecimiento de los mismos. El señor Lambán y sus consejeros deberían visitar esta ribera y hablar con los alcaldes y vecinos para hallar ideas que creen riqueza y puestos de trabajo.

Enrique Gimeno Clerencia. ZARAGOZA

Bajar las armas y dialogar

El diálogo es un valor fundamental para la convivencia. Según la Real Academia Española, el diálogo es una plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Además todos conocemos el refrán que dice: "Hablando se entiende la gente". Sin embargo, lo importante del diálogo no es hablar, sino entenderse. Y eso es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Ninguna de las dos partes tiene un interés objetivo de llegar a un alto el fuego. Putin no acepta que los ucranianos puedan dirigir sus propios destinos. Y Zelenski pide un castigo para Rusia por robar territorio y asesinar a miles de personas. Me pregunto cómo acabará esta contienda cuando la guerra en Ucrania se intensifica y el diálogo sigue paralizado. Decía Erasmo de Róterdam que la paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa.

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

