Cartas al director de HERALDO: Los problemas de la calle Roger de Tur

Los problemas de la calle Roger de Tur

El lamentable estado de un tramo de la calle Roger de Tur, en Las Fuentes, ocasiona gravísimos problemas.

1.- La calle tiene dos tramos. El primero, desde la avenida de las Torres hasta la calle Sanz Gadea, tiene unas amplias aceras, con arbolado. Sin embargo, el segundo, desde Sanz Gadea hasta Jorge Cocci, acumula deficiencias que representan distintos peligros. 2.- Recientemente se llevó a cabo una actuación mínima que no ha mejorado prácticamente la situación. Se pavimentó exclusivamente la zona de rodamiento de los coches sin que ello represente ninguna solución. El pavimento está en peor estado en la zona de aparcamientos y, sin embargo, no se ha actuado en ella. Además, se han pintado unas plazas para minusválidos en dirección distinta a la de aparcamiento del resto de los coches. 3.- Se aparca en ambos lados de la calle. En el lado de los pares, en cordón y en el de los impares, en batería. En el lado de los pares hay varios badenes de garaje, no así en los impares. Ello hace que a lo largo del día no se pueda acceder a la calzada ni para tomar un taxi, una ambulancia o subir a un vehículo con una silla de ruedas o con un carrito de bebé, ya que el espacio entre los coches lo hace imposible. 4.- Las aceras son muy estrechas, resultando imposible el cruce de una silla de ruedas con el carrito de un bebé, por ejemplo. 5.- Por otra parte, los vehículos, al salir a la calle Jorge Cocci y aunque tienen prohibido girar a la izquierda, lo hacen de forma sistemática. Hace un par de años hubo un muerto en un triste accidente. Simplemente cambiando el sentido de la circulación este problema quedaría resuelto. Esperamos que de forma inmediata el Ayuntamiento de Zaragoza aborde una reforma integral de la calle en el tramo referido.

José Luis Bellido Mallén. ZARAGOZA

El nuevo tramo de la A-68

Decepción absoluta con la apertura del nuevo tramo de la autovía A-68. Tras muchos años de lucha y muchos muertos, la nueva autovía se inauguró por todo lo alto, dando la impresión de que teníamos las mejores instalaciones. Lo que no se cuenta es que todavía están en obras, como en el antiguo cruce de Gallur con sus dos rotondas. Tampoco se cuenta que una vez que llegas a la altura de la fábrica de Opel, tienes una autovía antigua, mal conservada y con constantes cambios de velocidad por el mal estado de la vía. Tampoco se ha contado que lo primero que se ha eliminado ha sido la subvención con el telepeaje para poder usar la autopista AP-68 para subir y bajar en el día, algo que evitaba que fuéramos vehículos y camiones por las mismas vías, consiguiendo así descongestionarlas. Esta opción es lo primero que eliminaron, por supuesto, ya lo intentaron con la anterior gran inauguración. No sé qué tenemos que celebrar después de todo, ya que es algo incompleto que los que subimos y bajamos a nuestros pueblos tendremos que seguir sufriendo. Por supuesto, una autopista en perfectas condiciones sigue siendo de pago, no se liberaliza y no nos liberaliza a nadie. Volvemos a lo de siempre autovía/ carretera. Pero vivan las inauguraciones por todo lo alto.

Paula Andía Val. BORJA

Se puede ser viejo sin sentirse viejo

Pasamos la vida como si fuéramos a vivir para siempre, pero mientras uno anda distraído, la vida apresura. No se da uno cuenta pero día a día nos acercamos a la vejez, así sucede en este camino tan concurrido y agitado que es la vida. Cuando la vejez llega, nos encontramos tan ocupados que no nos damos cuenta hasta que no hemos llegado, es entonces cuando empezamos a reflexionar sin llegar a comprender cómo se nos ha ido el tiempo. Hay quien dirá que le ha faltado tiempo para muchas cosas pero lo más probable es que ese tiempo lo hayamos desperdiciado. Mientras se vive, siempre se está de ida, por eso no hay mayor ingenuidad que creer que se está de vuelta. Una vida se entiende mejor después de haberla vivido en profundidad, por eso es necesario aprender a vivir durante toda la vida llegando a los últimos años con la lección bien aprendida. El que trabajó sus músculos no se apoltrona con la edad. El que ejercitó la memoria la conserva casi siempre. El que hizo del trabajo un hábito gustoso mantiene de viejo la necesidad de hacer algo. El que cultivó los entusiasmos primeros de la juventud y tuvo interés por todo mantiene después esa fuerza rejuvenecedora. La vida tiene tres tiempos: lo que fue, el pasado; lo que es, el momento presente, y lo que será, el futuro. El pasado pasado está. El futuro no sabemos en qué medida vamos a vivirlo. Centrémonos en el presente y vivamos el día a día de la manera más digna posible, tratando de tener un envejecimiento activo y deseable y fomentando actividades como leer, asistir a cursos, conferencias, viajes, amigos, etc. Socializando y alejándonos de la soledad todo lo posible, cumpliendo las expectativas de un bienestar físico, mental y social. Vivamos la vejez como un triunfo, porque se puede ser viejo y no sentirse viejo y puede arrugarse la piel, pero no el corazón y la mente.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

La DGA y Zaragoza

Zaragoza hace muchos años que se encuentra huérfana de madre. Como quinta ciudad de España carece del apoyo institucional que otras grandes capitales tienen del gobierno de su región. Mientras en otras autonomías planifican para sus capitales redes de ferrocarril urbano y periurbano con gerencia autonómica, en la quinta ciudad de España la comunidad escurre el bulto, que lo pague el ayuntamiento, ¡cómo no! Una línea de tranvía y va que chuta; y el cercanías que lo pague papá Estado. Si la DGA sufraga líneas de autobús a pueblecitos y de Renfe ultradeficitarias, para un número insignificante de usuarios, ¿por qué en Zaragoza y su área de cercanía no paga ni el papel de los billetes? 25 milloncejos debe a la capital por el tranvía, 25 milloncejos propiedad de más de la mitad de los contribuyentes de la Comunidad. En otras regiones, sus gobiernos ya estarían pensando en alargar la línea de tranvía por el sur hasta Cuarte, Santa Fe, Cadrete y sus polígonos, pero para eso debería tener participación en la gestión mamá DGA. Y que nadie se equivoque, de no existir esta ciudad, sus habitantes no estarían en Aragón, sino en Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao. Para colmo, ya aventura el Gobierno autonómico que de pagar estadios, nada de nada. A la DGA, que su ciudad insignia sitúe a su Comunidad en el mapa con la organización de un mundial o celebrando eventos de masas en un lugar moderno, se la trae al pairo. ¿Qué hace la DGA con lo que recauda de los zaragozanos para los zaragozanos? Gastárselo fuera de Zaragoza.

Alfonso Azcoitia Maeso. San Antonio de Benagéber (Valencia)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es